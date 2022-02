Leipzig

Doch keine Einigung im Tarifstreit in der sächsischen Gastronomie? Als „unverantwortlich“, bezeichnete der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Sachsen (Dehoga), Axel Klein, am Rande einer Veranstaltung am Donnerstag in Leipzig eine Mitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NNG) vom Vortag. Danach erhalten die Beschäftigten im sächsischen Gastgewerbe künftig deutlich mehr Geld.

Den Gewerkschaftsangaben zufolge sollten die Löhne für die untersten Lohngruppen der Hotel- und Gastro-Beschäftigten bis Anfang Juni 2023 in vier Stufen um insgesamt fast 30 Prozent steigen. Auch Azubis sollten wesentlich mehr Geld erhalten. „Davon kann derzeit keine Rede sein“, stellte Klein in Leipzig klar. Vielmehr gebe es noch einen weiteren Verhandlungstermin. „Schließlich geht es um sehr viel Geld“, so Klein.

Die Gewerkschaft war am Donnerstag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. In den vergangenen Wochen war immer wieder über die mögliche Schließung von Hotels und Gaststätten spekuliert worden, weil das Personal in der Corona-Pandemie abgesprungen war und sich in anderen Branchen Arbeit suchte.

Von Roland Herold