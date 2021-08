Leipzig

Was passiert, wenn es von Oktober an keine kostenlosen Tests auf das Corona-Virus mehr gibt? Für Ralph Beckert, Landesgeschäftsführer vom Sozialverband VdK Sachsen, ist das auch eine soziale Frage. „Man darf die Hürden nicht so hoch legen, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Geringverdiener unmöglich wird“, sagt er. Schon wenn eine Familie mit geringem Einkommen vor einem Ausflug zwei Euro pro Test werde zahlen müssen, könnten sich viele den ganzen Ausflug nicht mehr leisten.

Nach einem Beschluss von Bund und Ländern sollen Schnelltests für alle, die sich impfen lassen könnten, kostenpflichtig werden. Gleichzeitig dürften mit steigenden Inzidenzen die Aktivitäten zunehmen, bei denen der Zugang reglementiert wird. Etwa Restaurantbesuche und Sportveranstaltungen in der Halle könnten nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich sein.

„Geringverdiener schon jetzt mit wenig Zugang zu Aktivitäten“

Ob das Menschen mit weniger Geld besonders hart trifft, ist auch unter den Sozialverbänden umstritten. Für Michael Richter, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Sachsen, ist das eine Scheindebatte. „Menschen mit wenig Einkommen haben schon bisher kaum Zugang zu gesellschaftlichen Aktivitäten, die Geld kosten“, sagt er. Er kennt zwar die Studien, wonach die Impfquote in Stadtteilen mit geringerem Durchschnittseinkommen niedriger ist als anderswo, dort also auch die Notwendigkeit höher sein dürfte, sich vor Aktivitäten testen zu lassen. „Ich glaube aber nicht, dass arme Menschen grundsätzlich impfskeptischer sind“, sagt er. Es komme vielmehr darauf an, ihnen besondere Impfangebote zu machen - direkt vor Ort, flankiert von besseren Informationen. „Für manche ist es schon schwer, die Fahrkarte zum Impfzentrum zu bezahlen“, sagt Richter.

Ein Punkt ist aber beiden Sozialverbänden Sachsens wichtig, und darin sind sie sich auch einig: Kostenpflichtige Tests dürften die Situation in Pflegeheimen und den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen nicht verschlechtern. „Dort müssen Tests für Besucher und Angestellte weiter kostenlos bleiben“, sagt Ralph Beckert vom VdK. Das sei wichtig, um Infektionen in diesen sensiblen Orten zu verhindern. Aus dem Sächsischen Sozialministerium kommt zumindest was die Tests von Pflegekräften anbelangt Entwarnung. „Nach Aussagen des Bundes bleiben mögliche Testverpflichtungen, die am Arbeitsplatz gelten, weiterhin kostenfrei“, heißt es auf LVZ-Anfrage.

Landesärztekammer: Kostenpflicht bei Tests durch Impfung gerechtfertigt

Unklar ist indes, wie hoch die Kosten für einen Schnelltest ab Oktober sein werden. Betreiber von Testzentren können pro Test bislang 11,50 Euro abrechnen. Zuvor wurden die Tests vom Bund mit bis zu 18 Euro vergütet. Für Selbstzahler kostet ein Schnelltest in Leipzig aktuell zwischen 30 und 40 Euro. Ob diese Preise bis Oktober Bestand haben, ist nicht bekannt.

Die Landesärztekammer Sachsens hofft, dass die kostenpflichtigen Tests die Impfbereitschaft erhöhen werden. Petra Albrecht, Vizepräsidentin der Kammer, hält die Entscheidung bei den Tests auch insgesamt für gerechtfertigt. „Immerhin wird inzwischen jedem eine SARS-CoV-2-Impfung kostenlos angeboten“, sagt sie. „Wer sich aktiv dagegen entscheidet, kann nicht erwarten, dass das Solidarsystem dann dauerhaft die anfallenden Kosten für ihn übernimmt.“

Ähnlich sieht das auch Jörg Dierken, Professor für Ethik und Theologie an der Universität in Halle. „Mit der Kostenpflichtigkeit der Tests beenden wir die Finanzierung der Tests durch die Solidargemeinschaft“, sagt er. Das sei angesichts der kostenlosen und ausreichend verfügbaren Impfung auch unter sozialen Gesichtspunkten gerechtfertigt.

Von Denise Peikert und Josephine Heinze