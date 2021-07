Debatte über Corona-Regeln: Verliert der Inzidenzwert in Sachsen an Bedeutung?

Dresden

Der Beschluss ist drei Monate alt, wirkt aber bereits aus der Zeit gefallen. Auf ihrem Parteitag in Leipzig plädierten die sächsischen Grünen Mitte April für eine Niedrig-Inzidenz-Strategie, um dem Coronavirus Herr zu werden. „No Covid“ war das Schlagwort. Eine Mehrheit fand sich schließlich für den entsprechenden Antrag, der parteiintern umstritten war. Mittlerweile sind die Diskussionen im Freistaat aber ganz andere. In der schwarz-grün-roten Koalition mehren sich die Stimmen, die die Fixierung auf den Inzidenzwert bei der Beurteilung der Pandemie kritisch sehen. Besonders prägnant formuliert es die Sozialpolitikerin Daniela Kuge (CDU): „Der Inzidenzwert sollte perspektivisch wegfallen. Als Richtwert ist er sicherlich gut. Aber wir sollten ihm nicht mehr diese Bedeutung zumessen.“

Inzidenzwert liegt in Sachsen deutlich unter 10

Seit Monaten blickt der Freistaat zuerst auf die Sieben-Tage-Inzidenz, um die aktuelle Lage zu beurteilen. Noch Mitte Mai lag der Wert sachsenweit bei knapp 170 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Aktuell kann von solchen Dimensionen keine Rede mehr sein: Der Inzidenzwert in Sachsen betrug am Mittwoch laut Sozialministerium 5,5. Doch gerade in den großen Städten steigen die Infektionszahlen seit geraumer Zeit wieder. Leipzig und Dresden vermeldeten zuletzt Werte jenseits von 11. Bleibt die Lage derart, werden in den beiden Kommunen demnächst die Lockerungen bei der Maskenpflicht zurückgenommen. Der Supermarkt darf dann wieder nur mit Mundschutz betreten werden.

In der Landespolitik wird deswegen debattiert, was es braucht, um eine vierte Infektionswelle zu verhindern. Die Impfzahlen sind in Sachsen zwar nicht so gut wie in anderen Bundesländern. Knapp 52 Prozent der Bevölkerung im Freistaat sind aber immerhin einmal geimpft, knapp über 46 Prozent zweimal. Der Schutz gegen das Virus ist also besser als vergangenen Winter. Eine weitere Ausrichtung der Coronapolitik zuvorderst an den Inzidenzwert wird deshalb kritisch gesehen. Einen neuen Lockdown wollen schließlich die wenigsten.

„Ein hoher Inzidenzwert muss kein Problem sein“

„Natürlich muss man sich die Frage stellen, ob die Grenzinzidenzwerte so bleiben können“, sagt die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sabine Friedel. „Ein hoher Inzidenzwert muss kein Problem sein, wenn die Krankenhäuser nicht belastet sind. Anders herum muss man bei niedrigen Inzidenzen handeln, wenn die Krankenhäuser am Anschlag arbeiten.“

Ähnlich verfährt Sachsen schon jetzt. In den Coronaschutzverordnungen ist nach wie vor eine „Notbremse“ verankert, die Lockerungen zurücknimmt, falls die Bettenauslastung durch Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern eine bestimmte Marke erreicht: 1300 Betten auf Normalstationen oder 420 Betten auf Intensivstationen. Allerdings bestimmt zunächst der Inzidenzwert, welche Regelungen derzeit greifen.

Wird die Impfquote wichtiger?

Vorschläge für ergänzende Richtwerte gibt es in Sachsen bereits: „Wir wollen als Bündnisgrüne, dass die Belastung des Gesundheitssystems in Form von Intensivkapazitäten sowie die Kapazitäten für Nachverfolgung in den Gesundheitsämtern abgebildet wird“, sagt beispielsweise die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert. „Wir halten es zudem für einen sinnvollen Vorschlag, die Impfquoten mit einzubeziehen.“ Die Ideen der Koalitionspartner CDU und SPD gehen in ähnliche Richtungen.

Bei der Frage, ob zudem neue oder höhere Grenzwerte bei der Inzidenz notwendig sind, hält sich die Landespolitik zurück. Erste Überlegungen dazu hat es gegeben: In der Regierung ist man sich aber darüber uneins.

Erwartungen an Bund-Länder-Treffen

Am 10. August werden Bund und Länder über die Coronaregeln für den Herbst beraten. Dann soll die Debatte um den Inzidenzwert eine Rolle spielen. Die Erwartungen an die Runde sind – bei einigen – hoch: „Ich hoffe, dass wir in Sachsen demnächst eine Coronaschutzverordnung haben, die nur auf Krankenhausauslastung und Impfquoten abstellt“, sagt CDU-Politikerin Kuge.

Von Kai Kollenberg