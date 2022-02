Dresden

Sachsen gefiel sich stets als Klassenprimus: Die Schülerinnen und Schüler räumten in bundesweiten Vergleichsstudien fortwährend Spitzenplätze ab. Ob Pisa oder Bildungsmonitor – im Freistaat waren Bestwerte vor allem in den Naturwissenschaften und Mathematik, aber auch im Lesen und dem Erreichen der Lernstandards nahezu garantiert. Doch was sagen solche Kennziffern tatsächlich über das Bildungssystem aus? Und, was sind die guten Noten in Krisenzeiten noch wert?

Die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, dass es offensichtlich nicht ausreicht, als permanenter Musterschüler zu gelten. Die Corona-Pandemie diente sozusagen als Brennglas, unter dem viele Probleme, die sich zuvor aufgestaut hatten, deutlicher sichtbar wurden. Um nur einige zu nennen: überfüllte Lehrpläne, mangelnde Praxisnähe, digitales Niemandsland, soziale Ungleichheiten. Immer wieder gab es auch die Kritik, wie sehr der Bildungs- und damit auch der spätere Berufsweg vom Elternhaus abhängt.

Grüne: Es darf nicht einfach so weitergehen wie vor Corona

Deshalb setzt jetzt in der schwarz-grün-roten Regierungskoalition eine Diskussion ein, die längst überfällig scheint: Grüne und SPD wollen eine umfassende Bildungsreform angehen. „Während der Corona-Pandemie wurden die Interessen und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen teils sträflich vernachlässigt. Nach der Pandemie darf es in der Schule nicht einfach so weitergehen wie vorher“, sagt Christin Melcher, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion in Sachsen. Die Leipzigerin spricht nicht nur als Politikerin, sondern auch als Mutter, die tagtäglich mit Unzulänglichkeiten konfrontiert ist. „Schon lange war die Chance auf einen substanziellen Wandel nicht mehr so groß wie heute. Wir müssen diesen Schwung für einen bildungspolitischen Aufbruch nutzen“, erklärt Melcher.

SPD: Was wir jetzt brauchen, sind mutige Entscheidungen

Das sagt auch die SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel. „Diese Corona-Krise ist für unser Schulsystem eine große Chance. Es darf keine Rückkehr zur sogenannten Normalität geben. Was wir jetzt brauchen, sind mutige Entscheidungen“, adressiert Friedel ihre Forderungen an das Kultusministerium und den Koalitionspartner CDU: „Hört auf die Wissenschaft – das muss endlich auch in der Bildungspolitik gelten.“ Daraus spricht die Erfahrungen vieler Jahre als Bildungspolitikerin. Immer wieder hat Friedel ihre Finger in so manche Wunde gelegt. Am Ende musste sie sich häufig mit kleineren Erfolgen zufrieden geben, was letztlich an der Machtverteilung im Freistaat lag.

Dass sich Grüne und SPD nun für eine Bildungsreform einsetzen und offen gegen den Koalitionspartner CDU rebellieren, dürfte im Regierungslager nicht sonderlich gut ankommen. Immer wieder braucht es reichlich Kitt, um das Bündnis einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Anfängliche Scharmützel – beispielsweise in der Energie- oder der Innenpolitik – haben sich inzwischen zu Stellungskriegen verfestigt. Da braucht es nicht noch ein weiteres Konfliktfeld. Auch deshalb wartete bereits der Koalitionsvertrag aus dem Spätherbst 2019 mit wenig Kompromissen im Bildungsbereich auf: Ausbau von Praktika, Inklusion und Ganztagsschulen, Ermöglichen von Gemeinschaftsschulen, Verbesserung der Abschlussquoten. Im Wesentlichen sollte, auch mit grünem und rotem Zähneknirschen, möglichst Vieles beim Bewährten und bislang Erfolgreichen bleiben.

Sachsen ist langjähriger Spitzenreiter im Bildungsmonitor

„Diese Ergebnisse zeigen: Sachsen hat nicht nur das leistungsfähigste Bildungssystem in Deutschland, sondern es gelingt auch, die Risikogruppen vergleichsweise gering zu halten“, hat Kultusminister Christian Piwarz (CDU) im vergangenen Sommer erklärt. Damals war soeben die neue Vergleichsstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) vorgestellt worden, in der der Freistaat zum 16. Mal hintereinander die Spitzenposition belegt hat. Das ist bisher noch keinem anderen Bundesland gelungen. Allerdings sind aus der sächsischen Wirtschaft, insbesondere von Handwerksbetrieben und mittleren Unternehmen, zunehmend Klagen über die Qualität und die Praxistauglichkeit von Absolventen zu vernehmen.

Kultusminister hat Debatte um „Bildungsland 2030“ initiiert

Dass sich die Zeiten ändern, stellt auch der Kultusminister fest. Nicht umsonst hat Piwarz bereits kurz nach seinem Amtsantritt die Devise vom „Bildungsland Sachsen 2030“ ausgegeben. Auf wissenschaftlicher Grundlage sollen neue Leitplanken aufgestellt werden. Der Startschuss erfolgte zwar vor drei Jahren – doch passiert ist seither wenig. „Wäre Corona nicht dazwischengekommen, würden wir heute mitten in der Debatte um das ’Bildungsland Sachsen 2030’ sein. Die ersten Gespräche, unter anderem mit dem Landesschülerrat und Schulleitungen, haben bereits stattgefunden“, räumt der Minister ein.

Im Gegensatz zu seinen Koalitionspartnern Grüne und SPD lehnt er allerdings Begriffe wie Revolution oder auch Reform ab. Piwarz, der drei Kinder hat, erklärt: „Ich warne immer davor, das Bildungssystem generell umkrempeln zu wollen. Diejenigen Bundesländer, die solche Schritte gegangen sind, haben keine guten Erfahrungen gemacht. Deshalb sollten wir über eine Evolution sprechen – also eine Weiterentwicklung.“

Piwarz: Bildungssystem nicht generell umkrempeln

Genauso steht die avisierte Neuaufstellung der Lehrpläne aus. Zwar gab es zum Schuljahr 2019/20 eine Überarbeitung von 90 Fachlehrplänen – der große Wurf lässt aber noch auf sich warten. Auch in dieser Beziehung hat die Pandemie quasi zu einer zweijährigen Zwangspause geführt. Fest steht jedoch: Die Kinder und Jugendlichen sollen stärker für das Leben lernen, um mal eine althergebrachte Weisheit zu zitieren. Dazu gehören zwar weiterhin die Naturwissenschaften, doch so manche Stunde könnte beispielsweise zugunsten von medialer, gesellschaftspolitischer und digitaler Bildung und praktischen Anwendungen gestrichen werden.

„Wir haben jetzt gelernt – und das trifft auf die gesamte Gesellschaft zu –, dass der Kompetenzerwerb in Zukunft stärker von Bedeutung sein muss“, sagt Piwarz und kündigt an: „Wir werden eine völlig neue Generation von Lehrplänen vorlegen. Dabei wird das Thema anwendungsorientiertes Wissen ganz sicher eine größere Rolle spielen als heute.“ Am Ende gehe es aber darum, „dass ein bestimmtes Wissen für die weitere Ausbildung notwendig ist“.

