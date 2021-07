Leipzig/Rötha

Statt Sonnenschein dominieren in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt aktuell graue Wolken und Dauerregen. Hobbygärtner, Bauern und Forstwirte freuen sich über anhaltendes Nass für Pflanzen und Grundwasser. Alle anderen packen den Grill erstmal wieder ein und bereiten sich auf ein Wochenende auf der Couch vor. Noch kein Sommer wie im Bilderbuch, aber zum Glück auch noch keine extreme Hitze mit 50 Grad – so wie sie für andere Teile Europas derzeit prognostiziert wird.

Manche Wetterexperten sehen die aktuelle Situation in der Region allerdings trotzdem mit gewisser Sorge. So warnt der Meteorologe Dominik Jung (Q.met) vor einer aufziehenden Fünf-B-Wetterlage – wie sie unter anderem vor 20 Jahren die Elbeflut in Deutschland ausgelöst habe. Damals rissen im August Wasserfluten kleine Ortschaften mit sich, mussten Teile von Dresden evakuiert werden, entstand ein Milliardenschaden. Tatsächlich steigen die Pegel in der Region angesichts der anhalten Regenfälle auch jetzt wieder. Von echten Gefahren kann aber noch nicht die Rede sein.

Das Jahrhunderthochwasser von 2002: Es begann in der sächsischen Erzgebirgsregion - hier: ein zerstörtes Haus in Weesenstein bei Pirna. (Archivbild) Quelle: dpa

Wassermassen aus dem Mittelmeer

Unter einer Fünf-B-Wetterlage verstehen Experten ein Tiefdruckgebiet an Europas Mittelmeerküste, das große Wassermassen von Adria und Co. an den Alpen vorbei bis zu den östlichen Mittelgebirgen bewegt – zu denen unter anderem auch Thüringer Wald und sächsisches Erzgebirge gehören. Gänzlich aus der Luft gegriffen sind solche Prognosen nicht, neben Jung hält auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine solche Situation in der kommende Woche für denkbar.

Nach kurzer Beruhigung an diesem Wochenende seien ab Dienstag oder Mittwoch wieder größere Wassermengen möglich, sagte DWD-Experte Manuel Engelmann am Freitag. „Es ist aber bisher noch überhaupt nicht klar, ob Fünf-B überhaupt kommt. Und dass es dann tatsächlich so wie 2002 werden wird, halte für ziemlich unwahrscheinlich“, so der Leipziger Meteorologe. Denn im August 2002 sei die Fünf-B-Wetterlage (damals „Ilse“ genannt) besonders stark ausgeprägt gewesen.

40 bis 50 Liter Regenwasser pro Quadratmeter

Tatsache ist, dass es schon jetzt viel geregnet hat. „Im Sinne der Natur haben wir derzeit klassische Regentage“, sagt Engelmann. In Thüringen und weiter südlich in Bayern fielen aus dem vorüberziehenden Wolkengebiet innerhalb von 24 Stunden 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter. „In Gera hat es innerhalb einer Stunde sogar mal 20 Liter geregnet.“ Ähnliches erwartete danach auch der Westen von Sachsen und das südliche Sachsen-Anhalt.

Zum Vergleich: Soviel Regen fällt sonst im Schnitt in einem ganzen Monat Juli. Was sich für Menschen im Freien mitunter unangenehm anfühlt, sei aber nicht wirklich gefährlich, so der Wetter-Experte weiter. „Der Zeitraum der Niederschläge ist vergleichsweise lang gestreckt. Es dürfte deshalb auch nicht zu großen Überflutungen kommen.“

Alarmstufe 2 an der Weißen Elster

So sieht es auch Markus Freygang von der Landestalsperrenverwaltung (LTV) in Rötha (Landkreis Leipzig). An den meisten Flüssen der Region gebe es zwar aktuell steigende Pegel. „Von solchen Situationen, wie bei den Hochwassern 2002 und 2013 sind wir aber noch weit entfernt.“ Bis zum Sonntag, wenn die Regenfälle erst einmal durchgezogen sind, könnte der Wasserstand beispielsweise an der Weißen Elster in Kleindalzig auf Alarmstufe zwei steigen, prognostiziert er. Konkret wäre der Fluss dann an dieser Stelle nicht mehr einen halben Meter, sondern zwei Meter tief. Insgesamt gibt es jedoch vier dieser Alarmstufen. Bis zum höchsten Wert müsste das Wasser in Kleindalzig noch um zwei weitere Meter ansteigen.

In der knapp zehn Kilometer weiter flussabwärts liegenden Metropole Leipzig öffnet sich trotz noch entspannter Gesamtsituation bereits das Verteilerbauwerk in Knauthain, sagt Freygang. Damit die heraneilenden Wassermassen auch ins Elsterhochflutbett abfließen können. „Vielleicht werden dann an der Brückenstraße auch wieder ein paar Radwege abgesperrt. Mit mehr rechne ich aber vorerst nicht.“

Aktuelle Wasserstände in Sachsen: www.umwelt.sachsen.de

Von Matthias Puppe