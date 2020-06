Am Wochenende noch nichts vor? Wie wäre es denn mal mit einer kleinen Reise zurück in die Zeit der Ritter, Könige und Burgfräulein? Wir stellen sieben ehrwürdige Gemäuer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor, bei denen sich ein Besuch zu jeder Jahreszeit lohnt.