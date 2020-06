Das sind die 10 neuen Corona-Regeln ab Samstag in Sachsen

Dresden

Sachsen will wieder hochfahren. LVZ.de liegen exklusiv alle neuen Lockerungen vor, die voraussichtlich am Mittwoch vom Kabinett beschlossen und am 6. Juni in Kraft treten sollen. Die zehn wichtigsten Punkte, die dann eintreten könnten, stellen wir hier zusammen.

1.) Familienfeiern mit bis zu 50 Personen

Das hatte sich bereits angekündigt: Wer Hochzeit, Geburtstag oder Trauerfeier in einer Gaststätte oder einer anderen angemieteten Räumlichkeit begehen will, kann dies tun – mit bis zu 50 Personen aus der Familie oder aus dem Freundeskreis. Allerdings gelten auf den Feiern weiterhin der Mindestabstand von 1,50 Metern und alle bekannten Hygieneregeln. Umarmungen unter allen Gästen wären also weiterhin tabu.

2.) Kein Mindestabstand in Gymnasien und Oberschulen

Dagegen soll in allen sächsischen Schulen der Mindestabstand aufgehoben werden – und das wäre eine Überraschung. Die Regelung galt bislang schon für Kindertagesstätten und Grundschulen, nun könnte sie auch ab der fünften Klasse in Kraft treten. Und dies könnte bedeuten, dass ab nächster Woche wieder voll unterrichtet wird. Bisher wechseln sich an Oberschulen und Gymnasien A- und B-Klassen wöchentlich mit dem Unterricht ab. Und das vor allem, um kleinere Klassen zu bilden und den Mindestabstand einzuhalten. Ob Sachsens Schulen mit dem Beschluss am Mittwoch auch wieder in den normalen Betrieb übergehen, war am Dienstag noch nicht zu erfahren.

3.) Treffen mit bis zu zehn Freunden

Auch das ist neu und unerwartet. Andere Bundesländer sind da schon längst lockerer, aber in Sachsen durfte man sich bislang nur mit Personen aus dem eigenen sowie einem weiteren Hausstand treffen. Ab Samstag sollen laut der Kabinettsvorlage wieder Treffen mit bis zu zehn anderen Personen im öffentlichen Raum möglich sein. Der Mindestabstand gilt allerdings auch hier.

4.) Die Mundschutzpflicht gilt weiter – für fast alle

In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr muss man in Sachsen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Daran soll sich auch mit dem Beschluss am Mittwoch nichts ändern. Mitarbeiter, die bei der Arbeit keinen Kundenkontakt haben, müssten allerdings keine Maske tragen. Mundschutz ist auch bei der Benutzung von Reisebussen Pflicht – diese dürfen ab Samstag wieder fahren.

5.) Für Hörgeschädigte den Mundschutz abnehmen

Es gibt allerdings Menschen, die darauf angewiesen sind, die Lippenbewegungen ihres Gegenüber zu lesen. Wer es in Sachsen mit Hörgeschädigten zu tun hat, soll für die Kommunikation kurzzeitig den Mundschutz abnehmen dürfen, wo man diesen sonst tragen müsste. Also beispielsweise in der Straßenbahn oder im Supermarkt.

6.) Hallenbäder, Kurbäder, Thermen und Saunen öffnen

Schwimmhallen-Betreiber und Hoteliers, die ihren Gästen eine Sauna anbieten wollen, können dies in Zukunft wieder tun – allerdings unter Auflagen. Wer seine Sauna öffnen möchte, muss vorher seiner kommunalen Behörde ein Hygienekonzept vorlegen. Erst nach einer Genehmigung kann der Betrieb aufgenommen werden. Spätere Kontrollbesuche behalten sich die Kommunen vor.

7.) Auch Messen sind wieder erlaubt

Was für Thermen und Saunen gilt, müssen auch Messeveranstalter beachten. Also: Prinzipiell darf geöffnet werden, aber erst nach Vorlage und Genehmigung eines Konzepts, wie Schutzmaßnahmen an dem jeweiligen Ort umgesetzt werden können. Die Regelung gilt auch für Freizeit- und Vergnügungsparks, Theater, Musiktheater, Kinos, Konzerthäuser, Konzertveranstaltungsorte und Opernhäuser.

8.) Großveranstaltungen bleiben verboten

Nicht betroffen von der Regelung sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. Diese bleiben bis mindestens zum 31. August untersagt. Dabei ist es auch egal wie fantasievoll ihre Betreiber sind, wenn es um Einhaltung von Schutzmaßnahmen geht – mehr als 1000 Personen dürfen weiterhin in Sachsen nicht zusammenkommen.

9.) Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern werden wieder möglich

Wer sich an Kontaktbeschränkung, Abstandsregelungen und die Mund-Nasen-Bedeckung hält, darf auch wieder die Lieben in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern besuchen. Allerdings nur, wenn die betreffende Einrichtung ein Konzepts vorgelegt hat, wie Besuche abzulaufen haben, also: Wie lange Opa und Oma ihren Besuch empfangen dürfen. Und wie viele Menschen gleichzeitig zu Besuch da sein dürfen. Sehr gut möglich, also, dass Besuch nur mit vorheriger Anmeldung möglich sein wird.

10.) Bei Neuinfektionen wird kontrolliert – oder sogar wieder heruntergefahren

Es wird in Sachsen also wieder etwas freier, etwas normaler zugehen. Allerdings nur so lange sich keine neue Infektionswelle anbahnt. Verzeichnet ein sächsischer Landkreis in Zukunft 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, wird dort wieder verschärft kontrolliert. Besucher sollen dann, wenn sie zum Beispiel ins Theater oder ins Schwimmbad gehen, ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen. So ließe sich eine Infektionskette besser nachvollziehen und auch dagegen vorgehen, indem die Besucher des betreffenden Tages reihenweise in Quarantäne geschickt werden.

Kommt es noch schlimmer und es liegen in einem Landkreis sogar 50 neue Fälle pro 100.000 Einwohner vor, sollen sogar wieder schärfere Kontaktbeschränkungen bestimmt werden können. Wie genau, das ist noch offen. In Leipzig müssten sich für ein solches Szenario aber schon innerhalb einer Woche rund 300 Personen neu mit Corona anstecken. Zum Vergleich: Seit Anfang März waren es in der Messestadt insgesamt knapp 600 Fälle und seit Montag gab es in ganz Sachsen keinen einzigen neuen Fall – zum ersten Mal, seit das Virus vor zwölf Wochen auch hier ausgebrochen ist.

Von Josa Mania-Schlegel