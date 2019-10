Das ist über die Todesopfer des Terroranschlags in Halle bekannt

Tödliche Schüsse - Das ist über die Todesopfer des Terroranschlags in Halle bekannt Zwei Menschen verloren am Mittwoch durch Stephan B. in Halle ihr Leben. Es handelte sich um eine 40-jährige Hallenserin und einen 20-jährigen Merseburger. Freunde und Bekannte trauern auch im Internet.

Menschen legten am Donnerstag als Zeichen der Trauer Blumen am Marktplatz in Halle ab und entzünden Kerzen. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa