Das Leipziger Porsche-Werk will grün werden

Das Porsche-Werk in Leipzig sieht sich beim Klimaschutz auf dem richtigen Kurs. „Unser Ziel besteht darin, die negativen Umweltwirkungen kontinuierlich zu reduzieren und gleichzeitig die positive Wirkung auf die Gesellschaft weiter zu stärken“, sagte Gerd Rupp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH, gegenüber der LVZ.

Die Vision sei dabei klar definiert: „ Porsche soll die nachhaltigste Marke für exklusive und sportliche Mobilität werden.“ Mittelfristig sei eine Zero Impact Factory geplant, ergänzte Produktionsvorstand Albrecht Reimold, „also eine Fertigung, die keinen ökologischen Fußabdruck hinterlässt“.

Elektrischer Macan kommt 2022

Rupp verwies darauf, dass die Fabrik im Leipziger Norden, in der 2002 die ersten flotten Flitzer von den Bändern rollten, eines der modernsten und nachhaltigsten Autowerke sei. Mit dem elektrischen Macan, der 2022 auf den Markt kommen dürfte, werde der Absicht, die Emissionen weiter abzubauen, erneut näher gekommen. Zudem werde schon jetzt der Bau der beiden Modelle Panamera und Macan komplett mit Strom aus regenerativen Energien betrieben.

Dazu zählt auch die Photovoltaik auf den Gebäuden. Mit ihr wird der Karosseriebau der beiden Modelle versorgt. Diese Anlagen liefern jährlich rund 4800 Megawattstunden Strom. Ein direkt am Werk angesiedeltes Biomasseheizkraftwerk deckt laut Rupp den Wärmebedarf der Lackiererei zu 80 Prozent CO2-neutral. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz hätten seit 2015 zu Stromeinsparungen von insgesamt 23,5 Gigawattstunden geführt.

Nachhaltigkeit als Strategie

In der Porsche-Strategie sei Nachhaltigkeit „als eine feste Säule im Unternehmen etabliert“, sagte Rupp. Das gelte für den gesamten Konzern. So sei es gelungen, in den vergangenen sechs Jahren den CO2-Ausstoß je hergestellten Sportwagen um mehr als 75 Prozent zu reduzieren. Und beim Fahrzeugbau sei der Energieverbrauch um 30 Prozent gesunken. Der Werkleiter verwies darauf, dass Porsche in den kommenden fünf Jahren 15 Milliarden Euro in die Elektromobilität, die nachhaltig Produktion und die digitale Transformation investieren werde.

Klimaneutral bis 2050

Ebenso wie Porsche stellt auch das Mutterunternehmen Volkswagen den Klimaschutz heraus. „Wir sind fest entschlossen, als Konzern im Jahr 2050 klimaneutral zu sein“, betonte Oliver Blume. Er ist Porsche-Chef und zugleich im VW-Vorstand zuständig für Produktion und Umwelt. Die wichtigsten Hebel seien die Modelloffensive in der Elektromobilität und die Umstellung der Werke auf grünen Strom. Blume sagte, bei den Pkw und leichten Nutzfahrzeugen soll im Jahr 2030 der CO2-Ausstoß um 30 Prozent niedriger sein als 2018. Allein die Pkw-Marken von Volkswagen seien über die Nutzung ihrer Fahrzeuge für ein Prozent der weltweiten CO2-Emission verantwortlich. Lkw und Busse sollen ein Fünftel des Ausstoßes einsparen. Blume kündigte an, dass ebenfalls bis 2030 der Anteil erneuerbarer Energien in der Produktion stufenweise auf 100 Prozent klettern werde. Besonders weit fortgeschritten ist hier die Konzerntochter Bentley, derer Karosserien bei Porsche in Leipzig gebaut werden. Die Bentley-Zentrale und das Stammwerk im englischen Crew sind bereits CO2-neutral.

Konzern auf gutem Weg

Blume sieht den gesamten Konzern auf guten Weg. Er bezog sich dabei auf eine vor kurzem vorgelegt Analyse der unabhängigen Science Based Targets Initiative (SBTi). Sie bestätigte, dass die Klimaziele des Unternehmens die Bedingungen zur Begrenzung der Erderwärmung auf „deutlich unter 2 Grad Celsius“ erfüllen. Zu den Trägern der SBTi gehören das Carbon Disclosure Project (CDP), der UN Global Compact, das World Resources Institute und der World Wide Fund for Nature ( WWF). Die SBTi bewertet ausschließlich echte CO2-Reduktionen über einem Zeitraum von mindestens zehn Jahren – ohne Berücksichtigung CO2-kompensierender Klimaprojekte.

