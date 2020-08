Görlitz/Berlin

Es wird also doch in Berlin demonstriert. Am Mittwoch hatte der Senat der Bundeshauptstadt noch untersagt, dass am Samstag Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Am Freitag widersprach das Berliner Verwaltungsgericht.

An der Demo werden auch Personen aus dem rechtsextremen Lager teilnehmen. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke rief dazu auf. Die Plauener Neonazi-Partei „III. Weg“ machte Werbung. Trotzdem sagen nun auch viele Linke: Gut, dass die Demo stattfindet. Warum?

„Naiv anzunehmen“, dass die Demo-Teilnehmer Masken tragen

Einer, der sich schon im Vorfeld gegen das Demo-Verbot aussprach, ist der Görlitzer Linken-Landtagsabgeordnete Mirko Schultze. „Ich teile das Ziel der Corona-Demo nicht“, schrieb er auf Twitter. Trotzdem sollte „die Antwort nicht Verbot heißen“.

Warum will ein Linker aus Sachsen, dass in Berlin Verschwörungstheoretiker und AfD-Personal auflaufen? Ein Anruf in Görlitz. „Mir passt das überhaupt nicht, dass die da demonstrieren“, sagt Schultze. „Aber wenn ein Innensenator eine Demo aus politischen Gründen verbietet, wird mir Angst und Bange.“

„Eine Demonstration ist keine Bühne, sondern ein Grundrecht“ – das sagt der sächsische Landtagsabgeordnete Mirko Schultze (Linke). Quelle: Linke

Schultze meint damit die Argumentation des Berliner Innensenators Andreas Geisel. Dieser hatte die Corona-Demo aus zwei Gründen verbieten lassen. Zum einen glaubt er nicht, dass die Teilnehmer sich an die Auflagen halten. Schon am 1. August hatten 30.000 in Berlin in einem Aufzug „das Ende von Corona“ gefeiert. Abstände hielt da so gut wie niemand ein. Masken sah man eher vereinzelt. Es sei „naiv anzunehmen“, dass es diesmal anders laufen würde, sagte Geisel der „ Süddeutschen Zeitung“.

Und es leuchtet ein: Warum sollte man glauben, dass einer, der gegen Mundschutzmasken auf die Straße geht, dabei eine eben solche trägt?

„Linke sollten sich nicht die Hände reiben“

Geisels zweites Argument, das nun den Sachsen Schultze und viele andere Linke auf den Plan rief, zeigte seine politische Haltung: Berlin dürfe nicht, schrieb der SPD-Politiker in seinem Verbot, „als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten“ missbraucht werden. Und da beginnt der Linke Schultze den Aufzug seiner politischen Gegner zu verteidigen. „Eine Demonstration ist keine Bühne, sondern ein Grundrecht“, sagt er. „Was, wenn als Nächstes eine Kundgebung für Klimaschutz verboten wird, weil es einem CDU-Politiker nicht in den Kram passt?“

Auch die linke Tageszeitung „ taz“ schrieb: „Eine gesellschaftliche Linke sollte sich nicht die Hände reiben, wenn der Staat repressiv agiert, nicht zuletzt, weil sie selbst potenzielles Ziel solcher Maßnahmen ist.“

„Die Beamten sollten wie bei G20 vorgehen“

Es mag sein, dass die Demonstrierenden am Samstag alle Auflagen einhalten. Einiges spricht dafür, dass es nicht so sein wird. Zwar rufen die Anmelder zu einem friedlichen Ablauf auf. In einschlägigen Telegram-Gruppen wird aber schon vom „Sturm auf Berlin“ geträumt. Es könnte also mindestens ein konfliktreicher Samstag werden. Und dann?

„Bei G20 in Hamburg wurde eine linke Demo aufgelöst, weil sich einige Teilnehmer illegal vermummten“, sagt der Görlitzer Schultze. „Heute, wo es quasi umgekehrt ist, könnte man Gleichbehandlung erwarten: Man verstößt gegen Auflagen, indem man nichts vor dem Gesicht trägt. Ich erwarte von den Berliner Beamten, dass sie dann genauso vorgehen wie in Hamburg.“

Von Josa Mania-Schlegel