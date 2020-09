DRK fliegt vom Flughafen Leipzig/Halle aus Hilfsgüter nach Lesbos

Schkeuditz

Schnelle Hilfe für die Geflüchteten in Lesbos: Im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) sind insgesamt vier Flieger mit Hilfsgütern auf die griechische Insel unterwegs. Mit LKW wurden die Güter von Berlin zum Flughafen Leipzig/Halle gefahren. Die Flughafentochter Portground übernimmt die Verladung in die Antonow-12-Frachter. Der Lufttransport selbst liegt in Händen der auf Hilfsflüge spezialisierten Gesellschaft Ruby Star Airways.

„Nach dem schlimmen Feuer in Moria hat sich die Lage der geflüchteten Menschen auf der Insel abermals extrem verschlechtert“, sagt DRK-Generalsekretär Christian Reuter. Das DRK habe daraufhin gemeinsam mit der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften und dem Griechischen Roten Kreuz begonnen, erste dringend notwendige Hilfsmaßnahmen einzuleiten.

Erste Zelte werden bereits in Lesbos aufgebaut

Insgesamt transportiere man 500 Familienzelte nach Lesbos. An Bord eines der vier Flieger sei auch ein DRK-Mitarbeiter, der vor Ort den Einsatz mit koordinieren soll.

Dass die Hilfe so schnell angelaufen sei, verdanke das DRK „einer großzügigen Spende von fünf Millionen Euro des Volkswagen Konzerns und der Siemens AG“, so Reuter weiter. Die ersten Zelte würde bereits von Freiwilligen des Griechischen Roten Kreuzes aufgebaut. So könne man einen Teil der mehr als 11 000 Menschen unterbringen, die der Brand in Moria Mitte letzter Woche obdachlos gemacht hat.

Das DRK sei aktuell in der Abstimmung zur Lieferung weiterer dringend benötigter Hilfsgüter. Gemeinsam mit dem Griechischen Roten Kreuz prüft die Organisation den genauen Bedarf vor Ort, um weitere Maßnahmen vorzubereiten. „Diese sollen sowohl geflüchteten Menschen auf Lesbos als auch in anderen Regionen Griechenlands zugutekommen. Denn der humanitäre Bedarf dieser Menschen ist auch außerhalb von Lesbos groß“, erklärt Reuter.

THW brachte Feldbetten nach Griechenland

Bereits am Freitag sei das Technische Hilfswerk ( THW) aktiv geworden. „Insgesamt wurden 1400 Feldbetten nach Griechenland geliefert“, sagt der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt, der zugleich Präsident der THW-Bundesvereinigung ist. Der Transport erfolgte mit LKW über den Balkan, so Wendt. Die Betten habe das dortige Migrationsministerium entgegengenommen, auch aus die Verteilung im Land übernimmt. „Die griechische Regierung hatte nach dem verheerenden Brand der Regierung in Deutschland eine Liste mit dringend benötigten Hilfsgütern übermittelt“, so Wendt weiter. Berlin habe daraufhin schnell reagiert. „Es war und ist wichtig, die Lebensbedingungen in den Flüchtlingseinrichtungen zu verbessern.“

Von Andreas Dunte