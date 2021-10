DNN-Wandervorschlag: Zu Napoleonschuh, Mumie und Riesenelefant

Rosenthal-Bielatal

Die heutige Tour ist etwa 20 Kilometer lang. Sie beginnt am Alten Zollhaus bei Rosenthal. Dort befindet sich ein Wanderparkplatz. Der VVO-Wanderbus fährt sogar noch ein Stück weiter auf der für den sonstigen Fahrzeugverkehr gesperrten Schneeberger Straße. An der Haltestelle am Schneeberger Kreuz wird diese vom „Forststeig“ gekreuzt.

Wir gehen rechts. Da auf dem „Forststeig“ herkömmliche Wegweiser fehlen, ist unbedingt auf die gelbe Sondermarkierung zu achten, vor allem bei seinem eher unscheinbaren Abzweig nach links: Ein Pfad bringt uns in die Nähe des Klettergipfels „Schwarzbeerturm“ und weiter in das Tal der Dürren Biela. Hier gehen wir rechts mit dem „Gelben Strich“ in den Bielgrund und dort links bis zum Abzweig in Richtung der Grenzplatte.

Höchst bizarre Naturformen

Oben auf dem Plateau angekommen, können wir den Abstecher zur Aussicht auf Ostrov (Eiland) machen oder gleich links dem Hinweis „Tyssaer Wände“ bis zum Grenzweg folgen. Bald trifft hier der „Grüne Strich“ auf den „Roten Strich“ und später wieder auf den „Forststeig“. In diesen biegen wir nun nach links ein und wandern auf sehr bequemer Strecke. An einer Straße wird später die Turistická Chata (Touristenbaude) erreicht. Von hier sind es nur noch wenige Schritte in die Tiské Steny (Tyssaer Wände). Sie gehören zu den ältesten Wandergebieten des Elbsandsteingebirges und wurden bereits in einem Wanderführer aus dem Jahre 1828 beschrieben.

Die Tyssaer Wände bestehen aus zwei Felsenriffen, durch die jeweils ein Lehrpfad führt. Der Rundgang kostet in der Regel einen geringen Eintritt. Zumindest das Kassenhäuschen zwischen den Großen und den Kleinen Tyssaer Wänden hat wohl immer geöffnet. Ein kleiner Wanderführer für die beiden Rundwege erklärt die mit schwarzen Zahlen auf weißem Grund nummerierten Felsgebilde. Deren Bezeichnungen zeugen von der Fantasie der Menschen für diese höchst bizarren Naturformen: Steinpilz und Napoleonschuh befinden sich ganz in der Nähe des Gasthauses „Touristenbaude“. Den Hageren Doktor, die Mumie oder den Riesenelefanten findet man unterwegs.

Der „Grüne Strich“ führt vom Platz zwischen den Großen und den Kleinen Wänden zu einer famosen Aussicht: Unterhalb der imposanten Felswände liegt der Ort Tisá (Tyssa). Der Blick reicht weit bis in das böhmische Mittelgebirge. Zurück an der „Touristenbaude“ wandern wir mit dem „Grünen Strich“ weiter in Richtung Ostrov. Auf halber Strecke geht es steil hinab durch das Klettergebiet „Himmelreich“. Im Eiländer Kessel laufen wir auf der Straße durch den Ort. Zurück in Deutschland kreuzt der „Forststeig“ das Tal. Wir gehen sofort rechts und folgen zugleich dem Grenzverlauf erst allmählich, dann steil hinauf zu einer Felsengruppe mit dem Klettergipfel „Sokrates“.

Weiter geht es an der Grenze entlang bis oberen Einstieg in den Dürrebielgrund, dann auf dem ebenen Steinbornweg bis zum „Eulenthor“. Schließlich wandern wir die schmale Straße zu Ausgangsort zurück.

Hinweis Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden die tschechischen Namen sehr sparsam verwendet; Informationen zum Forststeig unter www.forststeig.sachsen.de; eingezeichnet ist der Verlauf des Forststeiges u. a. auf der Wanderkarte Nr. 17, Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz von Sachsen Kartographie Dresden; sonst auch Wanderkarte Sachsen, Blatt 44, Kurort Berggießhübel/Kurort Bad Gottleuba oder Topographische Karte Sächsisch-Böhmische Schweiz (beide Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351 828 30); VVO-Hotline: 0351 85 26 555

Von Frank Wehrmeister