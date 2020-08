DNN-Wandervorschlag: Rund um den Kurort Oybin

Oybin

Ein Ausflug in das Zittauer Gebirge lohnt sich eigentlich immer. Heute ist der Kurort Oybin das Ziel. Für Eisenbahnfans sind die Anreise mit der Bimmelbahn und ein Besuch im „Kleinbahn-Museum“ obligatorisch, das im Güterschuppen des Bahnhofes Oybin untergebracht ist. Die Zittauer Schmalspurbahn wurde im Jahre 1890 als einzige ihrer Art in privater Trägerschaft durch die Zittau-Oybin-Jonsdorfer Eisenbahngesellschaft eröffnet und erst 16 Jahre später verstaatlicht. Genau wie damals ist es auch am Ende des 20. Jahrhunderts gelungen, der Bahn durch private Hand Schwung zu geben.

Mehrere Aussichtspunkte

Der Blick auf den Berg Oybin mit den Ruinen von Burg und Kloster reizt zum Besuch an diesem historischen Ort. Der klassische Weg führt die „Hauptstraße“ aufwärts und von der Tourist-Info über Stufen direkt an der kleinen Bergkirche vorbei. Wir gelangen an die schmale Ritterschlucht, die den passenden Zugang zum Felsmassiv bildet.

Oben angekommen, beeindrucken ganz besonders die im Jahre 1803 enttrümmerten Ruinen der Klosterkirche. Burg und Kloster Oybin können mit Begleitmaterial selbstständig erkundet werden. 28 Stationen geben einen Überblick über die große Anlage. Ein Rundweg um den Felsen bietet zudem schöne Ausblicke.

Wir verlassen den Berg Oybin über die Ritterbrücke und den Ritterweg, biegen dann rechts in den Thomasweg ein. Der nahe Thomasfelsen ist zugleich ein kleiner Aussichtspunkt.

Von hier folgen wir eine Zeit lang dem mit dem „Grünen Punkt“ markierten Talringweg um den Ort herum, bis wir an einem Wegweiser unter anderem den Zugang zum Eschengrund finden. Diesen wandern wir aufwärts. In der Nähe des Ortsteiles Hain treffen wir auf die Route des Wanderweges „Gelber Punkt“.

Wir überqueren in Hain die Straße in Richtung der Gaststätte „Forsthaus Hain“ und wandern wieder in den Wald hinein. Nach einem eher kurzen Anstieg am Hang des 749,5 Meter hohen Hochwaldes geht es links leicht bergab und dann auf dem Weberweg weiter in Richtung der Passhöhe „Kammloch“. Hier überqueren wir die Straße nach Lückendorf. Für den Weg bis zum Aussichtsfels Scharfenstein können wir neben dem „Gelben Punkt“ durch die Felsengasse auch eine andere Variante wählen, z. B. den „Blauen Strich“. Dieser tangiert den oberen Ortsrand von Lückendorf und bietet zudem schöne Aussichten. Ein Abstecher zum Sudetenblick ist besonders lohnenswert.

Wir passieren das Grundstück der Pension „Altes Kurhaus Lückendorf“. Gleich links führt dann ein schmaler Pfad am Zaun entlang in den Wald hinauf. Hier wandern wir auf dem Kortingweg weiter und erreichen später die Wegkreuzung am Rastplatz unterhalb des gut 569 Meter hohen Scharfensteines. Vom hohen Fels bietet sich eine hervorragende Aussicht. Der direkte Abstieg nach dem Kurort Oybin ist dann in wenigen Minuten geschafft. Insgesamt waren wir in etwa zehn Kilometer unterwegs.

Hinweise: www.zittauer-schmalspurbahn.de/bahnerlebnisse/museen/ und burgundkloster-oybin.com/;

Wanderkarte Sachsen, Blatt 51, Naturpark Zittauer Gebirge (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351) 8283-0); besonders detailreich sind die Wanderkarten des Zittauer Gebirges im Maßstab 1:10.000 von Rolf Böhm; VVO-Hotline: 0351/8526555

