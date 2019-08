Leipzig

Promi-Auflauf statt Flugzeugwartung: Am 21. August wird das große Hangar von DHL am Airport Leipzig/Halle für einen Tag zum Konferenzzentrum umfunktioniert. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und ihre Minister Andreas Scheuer (Verkehr, CSU) und Peter Altmaier (Wirtschaft, CDU) laden zur 1. Nationalen Luftfahrkonferenz – und Leipzig/Halle hat dafür den Zuschlag erhalten. Aber nicht das Terminal-Gebäude selbst, sondern das Hangar von DHL am Südrand des Airports, wo sonst die hier stationierten Frachtmaschinen gewartet werden.

Grund für den ungewöhnlichen Veranstaltungsort: Es werden 500 Teilnehmer erwartet, zudem soll es eine Ausstellung mit Drohnen, Hubschraubern und anderem Fluggerät geben, darunter ein Airbus A300 und ein Airbus A320. Dafür hätte der Platz in den Konferenzräumen im Terminal schlicht nicht gereicht. „Wir freuen uns sehr, dass die Premiere der Nationalen Luftfahrtkonferenz bei uns, im Hangar des DHL Hub Leipzig, stattfinden wird“, sagte am Dienstag ein DHL-Sprecher gegenüber der LVZ. „Das belegt den hohen Stellenwert unseres Standorts.“

Keine Beeinträchtigung für Flugbetrieb

Vorteil für den Flughafen: Der gerade laufende Ferienreiseverkehr wird nicht behindert. „Es wird keine Beeinträchtigungen im Flugverkehr geben“, versicherte eine Airport-Sprecherin. Und auch DHL will den Betrieb wegen der Konferenz nicht stoppen. „Die Veranstaltung wird unseren operativen Betrieb nicht nennenswert beeinträchtigen“, sagte der DHL-Sprecher. „Wir machen business as usual. Unsere Flugzeuge werden im Hangar parallel zur Veranstaltung planmäßig gewartet.“ Für die Teilnehmer dürfte das den ohnehin schon ungewöhnlichen Veranstaltungsort wohl sogar noch spannender machen.

Neben Merkel, Scheuer und Altmaier werden auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr und der IG-Metall-Versitzende Jörg Hofmann erwartet. Aus Dresden reisen Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Wirtschaftsminister Marin Dulig ( SPD) an, aus dem Saarland die dortige Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger ( SPD), die derzeit der Verkehrsministerkonferenz vorsteht. Das geht aus dem vorläufigen Programm der Veranstaltung hervor, das der LVZ vorliegt. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte auf Anfrage, dass Minister Scheuer kommt, die Staatskanzlei in Dresden die Teilnahme von Kretschmer und Dulig.

„Leipziger Statement“ als Abschlusserklärung geplant

In Schkeuditz wollen sie darüber beraten, wie es mit der Luftfahrt in Zukunft weitergehen soll. Dazu wolle man alle Beteiligten an den Tisch holen – und darüber beraten „wie man die Luftfahrt zukunftsfähig und nachhaltig machen kann“, sagte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums der LVZ. Die Ergebnisse sollen dann in die geplante Überarbeitung der Luftfahrstrategie des Bundes einfließen. Geplant ist auch eine gemeinsame Abschlusserklärung, die „Leipziger Statement“ heißen könnte.

Die Vertreter der Luftfahrtbranche würden hier konkrete Ideen mitbringen „wie wir Luftverkehr in Zukunft nachhaltiger und klimafreundlicher machen können“, sagte der Sprecher des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Ivo Rzegotta. „Und wünschen uns, dass wir hierzu auf der Konferenz mit der Politik einen gemeinsamen Weg beschreiben.“

Konferenz wurde im Koalitionsvertrag vereinbart

Das neue Format hatten Union und SPD 2018 in ihrem Koalitionsvertrag verabredet, in dem auch der weitere Ausbau von Leipzig/Halle zum zentralen Fracht-Drehkreuz vereinbart wurde. Wo genau die Konferenz stattfinden soll, war aber lange unklar. Erst am Freitag wurde bekannt, dass der Zuschlag an Leipzig ging. Dem Vernehmen nach hatten sich die Veranstalter zuvor mehrere mögliche Veranstaltungsorte angesehen – und sich dann für Leipzig/Halle entschieden.

„ Leipzig passt einfach wegen des Flughafens und der guten Verkehrsanbindung“, hieß es im Bundesverkehrsministeriums Zudem sei der Airport inzwischen das zweitgrößte Frachtdrehkreuz in Deutschland, es gebe in Sachsen eine enge Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung und eine zumeist mittelständisch geprägte Zulieferlandschaft. „Das alles sind gewichtige Gründe, diese erste Nationale Luftfahrkonferenz in Sachsen stattfinden zu lassen“, hieß es in der Staatskanzlei in Dresden.

Folgekonferenz 2021 nicht wieder in Leipzig

Damit erhält die Messestadt nach dem Weltverkehrsforum, das seit 2008 in Leipzig stattfindet, bereits die zweite wichtige Branchenveranstaltung. Anders als das Weltverkehrsforum wird die Luftfahrtkonferenz aber nicht dauerhaft in Leipzig bleiben. Zwar soll es künftige alle zwei Jahre eine Nationale Luftfahrkonferenz geben, sagte die Sprecherin des Verkehrsministeriums – doch „immer in wechselnden Bundesländern“. Die nächste werden daher 2021 nicht wieder in Sachsen stattfinden.

„Die deutsche Luftfahrt begrüßt, dass die Koalition ihre Zusage einlöst, alle Akteure zusammenzubringen, die Luftverkehrspolitik in Deutschland gestalten und verantworten“, sagte BDL-Sprecher Rzegotta. „Die erste Nationale Luftfahrtkonferenz ist Ausdruck dieser verstärkten industriepolitischen Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Luftfahrt und Gewerkschaften.“ Zugleich lobte er die Wahl des Veranstaltungsortes. „ Leipzig ist ein leistungsstarker Standort der deutschen Luftverkehrswirtschaft und insofern ein sehr guter Ort für die erste Luftfahrtkonferenz.“

Hochkarätig besetzt Diskussionsrunden

Zum konkreten Ablauf der Veranstaltung hielten sich die Veranstalter noch bedeckt. Laut dem vorläufigen Programm sind die Diskussionsrunden, die verteilt über den ganze Tag im Hangar laufen, aber hochkarätig besetzt: IG-Metall-Chef Hofmann wird mit dem BDL-Präsidenten Klaus-Dieter Scheurle über „fairen Wettbewerb für nachhaltiges Wachstum“ diskutieren; Minister Scheuer mit Lufthansa-Chef Spohr über die „Luftfahrt im 21. Jahrhundert“; Minister Altmaier mit dem Deutschlandchef des Triebwerkbauer Rolls-Royce, Dirk Geisinger, über „ Big Data in der Luftfahrt“; Minister Dulig mit dem Luftfahrt-Koordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek ( CDU), darüber, wie die Industrie- und Verkehrspolitik den Luftfahrstandort stärken kann; Saar-Ministerin Rehlinger mit dem Frankfurter Flughafen-Chef Stefan Schulte über den „Mittelstand im internationalen Wettbewerb“.

Dazwischen melden sich Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Kretschmer mit Reden zu Wort. 25 Minuten sind allein für den Vortrag der Kanzlerin eingeplant. Für sie wird es nicht der letzte Besuch in Leipzig in diesem Monat sein: Am 31. August kommt sie bereits erneut in die Stadt. Dann nimmt sie in der Oper den Ehrendoktor entgegen, den ihr die Leipziger Handelshochschule HHL verleihen will.

Von Frank Johannsen