DDR-Leistungssport: Wie Thomas Götze zum Doping-Opfer wurde und bis heute darunter leidet

Stralsund

Aufstehen um sechs Uhr. Schule. Training. Wieder Schule. Wer Pech hat, für den steht abends noch Schwimmen auf dem Plan. Nachtruhe um 22 Uhr, doch vorher müssen noch fix die Hausaufgaben erledigt werden. Am nächsten Morgen beginnt das Ritual von vorne. Jeden Tag. Jahrelang. „Industrieproduktion“ sagt der frühere Hammerwerfer Thomas Götze über sein Leben vor 45 Jahren. Wie hält man das durch? Mit kleinen Pillen – „Vitamine“. Sie gehören fast schon selbstverständlich zum Training dazu.

Im DDR-Leistungssport war Doping keine Seltenheit. Nur gesprochen wurde darüber nicht. Heute ist das Thema viel stärker im Fokus. Auch dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in Peking gab es wieder Dopingfälle. „Wenn ich mir die Spiele ansehe, frage ich mich oft, was die Sportler genommen haben“, klagt Götze. Der 60-jährige Stralsunder weiß, welche Konsequenzen der Missbrauch leistungssteigernder Mittel haben kann: Jeden Tag erinnern ihn seine Schmerzen an die Zeit als DDR-Spitzensportler im Hammerwurf.

Mit Anabolika zum Sieg

„Es wurde gedopt ohne Ende“, beginnt er von früher zu erzählen. Götze selbst musste jahrelang Tabletten schlucken. „Oral-Turinabol“, vermutet er, ein Anabolikum. „Ich weiß es natürlich nicht genau, uns hat niemand etwas gesagt“, führt der ehemalige Sportler aus. „Es hieß immer: ,Das sind Vitamine.’“ Es habe sogar einen „Staatsplan aus dem Jahr 1976“ gegeben, der festschrieb, welche Sportarten in welcher Dosis gedopt werden sollen, meint Götze. Der Plan sei im Stasi-Unterlagenarchiv gefunden worden. Doch erst im Jahr 2000 wurden Manfred Höppner und Manfred Ewald als Verantwortliche des Sportmedizinischen Dienstes und des DTSB, Deutscher Turn- und Sportbund, wegen Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt.

10 000 Euro als Entschädigung Im August 2002 setzte sich der Doping-Opfer-Hilfe-Verein, kurz DOH, für die Opfer des DDR-Zwangsdopings ein. Jeder Geschädigte soll 10 000 Euro erhalten. Der Verein ging von tausend betroffenen Ex-Athleten aus, doch lediglich 194 Betroffene erhielten die Hilfeleistung. Seit Juli 2016 wurde ein zweites Dopingopfer-Hilfegesetz erlassen. Sportler, die keine Entschädigung aus dem ersten Fond erhalten haben, sollten die Chance bekommen, sich nochmals zu melden. Ansprüche konnten durch mehrere Verlängerungen nun bis zum 31.12.2019 gestellt werden. Viele Geschädigte setzen sich derzeit für eine kontinuierliche Rente ein, da viele aufgrund der körperlichen und psychischen Schäden arbeitsunfähig sind. „Die 10 000 Euro waren eher eine moralische Entschädigung“, sagt Thomas Götze. „Meine Kosten für die vielen alternativen Heilmittel, die ich benötige, sind damit lange nicht gedeckt“, führt er aus. „Über die Opfer wird nach wie vor hinweggegangen, es muss sich noch einiges in der Aufarbeitung tun.“

Thomas Götze fing mit 14 Jahren an der Dresdner Sportschule in der Hammerwerfer-Gruppe an. Eigentlich wollte er wie sein großer Bruder Sprinter werden. Bei einem Eignungstest stellte sich jedoch heraus, dass er für den Wurf besser geeignet war. „Ich habe mich damals sogar noch gefreut“, sagt er kopfschüttelnd. „Ich bin im Erzgebirge aufgewachsen und war stolz, auf die Sportschule zu gehen, und einmal aus dem kleinen Nest herauszukommen.“

Die Tabletten kamen erst später. „In der achten Klasse hat uns der Trainer immer Vitamine aus einer Schüttpackung gegeben, damit wir uns nicht erkälten“, erinnert er sich. „Damit wurde uns das Unrechtsbewusstsein genommen.“ Die Schüttpackungen wurden dann mit abgezählten Pillen, die unter Beobachtung geschluckt werden mussten, ersetzt.

„Es gab ein Zimmer mit einer Krankenschwester. Bevor wir zum Training gegangen sind, haben wir unsere ,Vitamine’ bekommen.“ Hinterfragt habe das niemand. „Man hat schon geahnt, dass die Tabletten irgendwie leistungsfördernd sind. Aber es ist auch nicht Doping genannt worden, sondern ,unterstützende Mittel’.“

Schulterverletzung durch Doping

Der Verdacht, dass etwas nicht stimmen könnte, kam Götze, als in Kreischa (Sachsen), dem ehemaligen Doping-Labor der DDR, diverse medizinische Tests durchgeführt wurden. „Ich kann nichts beweisen, aber uns wurde Blut abgenommen und wir mussten Leistungstests machen“, erklärt er seine Vermutung. Das Zentrum in Kreischa war damals für Ausreisekontrollen zuständig. Bevor die Sportler an Meisterschaften oder Olympia teilnahmen, wurde kontrolliert, ob Medikamentenreste nachweisbar sind.

„Sie haben wahrscheinlich auch überprüft, wie die Mittel bei uns anschlagen“, meint er. Das verabreichte Oral-Turinabol sorgte für ein enormes Muskelwachstum und machte die Sportler belastbarer, sodass den ganzen Tag trainiert werden konnte. „Anabolika haben aber schwere Nebenwirkungen“, sagt der 60-Jährige. „Die Bänder, Sehnen und Knorpel werden schlechter durchblutet, weil die Muskeln mehr Blut brauchen.“

Bei Thomas Götze hätten sich dadurch die Bänder überdehnt und die Schulter ausgekugelt. „Ich habe mir die Schulter über einen Stuhl selber wieder eingerenkt“, weiß er noch. Es müssen unglaubliche Schmerzen gewesen sein. Damals wurde den Sportlern aber der absolute Wille zum Sieg anerzogen. „Der Sportler war Mittel zum Zweck“, stellt der ehemalige Hammerwerfer fest. Über den Erfolg im Sport sollte verdeutlicht werden, wie überlegen das sozialistische System doch ist.

Fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel

Das Ende der Sportlerkarriere kam für Götze früh: „Nach meiner zweiten Schulterverletzung hat mich mein Trainer fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.“ Wer nicht zu mehr Leistung fähig war, wurde gnadenlos aussortiert. „Sie wollten mich dann noch in eine andere Sportart schicken, aber dann habe ich gesagt ,Ihr könnt mich mal’ und bin abgehauen. Damals war es eine Niederlage für mich“, gesteht er. „Heute weiß ich, ich habe gewonnen.“ Die vier Jahre Doping würden noch immer deutlich zu spüren sein. Jeden Tag leidet Thomas Götze unter Schmerzen.

„Alle Gelenke sind kaputt. Ohne synthetisches Morphium würde ich meinen Alltag nicht bestreiten können“, sagt er bitter. „Ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle und muss demnächst beide Knie operieren lassen.“ In der Orthopädie am Universitätsklinikum Greifswald wurde ihm gesagt, dass seine Beschwerden typische Schäden von Doping sind. „Es wäre anders nicht zu erklären, ich bin der jüngste Patient mit derartigen Beschwerden.“

„Mir bleiben nur noch zehn Jahre zum Leben“

Rückenschmerzen, Gelenk- und Meniskusschäden sind laut einer neuesten Studie von Jochen Buhrmann, mittlerweile pensionierter Chefarzt am Helios Klinikum Schwerin, häufig auftretende Krankheiten der ehemaligen DDR-Leistungssportler. Jochen Buhrmann hat die Forschung über die Spätfolgen von Doping nach dem Tod des Stralsunder Psychiaters Dr. Harald Freyberger übernommen. „Herr Freyberger hat einmal gesagt, dass die Lebenserwartung von Doping-Geschädigten 10 bis 15 Jahre verkürzt ist. Mir bleiben also vielleicht nur noch 10 Jahre.“

Der damalige Missbrauch verfolgt Götze bis heute. Nach der gescheiterten Sportkarriere wollte er eigentlich Polizist werden, doch aufgrund der Schulterverletzung war das nicht möglich. „Also bin ich Staatsanwalt geworden“, sagt er. „Nicht nur deswegen, aber es war einer der Gründe. Ich habe immer gedacht, dass Recht etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat.“ So ist Thomas Götze auch heute noch als Staatsanwalt in Stralsund tätig und setzt sich für die Rechte anderer ein.

Von Barbara Waretzi