Erinnerungen von Markus Meckel: Abrechnung mit Lothar de Maizière

Wenn es um die letzte DDR-Regierung geht, dann sind vor allem noch vier Namen von 1990 präsent: Ministerpräsident Lothar de Maizière ( CDU), Innenminister Peter-Michael Diestel ( DSU/ CDU), Verteidigungsminister Rainer Eppelmann ( CDU) und Außenminister Markus Meckel ( SPD). Ein Quartett, das im April 1990 durch die erste (und letzte) freie DDR-Wahl ins Amt gespült wurde. Sie hatten noch sechs Monate ein untergehendes Land zu regieren. Welcher Druck vor 30 Jahren herrschte und welche persönlichen Verwerfungen es bei den Verhandlungen um die deutsche Einheit gab, darüber hat jetzt einer der wichtigsten Protagonisten von 1990 ein spannendes Buch geschrieben.

„Ignoranz der Bundesregierung “

„Zu wandeln die Zeiten“ – die Erinnerungen von Markus Meckel (67) sind für alle, die sich für Ost-West-Geschichte interessieren, eine Fundgrube aus Fakten, Hintergründen und persönlichen Anekdoten. Und das vor allem, weil der Theologe kein Blatt vor den Mund nimmt. Besonders der vierte Teil des Buches („Der Prozess der deutschen Einheit“) liest sich in vielen Passagen wie eine Stunde der Abrechnung. Meckel und seine DDR-Minister-Kollegen hatten beim Verhandeln der Einheit nie wirklich eine Chance. Wenn es um die großen strategischen Fragen ging, wurden sie nicht gefragt, Hans-Dietrich Genscher, gewiefter FDP-Außenminister auf der anderen Seite, ließ den Newcomer oft abblitzen. Das hat sich tief bei ihm eingegraben. „Das damalige Verhalten der Bundesregierung kann ich auch heute nur als maßlose Ignoranz und Anmaßung ansehen ...“, blickt Meckel zurück.

Was aber fast noch schwerer wog, waren die Disharmonien mit Lothar de Maizière (heute 80). Der Theologe gegen den Rechtsanwalt: Auch drei Jahrzehnte danach ist Meckel noch der Zorn anzumerken, den er gegenüber dem letzten DDR-Regierungschef und dessen Politik empfand. Seine Abschiedsrede als Außenminister vor Mitarbeitern – Meckel war am 20. August 1990 wie alle SPD-Minister zurückgetreten, die Koalition zerbrach – gibt er wörtlich im Buch wieder. „ Lothar de Maizière hat sich in seiner Starrsinnigkeit und seinem autokratischen Verhalten als politisch unfähig erwiesen, die von ihm selbst beschworene nationale Verantwortung wahrzunehmen und die zur Zusammenarbeit verpflichtete Koalitionsregierung zu führen ...“ Damit ist klar, die beiden werden auch 30 Jahre danach keine Freunde mehr werden.

Ost-SPD lässt Gründer fallen

Ost-SPD Was im Übrigen auch auf viele seiner Parteigenossen zutrifft. Meckel hatte zusammen mit Martin Gutzeit einen Coup in der DDR-Opposition gelandet. Sie belebten die verbotene Ost-SPD gegen alle SED-Repressalien wieder und gründeten sie als SDP am 7. Oktober 1989 in Schwante ( Brandenburg). Was sie aber in der Nach-SED-Ära nicht davor bewahrte, schnell ins politische Abseits zu geraten. Dass Meckel seine Partei im April 1990 zwingt, in die ungeliebte Koalition mit CDU und DSU zu treten, nehmen ihm viele Genossen übel. Im Sommer 1990 wird er an der Spitze der Ost-SPD abserviert. Es blieben Misstöne, die nie verklungen sind. „Die Partei schickte uns in die Wüste ... Andere hatten nicht nur die Führung übernommen, sie ließen es auch an der Achtung gegenüber diesen Anfängen vermissen“, schreibt Meckel über diese Zeit.

Dass er es überhaupt ganz nach oben in der Politik geschafft hatte, war seiner Herkunft und Bildung zu verdanken. Wie so viele DDR-Oppositionelle hatte er einen theologischen Hintergrund. Aufgewachsen in einem kirchlich geprägtem Elternhaus, lernt Meckel früh auch eigene Meinungen und Positionen zu vertreten und zu formulieren. Das Ende des Prager Frühlings 1968 ist für den 16-Jährigen der politische Weckruf. Er studiert in Naumburg am Oberseminar Theologie, lernt dort Gleichgesinnte und Freunde kennen, die ihn sein Leben lang begleiten.

Zwischenzeile: Sechs Kinder aus Frauen

„Seit meiner Kindheit wollte ich Pfarrer werden“, schreibt Meckel. Doch dieser Wunsch steht nach Studium und Vikariat zunächst auf der Kippe. „Ich galt als aufrührerisch und führte einen ,unmoralischen‘ Lebenswandel.“ Meckels Ehe mit Frau und Kind und zwei Kindern aus früheren Beziehungen reichten 1980 in der DDR für dieses Etikett. Am Ende wird er von der Mecklenburgischen Landeskirche doch übernommen, bekommt die Pfarrstelle in Vipperow an der Müritz. Ein Glücksfall für ihn, denn in dieser Zeit kann er rund um seine Gemeinde und für seine Landeskirche – die in DDR-Zeiten als besonders offen und tolerant galt – viel bewirken. Für die Menschen an der Müritz und politisch in der Opposition. Auch privat findet er hier sein Glück, zwei weitere Söhne werden an der Müritz geboren. Im Januar 1990, so schreibt Meckel, kommt noch eine Tochter zur Welt. Wieder an der Müritz, doch diesmal unehelich. Ergebnis einer „intensiven Liebesbeziehung“ im Vipperower Friedenskreis. 1989 und 1990 – es waren entscheidende und turbulente Jahre „für mich und noch mehr für die eigene Frau und Familie“, reflektiert Meckel offen. Sechs Kinder von vier Frauen: Nicht nur als DDR-Bürgerrechtler und Politiker hat Meckel, der bis 2010 für die SPD im Bundestag saß und die Annäherung zum Nachbarland Polen als Lebensaufgabe sieht, also viele Spuren hinterlassen.

Von André Böhmer