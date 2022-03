Leipzig

Während der Corona-Pandemie haben die Ängste der Sachsen deutlich zugenommen. Das zeigt der aktuelle Psychreport der Krankenkasse DAK Gesundheit, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Danach stieg der Arbeitsausfall wegen psychischer Erkrankungen im Jahr 2021 pro Beschäftigten auf 2,7 Fehltage pro Kopf – knapp neun Prozent mehr als vor der Pandemie. Über die Hälfte davon waren auf Angststörungen zurückzuführen.

Frauen trifft es öfter als Männer

„Angst ist eigentlich eine natürliche körperliche Reaktion auf bedrohliche, ungewisse oder unkontrollierbare Situationen. Doch dieser biologische Mechanismus kann aus den Fugen geraten und irgendwann zur Krankheit werden“, warnt Enenkel, Leiterin der sächsischen Landesvertretung. Besonders schwer betroffen waren dabei Frauen. Sie hatten im vergangenen Jahr fast doppelt so viele seelisch bedingte Fehltage wie Männer. Ein solcher Krankschreibungsfall dauerte dabei im Schnitt knapp 34 Tage – 2019 waren es noch rund 29 Tage.

„Unser Report zeigt, dass viele Menschen mit psychischen Erkrankungen besonders unter den anhaltenden Belastungen der Pandemie leiden“, sagt Enenkel. „Die Betroffenen finden aktuell auch schwerer wieder in ihren Berufsalltag zurück.“ Das habe viel mit den besonderen Arbeitsbedingungen unter Corona zu tun, aber auch mit Stigmatisierung. Die Menschen würden in der Familie und der Arztpraxis mittlerweile offener über Depressionen oder Ängste sprechen.

Beschäftigte in der Logistik-Branche besonders gefährdet

In der Arbeitswelt müsse jedoch noch mehr getan werden, damit psychische Probleme nicht tabuisiert werden, betont die Leiterin der Landesvertretung. Dort gibt es auch deutliche Unterschiede zwischen den Branchen. Die meisten Fehltage mit einer psychischen Diagnose fielen 2021 in den Bereichen Logistik (3,3 Tage pro Kopf), Öffentliche Verwaltung (3,2 Tage pro Kopf) sowie Finanzen, aber auch im Gesundheitswesen (jeweils 3,1 Tage pro Kopf) an. In der Land-, Forst-, Energie- und Abfallwirtschaft waren es dagegen lediglich 1,2 Tage und im Baugewerbe 1,5 Tage.

Die Krankenkasse DAK bietet ihren Versicherten mit dem Programm „veovita plus“ Hilfe bei Angst, Depression und Burnout an. Nach einer psychiatrischen und hausärztlichen Diagnose erhalten Betroffene eine individuelle Versorgung und bekommen zusätzlich digitale Gesundheitsanwendungen, die die Behandlung unterstützen. „Ziele sind eine nachhaltige Versorgung und die gesundheitliche Stabilisierung der Versicherten“, sagt Enenkel. Um das sicherzustellen, sei eine Teilnahmedauer von bis zu zwei Jahren im Programm möglich. Für den aktuellen Report hat das Berliner IGES Institut die Daten von rund 55 000 DAK-Versicherten Beschäftigten in Sachsen ausgewertet.

Von Roland Herold