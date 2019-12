Nichts mehr fühlen – Crystal hat Sabis Leben zerstört

Leipzig

An dem Tag, als Sabi merkt, dass es so nicht weitergeht, wiegt sie noch 43 Kilo. Ihre Rippen zeichnen sich unter ihrer Haut ab, ihre Haare liegen fettig auf ihren Schultern, sie riecht nach Schweiß. Eine Woche lang hat sie nichts gegessen, mehrere Tage nicht geschlafen.

Sabi ist abhängig von Crystal Meth, einer chemischen Droge, auch Methamphetamin genannt, die euphorisiert, die das Bedürfnis nach Essen und Schlaf unterdrückt – die auf den ersten Blick glücklich macht und auf den zweiten ein Leben zerstört. „Ich hab‘ mich vor mir selbst erschreckt“, sagt Sabi heute. „Hätte ich weiter konsumiert, wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben.“

Crystal ist in Sachsen auf dem Vormarsch

In Sachsen rangiert Crystal unter den chemischen Drogen auf Platz eins. Wegen keiner anderen Substanz bitten so viele Abhängige um Hilfe in den Suchtberatungsstellen. Nur zwei Prozent kommen wegen anderer Drogen. Und: Es werden immer mehr. Innerhalb der vergangenen Jahre stieg die Zahl der Konsumenten im Freistaat von 58 auf aktuell 123 Betroffene pro 100.000 Einwohner. Crystal ist hierzulande weiter auf dem Vormarsch. Konsumiert wird der Stoff am häufigsten von jungen Leuten zwischen 20 und 34; sie machen 80 Prozent der Betroffenen aus.

Vor zwei Jahren kommt die damals 18-Jährige Sabi das erste Mal mit Crystal in Berührung. Quelle: Andre Kempner

Es sind Menschen wie Sabi aus Leipzig, die in den Suchtberatungsstellen auftauchen, die in Kliniken versuchen, von der Droge loszukommen. Ihren richtigen Namen will die 20-Jährige wegen des heiklen Themas nicht nennen, aber trotzdem ihre Geschichte erzählen. Sie handelt von Versuchung, von Hilflosigkeit und einem Strudel, dem sie – wie so viele andere – nicht mehr entkommt. Der jungen Frau entgleitet die Kontrolle über die Leben langsam, unmerklich. Bis sie sich aufgegeben hat und nicht mehr weiter kann.

Sabis Freund bietet ihr Crystal an

Vor zwei Jahren kommt die damals 18-Jährige das erste Mal mit der Droge in Berührung. Ihr damaliger Freund bietet ihr an, den Stoff mal auszuprobieren. „Er hat mein Geld genommen, ich bekam Crystal von ihm.“ Sabi erlebt einen Rausch, ein bisher unbekanntes Hochgefühl. „Ich hatte Partystimmung, war glücklich, es machte einfach Spaß“, beschreibt sie ihre Stimmung auf Crystal.

„Methamphetamin wird zwar chemisch hergestellt, hat aber große Ähnlichkeit zu körpereigenen Substanzen wie Adrenalin, einem Stresshormon“, sagt Göran Michaelsen, Chefarzt der Soteria Suchtklinik in Leipzig. 550 bis 600 Suchtpatienten behandelt die Klinik jedes Jahr. Die meisten sind wegen chemischer Drogen hier, vor allem wegen Crystal. Der Stoff wirkt stimulierend. Und zwar weitaus stärker als es körpereigene Hormone machen würden, erklärt der Mediziner. „Konsumenten fühlen sich freudig, erregt, kommunikativ, glücklich, enthemmt, wach, lustvoll.“ Ihr Herz schlägt schneller, die Atmung ist beschleunigt. Außerdem dämpft Crystal den Appetit und das Durstgefühl.

Lesen Sie auch: Suchtexperte Göran Michaelsen im Interview: „Mit Crystal lassen sich die eigenen Probleme gut verdrängen“

„Crystal-Konsumenten fühlen sich freudig, erregt, kommunikativ, glücklich, enthemmt, wach, lustvoll“, sagt Göran Michaelsen, Chefarzt der Soteria Suchtklinik in Leipzig. Quelle: Dirk Knofe

Vieles davon trifft auf Sabi zu: Die junge Frau leidet an psychischen Problemen, sie hat eine Angststörung und häufig Panikattacken. Doch das ist alles weg, wenn sie die Droge schnupft oder raucht. „ Crystal hilft zu vergessen und nichts mehr zu fühlen.“ Doch ihre Gefühle ändern sich schnell, schon nach kurzer Zeit nimmt sie den Stoff nur noch, „um zu funktionieren“, wie sie sagt. „Ohne Crystal kam ich gar nicht mehr hoch.“

Menge der Droge erhöht sich mit der Zeit

Auch die Menge erhöht sich. War es anfangs weniger als ein halbes Gramm, konsumiert sie bald ein Gramm täglich. „Je länger man wach ist, umso mehr braucht man.“ Wer Crystal nimmt, hat kein Bedürfnis zu schlafen. Drei, vier Nächte am Stück ist Sabi wach. Irgendwann kann sie nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden, verliert die Struktur in ihrem Alltag. „Man bleibt auf bestimmten Sachen kleben“, sagt sie und meint damit, dass sie sich stundenlang mit banalen Dingen beschäftigen kann. „Ich saß auf Crystal 48 Stunden am Stück da und hab Rätselhefte gelöst.“

Raus geht Sabi fast nur noch, um an den Stoff zu kommen. 75 Euro kostet ein Gramm Crystal bei ihren „Leuten“. Auf der Straße wird es sonst für etwa 90 Euro gehandelt. Die Finanzierung ihrer Drogensucht wird bald zum Problem. Sie hat zwar die Realschule abgeschlossen, bricht ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Leipziger Uniklinik aber ab und bekommt Hartz4. Ihre Oma, bei der sie lebt, seit sie zwölf ist, verwaltet ihr Geld. Die Großmutter ahnt anfangs nichts von der Crystal-Abhängigkeit ihrer Enkelin. Doch Sabi streitet sich immer öfter mit ihr, greift sie sogar an und beklaut sie. Sie leiht sich Geld von Freunden, tauscht ihr Tablet und ihr Handy gegen die Droge ein.

Nach kurzer Zeit hat sie einige tausend Euro Schulden angehäuft, ihr Konto wird gepfändet. „Ich hab den Überblick verloren“, sagt sie heute. Wenn sie draußen unterwegs ist, versteckt sie die Substanz in ihren Schuhen oder in ihrem BH. „Die Polizei hat mich nie angehalten.“ Auch als sie anfängt mit Kokain zu dealen, um ihre Crystal-Sucht zu finanzieren, hat sie keine Angst, geschnappt zu werden.

Sabi dealt mit Kokain um ihre Crystal-Sucht zu finanzieren. Dennoch hat sie bald mehrere tausend Euro Schulden. Quelle: LVZ-Archiv

Der Streit mit ihrer Oma eskaliert schließlich – Sabi zieht aus der Wohnung aus, verbringt einige Tage auf der Straße. Eine Zeit lang wohnt sie bei Freunden, schläft auch mal in der Abstellkammer einer Freundin. Die schlimmste Zeit beginnt, als sie mit vier anderen in einer kleiner Zweiraumwohnung einer Bekannten haust. „Die Leute dort haben mich psychisch zu Grunde gerichtet“, sagt Sabi heute. Ihre Freunde ziehen nachts los, brechen in Wohnungen und Geschäfte ein, um an Geld für Drogen zu gelangen.

Sabi nimmt Crystal trotz der Schwangerschaft

Irgendwann merkt Sabi, dass sie schwanger ist. Doch das hält sie nicht davon ab, weiter Crystal zu nehmen. Sie weiß, dass die Droge ihr Kind schädigen kann, „aber ich war psychisch so instabil, dass ich es nicht geschafft hab, davon wegzukommen“, sagt sie heute. Zwei Monate vor der Geburt sucht sie Hilfe bei einer Suchtherapeutin für Schwangere. Sie schafft es, von da ab nichts mehr zu konsumieren, damit das Baby nach der Geburt keine Entzugserscheinungen hat.

„Methamphetamin schädigt das ungeborene Kind. Neu Geborene haben ein höheres Suchtrisiko, sie sind entwicklungsverzögert, haben körperlich und geistig nicht die Reife, die sie haben müssten“, sagt dazu Suchtexperte Göran Michaelsen. Crystal-Kinder zeigten später mehr Auffälligkeiten im psychischen und sozialen Bereich – sie seien impulsiver, aggressiver, hyperaktiver - und erreichen nicht den Bildungsabschluss, den sie schaffen könnten.

In der Soteria-Klinik in Leipzig werden jährlich über 500 süchtige Patienten therapiert. Quelle: Dirk Knofe

Im November vergangenes Jahres kommt ihr Sohn zur Welt, er ist chronisch krank, seine Nieren sind geschädigt – vermutlich eine Folge der Droge. Sabi ist mit dem Baby überfordert, sie fängt wieder an, Crystal zu nehmen, gibt ihr Kind in eine Pflegefamilie. Der heute Einjährige soll demnächst zur Adoption freigegeben werden. „Ich will das Beste für ihn“, sagt Sabi. „Ehe ich mich repariert habe - das dauert Jahre.“

Drei Versuche, von der Droge loszukommen

Insgesamt drei Mal versucht sie von der Droge loszukommen. Ihren ersten Entzug während der Schwangerschaft verkraftet sie noch gut, leidet lediglich unter Schüttelfrost. Beim zweiten Mal kann sie nicht mehr schlafen, entwickelt Paranoia und Verfolgungswahn. Der dritte Entzug, den sie allein ihrer Wohnung startet, ist der heftigste: Psychosen und Halluzinationen quälen sie. „Ich hatte das Gefühl, ich sterbe.“

Dass die Entzugserscheinungen so schlimm ausfallen, kann daran liegen, dass Sabi zuletzt verschiedene chemische Drogen durcheinander nimmt: MDMA, Ecstasy zählt sie auf, „eigentlich alles, außer Heroin.“ In einer Leipziger Suchtklinik hält sie es nur eine knappe Woche aus: „Dort haben sie mich mit Tabletten vollgepumpt.“ Sie verlässt erst die Einrichtung und dann Leipzig für eine Zeit, zieht nach Süddeutschland. „Es ist schwierig, hier clean zu werden, wenn man gewisse Leute kennt und an jeder Ecke etwas bekommt.“

Sabi ist momentan clean – sie versucht, langfristig von Crystal wegzukommen. Quelle: Andre Kempner

Kontrolle über das eigene Leben verloren

Heute sagt Sabi, dass ihr die Kontrolle über ihr Leben „komplett verloren gegangen ist“. Sie kämpft noch immer darum, sie zurück zu bekommen. Seit ein paar Wochen ist sie wieder clean. Sie hat einen neuen Freund, der auch von den Drogen loskommen will. Sie hat jetzt einen Kater, er strukturiert ihren Tag. Aktuell sucht sie nach einer ambulanten Therapiestelle, ein Streetworker unterstützt sie dabei, von Crystal wegzukommen. Das Verhältnis zu ihrer Oma hat sich gebessert, beide reden wieder miteinander.

Sabi glaubt, dass sie es schafft, clean zu bleiben und will andere vor dem Stoff warnen. Ein Zwölfjähriger hat sie neulich gefragt, ob sie ihm etwas verkauft. „Das ist einfach zu krass.“

Von Gina Apitz