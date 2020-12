Covid-19: Schon mehrfach Triage im Klinikum Zittau angewendet

Zittau/Dresden

Im Klinikum Oberlausitzer Bergland mussten Ärzte schon mehrfach mit Hilfe der Triage entscheiden, welche Covid-19-Patienten beatmet werden und welche nicht. Das sagte laut Deutschlandfunk-Journalist Alexander Moritz der Ärztliche Direktor des Zittauer Krankenhauses, Dr. Mathias Mengel, am Dienstag in einem Online-Bürgerforum.

Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen in der Region stünden im Klinikum nicht genug Beatmungsbetten zur Verfügung. „Patienten würden regelmäßig per Hubschrauber nach Leipzig und Dresden geflogen, aber nicht alle Patienten seien transportfähig. Für die Weihnachtstage werde derzeit überlegt, Covid-Patienten in großem Stil etwa nach Schleswig-Holstein zu verlegen“, zitiert Moritz den Mediziner.

„Wir waren in den vergangenen Tagen schon mehrere Male in der Situation, dass wir entscheiden mussten, wer Sauerstoff bekommt und wer nicht“, sagte Mengel gegenüber dem Nachrichtenportal t-online. Ein kleines Team entscheide kurzfristig, so der Arzt. Man versuche, die Patienten, die nicht versorgt werden können, in eine andere Klinik zu verlegen. Doch das sei schwierig, da alle sächsischen Kliniken mit der Behandlung von Covid-19-Patienten beschäftigt seien und einige Häuser gar keine Neuzugänge mehr aufnehmen könnten. Daher denke man über die Verlegung zahlreicher Patienten in andere Bundesländer nach.

7-Tage-Inzidenz weit über 600

Nach Angaben des Landkreises Görlitz, zu dem Zittau gehört, ist dort derzeit (Stand 15.12., 12 Uhr) bei 3969 Personen der Coronavirus nachgewiesen worden. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 644,57 je 100 000 Einwohner. In den Krankenhäusern des Kreises würden aktuell 263 Patienten stationär behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 262 Menschen im Landkreis verstorben.

Noch keine Stellungnahme der Klinik

Das Klinikum Oberlausitzer Bergland gab bislang keine Stellungnahme ab. Man kenne die Aussage des Arztes bisher nur aus den Medien, sagte die Pressesprecherin Jana-Cordelia Petzold. Nun müsse man zunächst mit Mengele sprechen und alle Informationen zusammentragen. Offenbar war der Ärztliche Direktor zu dem Bürgerforum geladen, aber wohl nicht als offizieller Vertreter der Klinik.

Was bedeutet Triage ?

Das Wort Triage kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie sortieren oder auslesen. Das Verfahren wird in der Notfallmedizin genutzt, um festzulegen, welcher Patient so schwer verletzt ist, dass er zuerst behandelt werden muss, und bei welchem die Hilfeleistung nicht so dringend ist. Diese Ersteinschätzung erfolgt nach einem Farbschema: Rot für die Fälle, die sofortiger Hilfe bedürfen, über Orange und Gelb bis hin zu Grün, also nicht dringend. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird der Begriff auch genutzt, um festzulegen, welche Covid-19-Patienten beatmet werden, wenn medizinische Geräte und Betten knapp sind. Auch auf die Verteilung der knappen Impfdosen wird die Formulierung neuerdings angewendet.

Orientierung an medizinischer Erfolgsaussicht

Für solche ethisch schwierigen Entscheidungen gibt es derzeit keine einheitlichen Standards. Mehrere medizinische Fachgremien haben im Zuge der Pandemie Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die Leitlinien der Gesellschaft der Intensivmediziner DIVI beispielsweise empfehlen, dass sich die Priorisierung von Patienten an der klinischen Erfolgsaussicht orientieren sollte. „Dabei werden – wenn nicht anders vermeidbar – diejenigen Patienten nicht intensivmedizinisch behandelt, bei denen nur eine sehr geringe Aussicht besteht zu überleben. Vorrangig werden demgegenüber diejenigen Patienten intensivmedizinisch behandelt, die durch diese Maßnahmen eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben.“ In diese Entscheidung dürften jedoch nicht nur Covid-19-Patienten einbezogen werden, sondern alle intensivpflichtigen Patienten des jeweiligen Klinikums. Basis der Handlungsempfehlung in dieser tragischen Entscheidungssituation sei der „am ehesten begründbare“ ethische Grundsatz, dass Ärzte die Anzahl vermeidbarer Todesfälle durch die Ressourcenknappheit minimieren sollten.

Von ttr