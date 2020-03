Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will auch in Zukunft mit Schülern über Klimapolitik diskutieren. Zur Klimakonferenz am Sonnabend waren rund 600 junge Menschen aus ganz Sachsen mit dem Regierungschef ins Gespräch gekommen – und hätten viele Denkanstöße und eine starke Meinung eingebracht, wie Kretschmer sagt.