Coronavirus: Im Ernstfall machen auch Kliniken komplett dicht

Leipzig

Wenn sich in einem sächsischen Krankenhaus ein Arzt mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, kann als letztes Mittel auch die komplette Klinik geschlossen werden. Das teilte die Krankenhausgesellschaft Sachsen auf LVZ-Anfrage mit.

„Das Krankenhaus muss den individuellen Fall prüfen und entsprechende Maßnahmen einleiten“, sagte Vize-Geschäftsführer Friedrich R. München. „Dies kann Tätigkeitsverbote, Isolierungen von Kontaktpersonen und arbeitsorganisatorische Maßnahmen betreffen und als letztes Mittel auch zu einer reaktiven Schließung von Abteilungen oder eines ganzen Krankenhauses führen.“ Das betroffene Krankenhaus treffe diese Entscheidungen jeweils in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt.

„Hauseigene Alarm- und Einsatzpläne“

Friedrich erinnerte daran, dass Sachsen zur Bewältigung der Pandemie über eine landesweite Pandemieplanung verfüge. „Zusätzlich haben Krankenhäuser hauseigene Alarm- und Einsatzpläne, die auch bei Pandemien, wie aktuelle bei Corona, greifen“, betonte München.

Für alle Coronafälle – sowohl Erkrankte als auch Verdachtsfälle – gälten die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI), die entsprechende Handlungsempfehlungen enthalten. So sei das Oberste Gebot bei einer Pandemie neben der Behandlung von Erkrankten, die Unterbrechung der Infektionskette und die Isolation von Erkrankten und Verdachtsfällen. Sei medizinisches Personal am Corona-Virus erkrankt, gelten analog zu den RKI-Vorgaben die gleichen Regeln, so der Vize-Geschäftsführer.

Entscheidung im Kreis Anhalt-Bitterfeld noch offen

Nach der Erkrankung eines Arztes des Zerbster Krankenhauses (Kreis Anhalt-Bitterfeld) mit dem Coronavirus haben Krankenhaus und Kreis dort entschieden, dass in Zerbst zunächst keine neuen Patientinnen und Patienten aufgenommen werden. Besucher haben keinen Zutritt. Eine generelle Quarantäne für die Beschäftigten und die Patienten auf Station galt zunächst jedoch nicht.

Der Kreis will am Montag über weitere Maßnahmen entscheiden. Die Kommune erwartet weitere Testergebnisse von Menschen, die zuletzt Kontakt zu dem Mediziner hatten. Es sei damit zu rechnen, dass für mehrere von ihnen heimische Quarantäne angeordnet wird, sagte Gesundheitsdezernent Bernhard Böddeker. Ob darüber hinaus weitere Vorsichtsmaßnahmen nötig sind, blieb zunächst offen.

Der Arzt war vor einer Woche aus dem als Risikogebiet eingestuften Südtirol zurückgekehrt und hatte zunächst weiter im Krankenhaus gearbeitet.

Von Roland Herold