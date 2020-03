Coronavirus: Chef der Landesärztekammer warnt vor Hysterie

Wurzen

Der Wurzener Erik Bodendieck (53) ist Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Als Facharzt für Allgemeinmedizin äußert er sich im LVZ-Interview zu berechtigter Sorge und übertriebener Hysterie.

Wie muss man sich aktuell den Alltag in einer Arztpraxis vorstellen? Maskiertes Personal und verschärfte Hygienevorschriften?

Nein. In meiner Praxis tragen die Ärzte keinen Mundschutz. Ich fürchte, wenn Sie sich nur mal so durchchecken lassen wollen, werden Sie uns eh nicht zu Gesicht bekommen.

Wie meinen Sie das?

Wir behandeln derzeit nur akut erkrankte Patienten. Die ganz normale Grippe macht auch vor unserem Personal nicht halt, so dass wir etwas schwächer besetzt sind. Daher bitte ich, alle nicht notwendigen Arztbesuche zu unterlassen. Für die Kontrolle des Blutdrucks fehlt schlicht die Zeit.

Das klingt bedrohlich ...

... ist es aber nicht. Ruhe bewahren bleibt erste Bürgerpflicht. Ich gebe zu, dass anfangs auch unter der Ärzteschaft eine gewisse Spannung herrschte. Inzwischen aber erhalten wir vom Robert-Koch-Institut ausreichend Informationen. Es ist schon so: Wir Deutschen neigen dazu, sämtliche Risiken zu 100 Prozent ausschließen zu wollen. Dabei ist und bleibt das Leben nun mal lebensgefährlich. Hysterie ist völlig fehl am Platz.

„Corona ist nicht gefährlicher als Influenza“

Aber in Italien sind an dem neuartigen Virus schon mehrere Hundert Menschen gestorben. Und das innerhalb so kurzer Zeit. Ist das nicht alarmierend?

Nach den Informationen, die mir aktuell vorliegen, ist das Coronavirus nicht gefährlicher als die Influenza. An Grippe erkranken in Deutschland jährlich zwischen zwei und 14 Millionen Menschen. Davon sterben mehrere Hundert bis 20.000 Patienten pro Jahr. Meiner Meinung nach sind die Masern für Kinder wesentlich riskanter als das Coronavirus für Erwachsene ohne Vorerkrankungen.

„Vor allem Ältere und chronisch Kranke sind gefährdet“

Stichwort Vorerkrankungen. Wer zählt zur Risikogruppe?

Nach allem, was wir gegenwärtig wissen, sind besonders Frauen und Männer ab 65 Jahren gefährdet. Außerdem Menschen mit Erkrankungen der Atemwege. Zudem Krebspatienten sowie Menschen mit Herz- und Kreislaufproblemen. Auch Diabetiker sind anfälliger für einen schweren Verlauf. Die meisten Todesfälle in China gab es bei den über 80-Jährigen.

Was ist bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit zu tun?

Aus Rücksicht vor anderen nicht zuallererst ins Krankenhaus oder in die Praxis gehen. Die Betreffenden sollten zunächst telefonisch Kontakt zum Hausarzt aufnehmen. Eine Alternative wäre auch der Anruf beim kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117. Dort kann es aber erhebliche Wartezeiten geben. Im Zweifel kommt man gar nicht durch. Sachsenweit sind 50 Leitungen geschaltet. Und schon vor Corona mussten sich Ratsuchende bis zu einer halben Stunde gedulden.

Da glüht das Ohr.

Das ist wahr. Dabei könnten die Wartezeiten am Telefon durchaus minimiert werden. Das setzt voraus, dass jeder Einzelne mitdenkt und sich vorher informiert. Selbst wenn Sie also diese Beschwerden haben: Laut Robert Koch-Institut ist das Risiko, dass Sie mit dem Coronavirus infiziert sind, zum aktuellen Zeitpunkt gering. Wahrscheinlicher ist, dass Ihre Beschwerden auf eine Grippe oder Erkältung zurückzuführen sind.

Direkter Kontakt und/oder der Nachweis sind wichtige Indikatoren

Wann gehen die Alarmlampen an?

Zum einen, wenn Sie Kontakt zu jemandem hatten, bei dem das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde. Zum anderen, wenn Sie sich vor kurzem in einem der Risikogebiete aufgehalten haben. Trifft mindestens einer dieser beiden Fälle zu und leiden Sie zudem unter grippeähnlichen Symptomen, sollte unverzüglich das zuständige Gesundheitsamt informiert werden. Im Unterschied zu uns Ärzten, kann nur das Gesundheitsamt eine womöglich angezeigte Quarantäne verordnen.

Und wer sich nur zur eigenen Beruhigung testen lassen möchte, weil er im Bus aus weniger als zwei Metern Entfernung angehustet wurde – was raten Sie ihm?

Am Tag können wir in ganz Deutschland maximal 20.000 Tests auswerten. Man stelle sich vor, jeder von uns 80 Millionen Bundesbürgern wollte sich von heute auf morgen testen lassen. Das funktioniert so nicht. Deshalb lasse ich wirklich nur all jene testen, die neben ihren Symptomen zusätzlich entweder Kontakt zu Infizierten hatten oder aus Risikogebieten kommen. Nur so können wir letztlich den wirklich schwer Erkrankten helfen.

Impfungen sind zum Schutz der anderen wichtig

Sind wir in einer Ich-bezogenen Gesellschaft inzwischen zu egoistisch?

Pauschal würde ich es so nicht sagen. Aber ein bisschen ist da schon was dran. Unser medizinisches System ist Herr der Lage, solange sich die Neuansteckungen in Grenzen halten. Daher kommt es jetzt vor allem darauf an, dass wir in dieser Situation verstärkt an den Mitmenschen denken. Eben nicht in die Hand niesen und sie dann anderen zur Begrüßung reichen.

Das wusste schon ein gewisser Herr Knigge.

Exakt. Aber ich will in diesem Zusammenhang auch noch an die Impfungen erinnern. Wenn möglichst viele Menschen an Vorsorge denken, tun sie nicht nur sich selbst Gutes, sondern schützen auch all jene, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Ja, es stimmt, das Wir-Gefühl hat in letzter Zeit gelitten.

Es heißt, die Bevölkerung werde – ein furchtbares Wort – durchseucht. Wir würden uns alle irgendwann mit Corona infizieren. Es gehe nur darum, den Prozess zu verzögern. Wären Corona-Ferien für Kinder da kein geeignetes Mittel?

Ich halte die Forderung des bekannten Virologen Alexander Kekulé zum gegenwärtigen Zeitpunkt für übertrieben. Kinder sind deutlich weniger betroffen als Erwachsene. Auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme, die sich aus der damit nötigen Kinderbetreuung ergäben, stünden nicht im Verhältnis zum Nutzen.

Massenveranstaltungen sind generell zu hinterfragen

Und was raten Sie all jenen, die Urlaubsreisen geplant haben und nun überlegen, ob sie ihre Flüge stornieren sollten?

Auch da möchte ich nicht dramatisieren. Aber die Warnungen vor Risikoländern würde ich ernst nehmen. Ich selbst war vor einigen Wochen zum Skifahren und hatte im Anschluss eine ganz normale Erkältung. Wer nicht zur gefährdeten Gruppe zählt, kann natürlich verreisen. Man sollte sich erkundigen, ob Umbuchungen möglich sind. Bei Reisen mit dem Flugzeug weiß man generell nie, wer neben einem sitzt. Aber wie gesagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.

Herr Bodendieck, Hand aufs Herz: RB Leipzig spielt in der Champions-League gegen Tottenham Hotspur. Wären Sie ein Fußballfan, würden Sie ins Stadion gehen?

Wer keine Angst hat, sich anzustecken, der soll gehen. Wer aber fürchtet, sich das Virus einzufangen, sollte es sein lassen. Generell hielte ich es für angeraten, solche Massenveranstaltungen in der derzeitigen Situation zu meiden oder ganz abzusagen.

Von Haig Latchinian