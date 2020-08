Corona wirbelt Sachsens Lehrstellenmarkt durcheinander

Dresden

Die Zahlen sind ernüchternd: Allein im IHK-Bezirk Dresden ist die Zahl der neuen Ausbildungsverträge gegenüber dem Vorjahr um 19,1 Prozent gesunken. Im IHK-Bezirk Chemnitz liegt das Minus bei 18, beim IHK-Bezirk Leipzig immer noch bei 13,6 Prozent. Insgesamt ergibt sich für die drei sächsischen Kammern ein Rückgang der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 17,2 Prozent – von 1525 auf 7329. Das teilte am Montag die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Dresden mit.

Unsicherheit lässt viele auf der Bremse stehen

Dresdens IHK-Präsident Andreas Sperl zeigt sich wenig überrascht: „Corona hat auch den Ausbildungsmarkt kräftig durcheinander gewirbelt. In vielen Unternehmen wurden die Auswahlprozesse unterbrochen. Junge Leute wiederum überdenken ihre ursprünglichen Berufswünsche. Bewährte Veranstaltungsformate, bei den sich Betriebe und potenzielle Azubis treffen, mussten abgesagt werden. In traditionell starken Ausbildungsbranchen wie der Hotellerie und Gastronomie oder dem Einzelhandel hält die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung an, und lässt viele Chefs auf der Bremse stehen, wenn es um Personalaufbau geht. Die Liste der Gründe ließe sich fortsetzen.“

Aufholprozess gestartet

Allerdings erkennt der Kammerpräsident auch einen Aufholprozess – denn die Zahl der Betriebe, die sich doch zur Ausbildung entschließen und Bewerber suchen, wächst. Aktuell finden sich in den IHK-Lehrstellenbörsen (www.karriere-rockt.de und www.ihk-lehrstellenboerse.de) für den Ausbildungsstart 2020 noch 2226 offene Lehrstellen ( Chemnitz: 937, Dresden: 697, Leipzig: 592).

Neues Bundesprogramm mit Ausbildungszuschüssen

Sperl verweist zudem auf das neue Bundesprogramm „ Ausbildungsplätze sichern” mit Hilfen von 2000 bzw. 3000 Euro pro neuem Ausbildungsplatz. „Für kleine und mittelständische Betriebe, die durch Corona erheblich getroffen wurden, kann das Programm eine echte Hilfe sein, um ihr Ausbildungsplatzangebot aufrecht zu erhalten, Kurzarbeit für Azubis zu vermeiden, oder auch Anreize zur Übernahme im Falle einer Insolvenz zu schaffen“ sagte der Präsident. Seit Montag sind die Hilfsgelder über die jeweils zuständige Agentur für Arbeit abrufbar.

