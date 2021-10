Leipzig

Die klassische Bankfiliale ist ein Auslaufmodell – das jedenfalls legen mehrere Umfragen und Untersuchungen nahe. Die LVZ hat in Mitteldeutschland nachgefragt, wie es konkret aussieht.

In der Region betreibt die Sparkassen die meisten Filialen. Doch ihre Zahl sinkt kontinuierlich. Gab es in Sachsen 2010 noch 828 Geschäftsstellen, sind es zehn Jahre später nur 594. Ein Rückgang um etwa ein Drittel, wie der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) auf Nachfrage mitteilt. Allein im Corona-Jahr 2020 verschwanden 52 Filialen.

Im gesamten Verbandsgebiet (dazu gehören neben Sachsen auch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt) gab es im selben Zeitraum einen Rückgang um 21,7 Prozent auf 1582 Filialen. Auch in Thüringen haben die Sparkassen immer noch das mit Abstand dichteste Netz an Filialen, auch wenn sich deren Zahl in 20 Jahren mehr als halbiert hat auf heute 212

Auch andere Banken dünnen ihr Filialnetz aus

Die Commerzbank strafft ihr Filialnetz in Mitteldeutschland ebenfalls. Künftig hält die Bank noch 29 Filialen in Sachsen vor, 17 weniger als bisher. In Thüringen sind es 18 (fünf weniger) und in Sachsen-Anhalt 16 (sieben weniger). Bundesweit hatte sie 2016 noch 1650 Filialen – derzeit sind es 790. Und in Kürze will sie sich auf 450 Standorte zurückziehen – 220 davon mit Beratung.

Das Kundenverhalten habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert, erklärt Sabine Schanzmann, Sprecherin der Commerzbank in Leipzig. „Corona hat diesen Trend noch einmal beschleunigt.“ Die Filiale verliere für tägliche Bankgeschäfte immer mehr an Bedeutung. Die Banking-App sei inzwischen der am häufigsten gewählte Zugangskanal für Commerzbank-Kunden.

Lesen Sie auch Weniger Filialen, mehr Digital-Geschäfte: So steht es um die Deutsche Bank in der Region Leipzig

Sprecherin Schanzmann weiter: „Ein Beispiel: Rund 80 Prozent aller Wertpapiersparpläne in diesem Jahr wurden bereits online abgeschlossen. Seit Juni bieten wir Wertpapiersparpläne auch in unserer Banking-App an. Früher war das klassisches Filialgeschäft, heute ist die App Standard.“

Umfrage: Immer mehr Kunden sind Filialen egal

Andere Banken haben sich in der Region schon seit einiger Zeit auf weniger Standorte zurückgezogen. Laut einer Umfrage des Geld-Ratgebers „Finanztip“ ist das der Öffentlichkeit weitgehend egal. Vier von fünf Bankkunden hielten demnach Bankfilialen für verzichtbar. Bei der Sparkasse Leipzig heißt es: „Immer mehr Menschen schätzen die digitale Erreichbarkeit ihrer Sparkasse und nutzen das entsprechende Angebot.“

Wie aus einer Umfrage des britischen „Economist“ unter 305 Bankmanagern weltweit hervorgeht, könnte das filialbasierte Geschäftsmodell in den kommenden fünf Jahren ganz aussterben.

Druck auf Banken und Sparkassen nimmt zu

Das glaubt der Finanzexperte Horst Gischer allerdings nicht. Aber die Konkurrenzsituation zu Girobanken und der Druck auf die Kontoführungsgebühren zwinge die Geldhäuser zu weiteren Einsparungen, sagt der Professor für monetäre Ökonomie und öffentlich-rechtliche Finanzwirtschaft an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Und in Ostdeutschland sei der Prozess besonders schmerzlich. „Denn das Netz ist hier bei weitem nicht so engmaschig wie im Westen.“

Obwohl sie gerade ihr Netz strafft, will die Commerzbank weiterhin am Filialgeschäft festhalten. Und bei der Sparkasse Leipzig heißt es: „Viele Kunden setzen auf die Präsenz vor Ort, auf den Ansprechpartner mit Namen und Vornamen“, sagt Sprecher Johannes Friedemann. „Menschen schenken ihr Vertrauen Menschen. Und sie suchen die Nähe zu vertrauten Menschen, nicht zu Algorithmen. Die Sparkasse Leipzig verbindet digitale Präsenz mit Ansprechbarkeit in der Filiale.“

Von Andreas Dunte