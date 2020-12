Dresden

Die Sächsische Landesärztekammer hat Strafanzeige gegen die Ärztin Gerlind L. aus Oelsnitz (Vogtlandkreis) wegen Volksverhetzung bei der Staatsanwaltschaft Zwickau erstattet. Die Ärztin soll auf einer Demonstration von Corona-Leugnern am 23. November in Oelsnitz gesagt haben: „Die Maske ist der Stern. Ich bin schon froh, dass er nicht gelb sein muss.“

Verstoß gegen das Strafrecht

Diese Ausführungen verstoßen nach Ansicht der Sächsischen Landesärztekammer gegen das Strafrecht und seien nicht mehr von der im Grundgesetz verankerten Meinungsfreiheit gedeckt. Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, erklärte: „Ärztinnen und Ärzte müssen sich in ihrer Meinungsäußerung auch an gesetzlichen Schranken messen lassen. Und die Ärztekammer hat die Pflicht, Gesetzesüberschreitungen, soweit sie ihr nachweisbar bekannt werden, auch zur Anzeige zu bringen und einer Bewertung durch ein Gericht zuzuführen.“

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes mit dem von der jüdischen Bevölkerung zu tragenden gelben Judensterns während der NS-Zeit sei eine Verharmlosung der Repressionen des NS-Regimes. Die Aussagen seien geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, heißt es in der Begründung der Landesärztekammer.

Ärztekammer prüft berufsrechtliche Konsequenzen

Läger gehört nach Medienberichten zu einer Gruppe von etwa 300 Medizinern bundesweit, die in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) Corona mit einer Grippe-Epidemie vergleichen. Sie soll bei öffentlichen Auftritten die Mund-Nase-Bedeckung bereits als „Maulkorb“ bezeichnet haben. Die Fachärztin für Innere Medizin darf im Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge keinen Notdienst mehr ausüben.

Die Landesärztekammer prüft auch berufsrechtliche Konsequenzen gegen die Ärztin, erklärte Sprecher Knut Köhler. „Das Verfahren läuft. Die Strafanzeige war uns aber wichtig.“ Der Kammer würden 40 bis 50 Hinweise aus ganz Sachsen zu möglichen Verstößen von Ärzten gegen die Corona-Schutz-Verordnung vorliegen. „Die meisten gehen anonym ein. Wir prüfen, ob es sich Verstöße gegen die Berufsordnung handelt.“

Jeder Arzt darf als Privatperson demonstrieren

Köhler betont, dass jeder Arzt als Privatperson seine Meinung äußern und an Demonstrationen teilnehmen dürfe. „Aber nicht mit weißem Kittel und Stethoskop unter dem Attribut Arzt.“ Ärzte hätten gegenüber ihren Mitarbeitern und Patienten eine besondere Verpflichtung. Deshalb könne es nicht geduldet werden, wenn in Praxen keine Mund-Nase-Bedeckung getragen wird, so der Sprecher. „Das sind Verstöße gegen die Corona-Schutz-Verordnung.“

In Sachsen gebe es rund 6000 niedergelassene Ärzte. Die Zahl derer, die an der Gefährlichkeit des Coronavirus zweifeln und Maßnahmen gegen die Pandemie nicht mittragen, sei sehr gering, so der Sprecher.

Von Thomas Baumann-Hartwig