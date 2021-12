Corona in Sachsens Schulen: Nach welchen Kriterien werden Einrichtungen geschlossen?

Leipzig

Mehr als 400 sächsische Schulen waren zum Wochenbeginn aufgrund von Corona-Ausbrüchen teilweise oder ganz geschlossen. Betroffene erfahren dies in der Regel durch einen kurzen Hinweis auf der Internetseite der Bildungseinrichtung oder per E-Mail. In den veröffentlichten Informationen wird für Eltern aber oftmals wenig transparent, warum und aufgrund welcher Kriterien die drastischen Entscheidungen getroffen werden mussten. Manche reagieren auf die verfügten Schließungen generell unverständig, andere kritisieren dagegen das zu langsame Handeln der Behörden.

So kontaktierte zuletzt eine Mutter aus Leipzig die LVZ, deren Kind aktuell zu Hause lernen muss: „Es brauchte den Nachweis von insgesamt drei positiven PCR-Tests in der Klasse, inklusive der jeweiligen Wartezeit, bis das Labor-Ergebnis da war, ehe reagiert wurde und die Kinder zu Hause bleiben sollten. In der Zwischenzeit war die Klasse weiterhin jeden Tag zusammen und noch mehr konnten sich anstecken“, so die verärgerte Messestädterin. Andere Betroffene wundern sich dagegen, warum Schulen wochenlang – und nicht etwa nur die zehn Tage des üblichen Infektionsrhythmus geschlossen bleiben.

Gesamtbild der Einrichtung entscheidend

Ob und wie lange Klassen oder ganze Schulen beim Präsenzunterricht aussetzen, entscheidet das Sächsische Kultusministerium (SMK) per Anordnung. Wie es auf Nachfrage aus Dresden hieß, sei dies jeweils eine Ermessensentscheidung, die nicht an konkrete Vorgaben – zum Beispiel an eine bestimmte Zahl von betroffenen Kindern und Jugendlichen – gebunden ist. Vielmehr müssten die Umstände der jeweiligen Bildungseinrichtung als Ganzes betrachtet werden, so SMK-Sprecherin Susanne Meerheim. Vorrangig gehe es immer um die Belange der Schülerinnen und Schüler. Die beschlossenen Maßnahmen zielten jeweils darauf ab, „eine weitere auch unkontrollierte Ausbreitung von Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus an den Einrichtungen zu verhindern.“

Roman Schulz, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB), erklärt das konkrete Vorgehen dabei: „Es gibt eine interne Kommunikationsplattform der Schulen. Dort gehen die regelmäßigen Testergebnisse in eine Art Ampelsystem über – von grün und gelb bis rot. Wenn sich Infektionen mehren, beraten die Schulleitungen mit Gesundheitsämtern und dem Kultusministerium über mögliche Maßnahmen“, so der LaSuB-Sprecher. Eine Grenze von Infektionen, bei denen gehandelt werden muss, gebe es nicht: „Das ist ja je nach Ort und Umfeld ganz unterschiedlich. In den ländlichen Regionen sind die Schulen viel kleiner, in den Städten die Klassen voller“, so Schulz.

Veröffentlichte Anordnungen mit Einzelfall-Begründung

Entsprechend der Einschätzungen aus Gesundheitsämtern und Schulen reagiere das Kultusministerium mit einer behördlichen Anordnung. Diese werde dann auf der Corona-Webseite des Freistaates veröffentlicht. In dieser sind jeweils auch die Gründe für die Schließungen oder mögliche Verlängerungen von Maßnahmen nachzulesen. Am Donnerstag waren 327 Anordnungen für teilweise geschlossene und 78 vollständig geschlossene Bildungseinrichtungen auf der Webseite einzulesen.

So blieb beispielsweise die 102. Grundschule in Dresden auch noch in dieser Woche komplett zu, weil während der Schließzeit unter anderem bei Kindern in der Notbetreuung und im Lehrerkollegium neue Infektionsfälle aufgetreten waren. Ähnliches Bild in der Leipziger Erich-Zeigner-Grundschule, die seit Mitte November komplett aussetzt. Hier waren in der Zwischenzeit noch einmal 19 weitere Infektionen in allen Klassenstufen aufgetreten, heißt es in der Verlängerung der Schließung. Sowohl die Dresdner als auch die Leipziger Grundschule sollen ab Montag wieder in Präsenz unterrichten können.

Generelle Schulschließungen hatte Sachsens Kultusministerium bereits im Frühsommer in der Schutzverordnung für Schulen und Kitas auch bei hohen Infektionszahlen ausgeschlossen. „Kinder haben sich während der Pandemie immer wieder solidarisch gezeigt und mussten Schul- und Kitaschließungen ertragen“, so Kultusminister Christian Piwarz (CDU) Anfang November. Jetzt sei es an der Zeit, dass Erwachsene Solidarität zeigten und die verschärften Regeln im öffentlichen Leben einhalten, damit Kinder weiter Schulen und Kitas besuchen können.

