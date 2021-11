Dresden

Die sächsische Regierung geht davon aus, dass die aktuell geltenden verschärften Corona-Maßnahmen nicht ausreichen werden, um die vierte Welle zu brechen und die Infektionszahlen spürbar zu senken. „Es ist bereits jetzt klar, dass wir einen kompletten Lockdown brauchen, inklusive Handel und Gastronomie“, sagte ein Regierungsmitglied der Leipziger Volkszeitung. „Anders ist die Pandemie nicht in den Griff zu bekommen.“ Eigentlich bräuchte man den umfassenden Lockdown „eher heute als morgen“.

Sachsen ist auf die Ampelkoalition angewiesen

Sachsen kann einen kompletten Lockdown aber nicht eigenständig verhängen, sondern ist auf die Ampelkoalition in Berlin angewiesen. Der Teil-Lockdown im Freistaat, der am Freitag beschlossen wurde, ist nur möglich, weil für die Bundesländer eine Übergangsfrist bis 15. Dezember gilt. Danach lässt das aktuelle Infektionsschutzgesetz des Bundes keinen teilweisen oder vollständigen Lockdown mehr zu.

Einen Ausweg könnte es dennoch geben: Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich vergangene Woche darauf geeinigt, am 9. Dezember die Wirkung der aktuell ergriffenen Maßnahmen zu beurteilen. Darauf setzt nun anscheinend Sachsen. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte am Freitag deutlich gemacht, dass er den Erfolg der derzeitigen Regelungen bis dahin überprüfen will.

Kompletter Lockdown bei Schwarz-Grün-Rot umstritten

In der sächsischen schwarz-grün-roten Koalition ist ein kompletter Lockdown umstritten. Die CDU hat sich zuletzt schwer getan, verschärfte Corona-Regeln zu erlassen. Bereits beim 2G-Modell war die Kritik intern groß. Die Grünen lehnen einen allgemeinen Lockdown ab, der zwischen Geimpften und Ungeimpften keinen Unterschied macht. Das sei unverhältnismäßig, lautet ihre Einschätzung. Der bestehende Teil-Lockdown, den Kretschmer „Wellenbrecher“ nennt, war daher ein Kompromiss.

Sachsen hat aktuell unter anderem Großveranstaltungen verboten, auch die Weihnachtsmärkte wurden abgesagt. Der Kultur- und Freizeitbereich ist bis auf Bibliotheken komplett geschlossen. Cafès und Restaurants dürfen zwar Geimpfte und Genesene bewirten, allerdings nur bis 20 Uhr. Der Einzelhandel kann unter der 2G-Maßgabe lediglich von 6 bis 20 Uhr öffnen. In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 1000 gelten für Ungeimpfte zudem Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 6 Uhr.

Rekordwerte bei Neuinfektionen

Die Infektionszahlen im Freistaat steigen seit Tagen. Am Mittwoch wurden 12.431 neue Fälle registriert. Einen derart hohen Wert gab es seit Ausbruch der Pandemie noch nie. Landesweit liegt die Wocheninzidenz bei knapp 936. Die Regierung erwartet, dass der Wert noch diese Woche die Marke von 1000 überschreiten wird.

Die Behörden sind schon jetzt mit der Kontaktverfolgung überlastet. Die aktuellen Corona-Zahlen spiegeln die tatsächliche Situation nur unzureichend wider. Experten rechnen angesichts des Pandemiegeschehens damit, dass in Sachsen Mitte Dezember eine Durchseuchung einsetzen wird.

Von Kai Kollenberg