Leipzig

Unter den Corona-Patienten in Sachsens Krankenhäusern findet sich zeitweise ein signifikanter Anteil von Menschen, die komplett geimpft sind. Besonders deutlich wurde das am Mittwoch: Da lagen auf der Covid-Normalstation des Uniklinikums Leipzig (UKL) sieben ungeimpfte Patienten – aber 14 geimpfte. Von den 14 Patienten auf der Intensivstation (ITS) am UKL waren immerhin fünf komplett geimpft. Am Klinikum St. Georg wurden am Mittwoch 20 Corona-Patienten behandelt (davon einer auf der ITS) – elf von ihnen waren ungeimpft, neun geimpft. Für diese scheinbar dramatische Entwicklung gibt es mehrere Gründe – die reinen Zahlen können in die Irre führen.

Statistischer Effekt

In Sachsen sind aktuell 2,2 Millionen Menschen komplett geimpft. Kein Vakzin bietet hundertprozentigen Schutz; es kommt immer wieder auch zu Impfdurchbrüchen. Je mehr Menschen geimpft sind, umso häufiger passiert das.

Zufalls-Funde bei hohem Infektionsgeschehen

In der Bevölkerung herrscht mittlerweile wieder ein enormes Infektionsgeschehen mit vielen symptomlosen Infektionen, auch unter Geimpften. Wenn jemand unbemerkt infiziert ist und dann zum Beispiel aufgrund eines gebrochenen Arms in die Klinik kommt, wird er dort obligatorisch getestet. Nach positivem Ergebnis wird der Patient auf der Covid-Station behandelt. Und er geht dann trotz unkomplizierter Corona-Erkrankung in die Statistik der geimpften Patienten im Krankenhaus ein – obwohl er ohne seinen Armbruch gar nicht in der Klinik wäre.

Schwere Nebenerkrankungen

Insbesondere auf der Intensivstation des UKL kommen Patienten an, die nicht nur an Corona leiden, sondern weitere schwere Erkrankungen haben, wie der Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am UKL, Professor Sebastian Stehr, erklärt. Zum Beispiel Organtransplantierte, deren Immunabwehr zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen mit Medikamenten unterdrückt wird. Bei diesen Patienten wirkt natürlich auch eine Impfung nicht so gut.

Abnehmender Immunschutz

Die Wirkung der Impfung nimmt nach vier bis sechs Monaten ab – wieweit, dazu gibt es unterschiedliche Studien. Der Epidemiologe Professor Markus Scholz von der Universität Leipzig verweist auf aktuelle Untersuchungen aus Israel, nach der der Schutz vor einer Infektion vier bis sechs Monate nach Impfung sogar auf bis zu 20 Prozent sinken könnte. Dennoch bleibt die Impfung ein guter Schutz; nach aktueller Datenlage haben auch infektiöse Geimpfte weiterhin ein verringertes Risiko eines schweren Verlaufes.

Schwächere Wirkung bei älteren Menschen

Bei älteren Menschen wird durch die Impfung ein weniger ausgeprägter Immunschutz aufgebaut. Ohne Boosterung haben sie deshalb ein höheres Risiko, trotz Impfung schwer zu erkranken. Aber selbst wenn der Verlauf weniger dramatisch ist, reicht bei Älteren oft schon eine einfache symptomatische Infektion, um in der Klinik behandelt werden zu müssen, berichtet Dr. Nils Kellner, leitender Oberarzt für Infektiologie am Klinikum St. Georg.

Es bleibt dabei, dass unter dem Strich die ungeimpften Patienten für die größten Probleme in den Krankenhäusern sorgen. „Sie entwickeln gehäuft die schwereren Verläufe“, sagt Oberarzt Kellner.

Von Björn Meine