Dresden

Laut Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) entspannt sich die Corona-Situation in Sachsen allmählich. „Man kann, wenn man möchte, ein Licht am Ende des Tunnels sehen“, sagte er am Dienstag nach der gemeinsamen Kabinettssitzung mit der bayerischen Landeregierung. Zwar werde auch jetzt noch darüber gesprochen, dass Patienten in andere Bundesländer ausgeflogen werden. Aber die Anzahl der Infektionen gehe zurück und auch bei der Krankenhaus-Auslastung könnte es bis Weihnachten Entlastung geben: „Die Prognose für die Intensivbetten in den Krankenhäusern ist für die nächsten zehn Tagen rückläufig.“

Aktuell werden 1970 Patienten auf Normalstationen in sächsischen Kliniken versorgt, 601 Patienten auf Intensivstationen. Laut Regierungsangaben sind vor allem die Intensivstationen in Südwestsachsen derzeit voll ausgelastet. Am Dienstag wurden in Sachsen insgesamt 5551 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt sachsenweit bei 916,9.

Höhere Vergütung für Impfärzte

Kretschmer appellierte nochmals an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: Je höher die Impfquote sei, umso mehr werde wieder möglich werden. Die Landesregierung werde zudem die Vergütung für die Impfärzte und das Personal in den Impfstellen beziehungsweise den mobilen Impfteams erhöhen. So wolle man einen Anreiz schaffen, dass auch zwischen Weihnachten und Neujahr weiter gearbeitet werden könne. Ärztinnen und Ärzte sollen vom 27. bis zum 30. Dezember einen Zuschlag von 50 Euro pro Stunde erhalten, das sonstige medizinische Personal einen Zuschlag von 20 Euro pro Stunde. Das Verfahren werde gerade mit der Kassenärztlichen Vereinigung geprüft, teilte das Sozialministerium mit.

Kretschmer skeptisch bei 2G plus

Der Ministerpräsident kündigte an, dass nach dem 9. Januar, mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung, die bisherigen Maßnahmen gelockert werden sollen: „Da müssen Dinge wieder möglich sein.“ Gegenüber der Einführung eines „2G plus“-Modells in Sachsen zeigte er sich aber skeptisch: „2G insgesamt ist unsere Vorstellung. Das haben wir eingeführt und wir wollen auch, dass das der Standard wird. Alles andere wird noch komplizierter.“

Beim 2G-Modell erhalten nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Einrichtungen. Bei noch strengeren 2G plus müssen beide Gruppen zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen. Zuletzt hatte es in der sächsischen Koalition durchaus Sympathien für 2G plus gegeben. Die Grünen bevorzugen diese Variante. Allerdings konnten sie sich in den Beratungen zuletzt nicht durchsetzen.

„Omikron klopft an die Tür“

Einem „2G plus“-Modell wollte Kretschmer aber keine generelle Absage erteilen. Man sei im Gespräch – unter anderem mit Barbetreibern – ob für diese Bereiche 2G plus nicht eine Öffnungsoption sein könne: „Ich will das nicht ausschließen, aber auch da gilt: die Dingen müssen einfach und händelbar sein. 2G ist immer noch verständlich, das sind klare Kriterien.“

Kretschmer gemeinsam mit dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vor der neuesten Virusvariante: „Omikron klopft an die Tür“, sagte Kretschmer. Es müsse deswegen gelingen, die Krankenhausauslastung zu senken. Söder forderte eine einheitliche Omikron-Strategie des Bundes. Es reiche nicht aus, auf die Pandemie-Wellen nur zu reagieren.

Von kol