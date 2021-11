Dresden

In Sachsen steigen die Corona-Zahlen rasant. Bereits seit Freitag gelten im gesamten Freistaat die Regeln der Vorwarnstufe. Am Freitag beschloss die Landesregierung noch schärfere Maßnahmen. Von Montag, 8. November, bis zum 25. November gilt eine neue Corona-Schutzverordnung, die 2G-Regeln für viele Bereiche verpflichtend macht. Ins Restaurant, in die Bar oder zu Großveranstaltungen kommen nur noch Genesene und Geimpfte. Die LVZ stellt die wichtigsten Maßnahmen vor:

Schärfere 2G-Regeln

Das Kabinett macht die 2G-Regeln für viele Bereiche verbindlich. Künftig werden nur noch Geimpfte und Genesenen zu Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Bars, Diskotheken, Clubs sowie zum Innenbereich aller Kultur-, Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen und Feste Zutritt erhalten. Dort muss zudem der Mindestabstand und die Maskenpflicht abseits des Platzes eingehalten werden. Auch bei Großveranstaltungen aller Art sollen die 2G-Regeln gelten – also auch bei Fußballspielen. Auch hier darf man die Maske nur an seinem Platz abnehmen. Ausnahmen von der 2G-Regel gibt es nur für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Virus impfen lassen können, und Kinder sowie Jugendliche unter 16 Jahren. Das Personal ist von der 2G-Regel ausgenommen. Es muss aber getestet sein und Maske bei der Arbeit tragen.

Großveranstaltungen

Die generellen Beschränkungen für Großveranstaltungen, die bisher erst ab der sogenannten Überlastungsstufe gegolten hätten, treten nun auch in Kraft. Das bedeutet, dass die Auslastung auf 50 Prozent der Maximalkapazität begrenzt ist und höchstens 25.000 Personen umfassen darf. Beispielsweise RB Leipzig kann sein Stadion auch mit einer 2G-Regel nicht mehr voll auslasten.

Maskenpflicht

Im öffentlichen Personennahverkehr und in Taxis führt die Landesregierung eine FFP2-Maskenpflicht ein. Bisher ist deren Nutzung auch mit einer OP-Maske möglich. Ausnahmen gibt es allerdings für Schüler, sie sollen weiterhin eine OP-Maske tragen dürfen. Auch beim Einkaufen werden weiterhin OP-Masken akzeptiert.

Offenhalten der Schulen

Bisher war es vorgesehen, dass die die weiterführenden Schulen ab Erreichen der Überlastungsstufe in den Wechselunterricht gehen. In den Kitas und Grundschulen wären feste Gruppen verpflichtend gewesen. Das hat die Landesregierung nun geändert. Das Erreichen der Überlastungsstufe hat nun keine Folgen mehr für Kitas, Grund- und weiterführende Schulen. Der Regelunterricht und die Regelbetreuung findet weiterhin statt. Das Kultusministerium kann aber weiterhin im Einzelfall die Schließung einer Schule oder Wechselunterricht anordnen. Pläne beim Wechselunterricht zwischen geimpften beziehungsweise genesenen und ungeimpften Schülerinnen und Schülern zu unterscheiden, wurden verworfen.

Weihnachtsmärkte

Die Weihnachtsmärkte können trotz der Corona-Situation in Sachsen weiterhin stattfinden. Sie müssen aber in Flanier- und Verweilbereiche eingeteilt werden. In den Flanierbereichen – also den Bereichen mit Verkaufsständen – gilt keine Maskenpflicht und kein 2G. Sind in den Verweilbereichen – zum Beispiel Bereichen vor Bühnen oder Areale mit Essensständen – mehr als 1000 Personen, muss dort die 2G-Regel angewandt und die Maskenpflicht eingehalten werden.

Kontaktbeschränkungen

Bei den Kontaktbeschränkungen, die ab der Vorwarn- und Überlastungsstufe greifen, wurden bislang Geimpfte, Genesene und unter 14-Jährige nicht berücksichtigt. Das Kabinett hat die Altersgrenze nun heraufgesetzt: Künftig werden unter 16-Jährige nicht mitgezählt. Bei der Vorwarnstufe dürfen sich maximal zehn Personen treffen. Bei Überlastungsstufe darf sich ein Hausstand mit einer weiteren Person treffen.

Kontrollteams

Sachsen will die Einhaltung der verschärften Corona-Regeln künftig besser kontrollieren. Aus diesem Grund werden mindestens drei spezielle Kontrollteams pro Landkreis und pro kreisfreier Stadt unterwegs sein. Sie setzen sich aus einem Polizisten sowie aus Vertretern von Gesundheits- und Ordnungsamt zusammen. „Jeder von uns, der in anderen Bundesländern unterwegs war, weiß, dass die Kontrollen dort durchaus ernster genommen werden als bei uns in Sachsen. Das wollen wir ändern“, sagte Köpping.

Regeln bei der Arbeit

Die Regierung empfiehlt „dringend“, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig intensiver auf das Virus zu testen. Zudem sollen die Arbeitgeber prüfen, ob sie ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können, wo immer es geht.

Pflege- und Altenheime

Alle ungeimpften Personen, die direkt mit den Bewohnern arbeiten, müssen sich bereits jetzt regelmäßig testen lassen. Die Landesregierung weitet diese Regelung aber aus: Künftig müssen sich alle ungeimpften Mitarbeiter täglich testen lassen – das gilt auch für externe Mitarbeiter und beispielsweise Putz- sowie Küchenpersonal. Eine spezielle Regelung gibt es für Krankenhäuser: Dort betrifft die tägliche Testpflicht nur das Personal, das im direkten Kontakt mit den Patienten steht. Die Landesregierung empfiehlt zudem die regelmäßige Testung von geimpften und genesenen Mitarbeitern in allen Kliniken und Heimen.

Auskunftspflicht über Impfquote

Die Landesregierung konnte bisher nur abschätzen, wie der Impfstatus der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen ist. Künftig wird es eine Auskunftspflicht der Heime geben. Sie werden nun verpflichtet, Angaben über die Impfquote der Bewohner zu machen.

Vorwarn- und Überlastungsstufe

Die Betten-Grenzwerte bleiben erhalten. So ist für die Vorwarnstufe entscheidend, ob 180 Intensiv- und 650 Normalbetten in den Kliniken mit Corona-Patienten belegt sind. Bei der Überlastungsstufe sind es 420 Intensiv- und 1300 Normalbetten. Allerdings ändert die Landesregierung das Intervall , ab dem die jeweilige Belastungsstufe in Kraft tritt. Aktuell müssen die Werte an fünf aufeinanderfolgenden Tage erfüllt oder überschritten sein, dann treten Regelverschärfungen am übernächsten Tag in Kraft. Ab Montag reichen drei aufeinanderfolgende Tage aus, um die Maßnahmen zu verschärfen oder zu lockern. Sachsen geht also von einer 5+2- auf eine 3+2-Regel über.

Körpernahe Dienstleistungen

Das Kabinett belässt es bei den aktuellen Regeln für den Friseurbesuch und für andere körpernahe Dienstleistungen. Die Verschärfungen treten hier erst ab der Überlastungsstufe in Kraft, das könnte nach aktuellen Prognosen schon Mitte November der Fall sein. Dann müssten für die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen – genauso wie für Hallenbäder und Saunen – ein Impf- und Genesenen-Nachweis vorgelegt werden.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg