Corona in Sachsen: Inzidenz bei Ungeimpften steigt rasant an

Die Corona-Infektionen bei Ungeimpften nehmen stark zu: In Sachsen hat sich deren Sieben-Tage-Inzidenz binnen zwei Wochen von 94 auf 185 etwa verdoppelt. Das belegt eine neue Statistik des Sozialministeriums in Dresden. Dagegen stieg der Wert unter Geimpften im gleichen Zeitraum lediglich von 19 auf 26.

Köpping: Inzidenzen steigen schon zu Beginn der kalten Jahreszeit

„Die Zahlen zeigen, dass wir es jetzt mit einer Pandemie der Ungeimpften zu tun haben“, erklärt Sozialministerin Petra Köpping (SPD) gegenüber der LVZ. Das Gleiche gelte für die Belegung in den Krankenhäusern: Auch dort seit der Großteil der Corona-Patienten nicht vollständig geimpft. „Die Inzidenzen steigen gerade wieder kontinuierlich an – dabei stehen wir erst am Beginn der kalten Jahreszeit“, warnt Köpping. Vor allem in den Risikogruppen müsse der Schutz erhöht werden. So seien etwa 300.000 der über 60-Jährigen in Sachsen noch nicht geimpft, rechnet die Ministerin vor: „Das ist zu wenig, gerade diese Bevölkerungsgruppe ist besonders gefährdet.“

Freistaat führt seit August separate Statistik zu Ansteckungen

Grundlage ist eine neue Statistik, die der Freistaat Sachsen vor knapp zwei Monaten eingeführt hat. Mit Hilfe der an die Landesuntersuchungsanstalt gemeldeten Corona-Zahlen wird seit 25. August nach Infektionen von Geimpften und Nicht-Geimpften unterschieden. Da für Geimpfte keine Testpflicht besteht, spiegeln deren Fallzahlen die tatsächlich meist mit leichten Krankheitssymptomen bei Ärztinnen und Ärzten vorstellig gewordenen Sachsen wider.

Infektionen bei Ungeimpften nehmen deutlich zu

Am ersten Tag der Erfassung lagen die Werte bei 7 und 31. Während sich die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohnern bei Geimpften inzwischen bei 20 bis 30 eingepegelt hat, schnellen die Infektionszahlen unter Ungeimpften in die Höhe. Bereits Ende September wurde die 100er-Grenze überschritten – seither steigt die Kurve steil an. Selbst wenn die Aussagekraft aufgrund der nicht direkt vergleichbaren Werte nur „begrenzt“ sei, so Köpping, lasse die neue Differenzierung entscheidende Rückschlüsse zu.

Sachsen mit bundesweit drittschlechtestem Inzidenzwert

Damit erhöhen sich auch die durchschnittlichen Ansteckungsraten für die Gesamtbevölkerung: Der Freistaat liegt aktuell bei 92,5 und damit deutlich über der bundesweiten Inzidenz von 67. Das ist hinter Thüringen und Bayern der schlechteste Wert. Vor einem Jahr lag die sächsische Inzidenz bei nur 22 – das war damals der Beginn der zweiten Corona-Welle.

Kliniken bitten: Weitere Ausbreitung unbedingt verhindern

Deshalb richtet die Krankenhausgesellschaft Sachsen (KGS) einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung: „Wir nehmen diese Zahlen zum Anlass und rufen dazu auf, alles zu tun, um die weitere Ausbreitung des Covid-19-Infektionsgeschehens zu verhindern“, bittet KGS-Geschäftsführer Stephan Helm. Die bisher Ungeimpften sollten ihre Entscheidung noch einmal überdenken und die kostenlosen Impfangebote nutzen: „Helfen Sie mit, eine wiederholte Überlastung der Krankenhäuser und insbesondere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vermeiden. Viele arbeiten seit über einem Jahr immer wieder an der Belastungsgrenze.“

Sozialministerin warnt: Verschärfte Corona-Regelungen drohen

Auch Sachsens Sozialministerin mahnt: „Je mehr Menschen geimpft sind, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es wieder verschärfende Regelungen geben muss – etwa an Schulen.“ Der Maßstab für Einschränkungen sei die Bettenbelegung durch Covid-19-Patienten.

Siko-Chef: Über 5000 Menschenleben durch Impfungen gerettet

Laut neuen Berechnungen aus Sachsen müssten jeweils knapp 400 Menschen geimpft werden, um auf diese Weise einen Todesfall zu verhindern. „Hochgerechnet konnte damit in Sachsen deutlich über 5000 Menschen das Leben gerettet werden“, erklärt Thomas Grünewald, der Vorsitzende der sächsischen Impfkommission (Siko). Der Infektiologe sagt im LVZ-Interview auch: „Wir sind in der vierten Pandemie-Welle – und diese ist zunächst und vor allem eine Welle der Ungeimpften. Das zeigt sich bereits auf den Intensivstationen der Krankenhäuser.“

Von Andreas Debski