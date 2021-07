Dresden

Die Sächsische Impfkommission (Siko) bleibt bei ihrer Linie: Kinder ab zwölf Jahren können sich impfen lassen – einen allgemeinen Rat als Standard-Impfung wird es aber vorerst nicht geben. „Unsere Empfehlung vom Juli wird nicht geändert“, sagte der Siko-Vorsitzende Dr. Thomas Grünewald am Freitag der LVZ. Der Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz erklärte: „Die Impfung steht aber auch Kindern ab zwölf Jahren nach einer entsprechenden Aufklärung offen.“

Kinder-Impfung nur bei Vorerkrankungen empfohlen

Die Immunisierung wird laut der Empfehlung vom 8. Juli, die nun auch weiterhin gilt, an bestimmte Risikofaktoren beziehungsweise chronische Krankheiten geknüpft. Darunter sind zum Beispiel Fettleibigkeit, ein schlecht eingestellter Diabetes, Immunschwächen, bestimmte Herzleiden, chronische Lungenerkrankungen und chronische Niereninsuffizienz, bösartige Tumorerkrankungen und Trisomie 21. Demnach sollten vorerkrankte Kinder und Jugendliche, bei denen mit einem schweren Covid-19-Verlauf zu rechnen ist, zumindest einen Comirnaty-Impfstoff (Biontech/Pfizer) erhalten.

Fehlende Daten und Studienergebnisse

Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Leipziger Klinikum St. Georg und eines von 13 Mitgliedern der Impfkommission, hatte sich vor der Siko-Sitzung für die Impfung ab zwölf Jahren ausgesprochen: „Die Empfehlung als Standard-Impfung ab diesem Alter wäre auch für einen sichereren Schulbetrieb im Herbst wichtig.“ Die Siko folgte dieser Einschätzung allerdings nicht. Als Grund für die Zurückhaltung werden weiterhin fehlende Daten und Studienergebnisse angesehen.

Ab zwölf Jahre darf nach ausführlicher Aufklärung geimpft werden

Nichtsdestotrotz können auch gesunde Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren eine Impfung erhalten. „Alle Kinder und Jugendlichen außerhalb der priorisierten Gruppen können nach dokumentierter ausführlicher Aufklärung von Impfling und Sorgeberechtigten geimpft werden“, heißt es ausdrücklich in der gültigen Empfehlung. Laut Sächsischer Landesärztekammer sei das Risiko zu erkranken für Zwölf- bis 15-Jährige eher gering.

Auch Moderna für Kinder und Jugendliche möglich

Parallel zur Siko-Sitzung in Sachsen hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Moderna auch bei Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren gegeben. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl eine Erweiterung der Zulassung. Die finale Entscheidung muss nun noch von der EU-Kommission gefällt werden.

Neukirch: Ferienzeit sollte auch Impfzeit sein

Unterdessen rief Sachsens Gesundheitsstaatssekretärin Dagmar Neukirch (SPD) die Erwachsenen zum Impfen auf. „Jetzt in der Ferienzeit ist auch die beste Zeit, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Damit schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihr Umfeld. Vor allem auch die, die sich selbst nicht impfen lassen können – etwa Kinder“, appellierte Neukirch an „das Verantwortungsbewusstsein und die Solidarität der Sachsen“. Angesichts der Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante bat sie auch um Vorsicht: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei, Übermut ist fehl am Platz.“

Von Andreas Debski