Diese 45 Regeln müssen Gastronomen in Sachsen ab Freitag beachten

Dresden/Leipzig

Wenn am Freitag Sachsens Gaststätten und Hotels wieder öffnen dürfen, dann müssen sie strenges Hygienevorgaben einhalten. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) hat am Mittwoch die Regeln festgelegt, die im Freistaat für Kneipen, Restaurants und Herbergen gelten. Die sogenannte „Checkliste zu den Vorgaben für die Erstellung eines individuellen Hygienekonzeptes“ umfasst insgesamt 45 Punkte.

So müssen in den Lokalen Desinfektionsmittel für die Gäste bereitgestellt, Tische auseinandergerückt und im Drei-Stunden-Rhythmus die Türklinken an Toiletten gereinigt werden. Sogar für das Anfassen von Gläsern und die Temperaturen fürs Geschirrspülen gibt es Vorgaben. Ein reiner Barbetrieb ist in Sachsen generell untersagt.

Kontrollen angekündigt

Die Einhaltung der Regeln soll durch die Städte kontrolliert werden. „Die zuständige kommunale Behörde kann das Hygienekonzept auf seine Einhaltung überprüfen“, heißt es aus dem Sozialministerium.

Fest steht schon jetzt: Nicht alle Lokale schaffen es, die Regeln bis Freitag umzusetzen. So öffnen in Leipzig erst kommende Woche Volkshaus, Killiwilly, Kaiserbad, Ratskeller und Auerbachs Keller öffnen. Am Mittwoch beraten sich fast alle Gastronomen mit ihren Mitarbeitern, um alles für die Wiedereröffnung zu planen und vorzubereiten.

Das sind die Dehoga-Vorgaben im Einzelnen:

Eingangsbereich

1. Die Gäste werden über die Schutz- und Hygienebestimmungen durch geeignete, gut sichtbare Hinweise/ Piktogramme informiert

2. Desinfektionsspender am Eingang und auf den Toiletten bereitstellen

3. Verhaltenshinweise gut sichtbar anbringen, Nutzungen von Piktogrammen

4. Keine Entgegennahme der Garderobe

Gastronomische Einrichtungen

5. Gäste so platzieren, dass ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen eingehalten wird, dabei sind auch „Schneisen“ für das Servicepersonal zu beachten.

6. Gläser und Tassen nie am Trinkbereich, sondern möglichst weit unten anfassen.

7. Sofern möglich sind Spülmaschinen zu verwenden. Bei Verwendung von Spülmaschinen sind Temperaturen von mehr als 60 Grad Celsius für die Reinigungslösung und von mindestens 65 Grad Celsius für die Klarspülung einzuhalten. Bei Spülen von Hand bzw. mit manuellen Spülgeräten ist zwingend warmes Wasser zu verwenden. Es sind bei jedem reinigenden Spülgang entsprechend wirksame Tenside/Spülmittel zu verwenden.

8. Geschirr und Gläser müssen vor Wiederverwendung vollständig abgetrocknet sein. Trockentücher sind häufig zu wechseln und nicht von mehreren Personen zu benutzen.

9. Nach dem Abtragen von Tellern und Gläsern stets die Hände waschen oder desinfizieren.

10. Tragen von Mund- und Nasenbedeckung oder Gesichtsschutz für Thekenmitarbeiter und für Service-Personal

11. kein Barbetrieb

12. Wo möglich kontaktlos bezahlen

13. Kassenoberfläche regelmäßig und vor allem bei Schichtwechsel desinfizieren

14. Spielzimmer oder Spielecken für Kinder sollten weiterhin geschlossen bleiben

Toiletten/Sanitärräume

15. Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife zur Verfügung stellen.

16. Keine wiederverwendbaren Handtücher, sondern ausschließlich Handtuchspender; fest installierte Heißlufttrockner dürfen eingebaut bleiben

17. Regelmäßige Reinigungszyklen (min. alle 6 Stunden, bei Bedarf häufiger) mit Nachweis

18. Aushang der Reinigungszyklen mit Unterschrift der Reinigungskraft.

19. Desinfizieren von Türklinken und Armaturen in den Gästetoiletten im 3-Stunden-Rhythmus

20. Anbringen von Piktogrammen zum 1,50-Meter-Abstand an Pissoir

Terrasse/Biergärten/Selbstbedienung

21. Einhaltung Mindestabstand von Personen analog Restaurant von 1,50 Meter

22. Keine Besteckkörbe, an denen sich die Gäste selbst bedienen, Ausgabe durch Personal

23. Bei Selbstbedienung im Biergarten konsequent auf den Abstand bei der Schlangenbildung achten; Abstandsmarkierungen anbringen (min. 1,5 Meter), lange Warteschlangen sind zu vermeiden

Küchenbereich

24. Arbeitsmaterialien heiß waschen und reinigen

25. Tägliches Wechseln von Arbeitskleidung, regelmäßiges Händewaschen

26. Tägliche Dokumentation der Symptomfreiheit von Küchenmitarbeiterinnen bei Dienstantritt durch deren Unterschrift.

Hotel-Rezeptionen

27. Check-in-Prozess mit Abstand auch zwischen Gast und Rezeptionist

28. Mund- und Nasenschutz tragen oder mit Hilfe von Plexiglaswänden oder anderen Materialen das Infektionsrisiko verringern

29. Vor der Rezeption zur Einhaltung der Abstandsregeln Piktogramme oder Abstandsmarkierungen anbringen

30. Keinen Obstkorb mehr anbieten, an dem sich der Gast selbst bedienen kann

31. Zimmerschlüssel und -karten beim Neukodieren desinfizieren

32. Wo möglich kontaktlos bezahlen

Hotel-Etagen

33. Mindestens zweimal täglich Türklinken, Lichtschalter und Handläufe an Treppen im öffentlichen Bereich desinfizieren.

34. Bei Gastkontakt Mund- und Nasenschutz oder Gesichtsschutz tragen, sofern Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann

Personenaufzüge

35. Einhalten der Abstandsregelung 1,50 Meter zu fremden Personen

36. Anbringen von Piktogrammen

37. An den Eingängen auf allen Stockwerken die entsprechenden Verhaltensregeln in Bezug auf die Abstandsregeln gut sichtbar anbringen.

Besonderheiten: Eisdielen / Quick-Service Konzepte

38. vorzugsweise kontaktlos bezahlen

Kommunikation und Umgang mit Mitarbeitern und Gästen

39. Die Mitarbeiter werden zu den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln unterwiesen. Dies wird aktenkundig dokumentiert.

40. Beim ersten Anzeichen einer Infektion melden

41. Genügend Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe

42. Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen

43. In den Umkleidekabinen Arbeitskleidung von privater Kleidung trennen, auf Abstand achten

44. Maßnahmen und Verhaltensregeln schriftlich fixieren und im Küchen- oder Thekenbereich für die Mitarbeiter gut sichtbar aushängen

45. Die Maßnahmen müssen auf das jeweilige Objekt / Betriebskonzept angepasst werden.

