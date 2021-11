Leipzig

Sachsens Regierung will mit Blick auf drastisch steigende Corona-Infektionen die Maßnahmen verschärfen und die 2G-Regel (geimpft oder genesen) für Gastronomie, Veranstaltungen im Innenbereich oder Großveranstaltungen einführen. Das wäre quasi ein Lockdown für Ungeimpfte. Die LVZ beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.

Warum sind überhaupt verschärfte Schutzmaßnahmen notwendig?

Epidemische Situationen ähneln Kugeln, die einen Berg hinabrollen: Je länger sie ungehindert rollen, umso schwerer sind sie zu stoppen. In Sachsen rollt die Corona-Kugel inzwischen wieder sehr schnell. In den vergangenen drei Wochen haben sich die Infektionszahlen verdreifacht: Zuletzt wurden in sieben Tagen 15.000 neue Fälle registriert. Ein Viertel der Betroffenen ist älter als 60 Jahre, auch viele in dieser Altersgruppe sind noch nicht geimpft. Zudem führt die aggressive Delta-Mutation bei nachlassender Schutzwirkung vermehrt zu Impfdurchbrüchen. Die sind zwar immer noch selten – müssen aber mitunter auch in Kliniken behandelt werden. Mehr als 1000 Menschen kämpfen in Sachsen aktuell wieder mit schwersten Covid-19-Verläufen. Angesichts der insgesamt dynamischen Situation droht erneut eine Überlastung des Gesundheitssystems.

Ab wann gilt das sächsische Gesundheitssystem als überlastet?

Im Winter 2020/2021 mussten in Sachsen bis zu 3400 Corona-Patienten gleichzeitig versorgt werden, davon mehr als 600 auf Intensivstationen. Damit war die Krankenhaus-Logistik überlastet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter längst am Ende ihrer Kräfte. Aufgrund dieser Erfahrungen hat das Sozialministerium mit Hilfe eines Analysetools der Uniklinik Dresden eine Überlastungsstufe definiert. Bei 1300 Corona-Patienten auf Normal- oder 420 auf Intensivstationen springt die Ampel auf Rot. Das Problem: Inzwischen haben sich die Kapazitäten in den Kliniken aufgrund von Personalnot ohnehin noch weiter verringert.

Warum ist es in Sachsen wieder mit am schlimmsten im Vergleich zu anderen Ländern?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Im Freistaat zeigt sich die bundesweit geringste Impfbereitschaft in allen Altersgruppen. Nur etwas mehr als die Hälfte aller Menschen haben sich hier bisher schützen lassen. Zudem leben in Sachsen vergleichsweise viele alte Menschen – von denen sich auch erst 79 Prozent haben impfen lassen. Abgesehen von den quantitativen Möglichkeiten, die das noch aggressivere Virus (Delta) im Freistaat weiterhin vorfindet, lehnen große Teile der Bevölkerung die getroffenen Schutzmaßnahmen auch generell ab und halten sich nicht daran. Konsequenzen hat das selten, weil die Einhaltung praktisch nicht kontrolliert wird.

Wer liegt auf den Intensivstationen und wie geht’s den Patienten?

Die zentralen Covid-Versorger sind das Uniklinikum Leipzig (UKL) mit 35 Corona-Patienten (21 auf Normalstation, 14 auf ITS) und das Leipziger Klinikum St. Georg (20 Patienten, 19 auf Normalstation, 1 auf ITS). Die absolute Zahl steigt über alle Altersgruppen. Im Vergleich zur Lage vor einem Jahr sind die Patienten jünger. „Die Ungeimpften entwickeln gehäuft die schwereren Verläufe“, sagt Dr. Nils Kellner, Oberarzt der Infektiologie am St. Georg. Zwar werden inzwischen auch durchaus viele Geimpfte behandelt, die haben aber größtenteils schwere Nebenerkrankungen, erklären sowohl Kellner als auch Professor Sebastian Stehr, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am UKL. Dort sind von den 14 ITS-Patienten fünf voll geimpft.

Müssen andere OP’s jetzt schon verschoben werden?

Ja. Die Uniklinik Leipzig (UKL) reduziert ihre Leistungen ab sofort um circa 30 Prozent. Das umfasst planbare Operationen und Spezialsprechstunden. Notfälle und dringliche Tumoroperationen haben Priorität, verschoben werden Kosmetik-OPs, Adipositaschirurgie und künstliche Gelenke. Das St. Georg verschiebt nach eigenen Angaben bislang noch keine Eingriffe. Mit Blick auf die steigenden Zahlen gehe man aber davon aus, dass es bald wieder Einschränkungen gibt.

Warum gibt es in Sachsen 300 Intensivbetten weniger als vor einem Jahr obwohl der Corona-Winter abzusehen war?

Im August 2020 wurden die – in der Pandemie-Frühphase ausgesetzten – Personaluntergrenzen für Intensivstationen wieder eingesetzt. Laut Sachsens Gesundheitsministerium hat sich erst auf dem Höhepunkt der zweiten Welle gezeigt, wie viel Personal man tatsächlich für Covid-19-Intensivpatienten benötigt. Man habe deswegen die betreibbaren Kapazitäten reduziert. Zum weitaus größeren Problem wird aber der Exodus in der Klinik-Pflege. Vor allem kommunale Häuser verzeichnen nach LVZ-Informationen teils heftige Abgänge, auch wenn das niemand offen sagt. Immer mehr Intensivkräfte schmeißen nach Monaten der Überlastung den Job hin.

Was bringt die Booster-Impfung?

Laut einer Analyse der Epidemiologen um Professor Markus Scholz (Uni Leipzig) nimmt der Impfschutz vier bis sechs Monate nach der Immunisierung stark ab. „Daher ist diesen Winter ein erheblicher, wachsender Beitrag am Infektionsgeschehen durch Geimpfte zu erwarten“, so die Einschätzung. Meist werden diese Impfdurchbrüche moderate Verläufe haben, aber gerade bei den Älteren muss auch wieder mit schwereren Covid-19-Erkrankungen gerechnet werden. Eine Booster-Impfung stellt den vollständigen Schutz nicht nur wieder her: Wie Studien aus Israel zeigen, ist die Wirkung nach der dritten Spritze auch höher als nach der zweiten.

Braucht es eine bessere Booster-Strategie und Kommunikation?

Professor Michael Borte, Infektiologe am Immundefektzentrum des Klinikums St. Georg, kritisiert die Kommunikationspolitik von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) deutlich. Dessen Lockerungsankündigungen seien kontraproduktiv gewesen. Mit Blick auf die Boosterungen müssten die mobilen Impfteams gestärkt werden, die nicht ausgelastet seien. Das große Problem in Sachsen seien nicht die Auffrisch-Impfungen, sondern die schlechte Impfbereitschaft: „Sachsen hat eine grottenschlechte Impfquote.“

Droht ein neuer Lockdown, wenn die neuen 2G-Regeln nichts bringen?

Bisher ist das keine Option. Die Landesregierung hat in den vergangenen Monaten ausgeschlossen, dass es einen neuen Lockdown geben wird. Zudem gibt es für einen Lockdown bald vermutlich sowieso keine rechtliche Grundlage mehr. Die möglichen Ampel-Koalitionäre in Berlin haben angekündigt, dass sie die pandemische Notlage beenden wollen. Den Ländern sollen künftig nur auf 2G- und 3G-Regeln, Maskenpflicht und Abstandsregeln setzen können. Aber nicht mehr auf den Lockdown.

Ist 2G wirklich die beste Lösung?

„Nein“, sagt Dr. Klaus Heckemann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. „Ich halte 2G für eine inkonsequente Regelung, die nur dafür da ist, die Impfquote hochzutreiben.“ Der Grund: Anders als noch vor wenigen Monaten, ist mittlerweile klar, das auch Geimpfte sehr ansteckend sind. Auch in einem Raum mit lauter Geimpften könnte ein Infizierter viele neue Fälle verursachen. Besser wäre es aus Heckmanns Sicht, den Zutritt zu Kneipe, Theater und Stadion nur noch mit Negativtest zu gewähren. Parallel, sagt er, könnte man ja kostenlose Tests für Geimpfte anbieten. So würde man gleichzeitig zum Impfen motivieren und das Ansteckungsrisiko minimieren. Von einer Impfpflicht für Pflegekräfte, wie es sie in Frankreich gibt, hält er wenig. „Dann würden vermutlich viele ihren Job kündigen“, sagt er. „Und dann hätten wir auch viel Leid, nur eben nicht wegen Corona.“ Aus Sicht von Professor Michael Borte (Infektiologe am St. Georg) ist das 2G-Konzept ausreichend. Die Übertragung durch Geimpfte spiele eine deutlich geringere Rolle als die Übertragung durch Ungeimpfte, sagt er.

Sollen Ungeimpfte die Corona-Folgen selbst tragen?

Ortrun Riha hält diese Debatte für absurd. „Ungeimpfte stecken sich ja nicht absichtlich an“, sagt die Professorin, die am Karl-Sudhoff-Institut der Universität Leipzig auch den Bereich „Ethik in der Medizin“ vertritt. Schon die Frage sei „Ausdruck einer aufgeheizten und abgehoben von allen medizinischen Standards geführten Diskussion“, so Riha. Selbst bei eigens verschuldeter Krankheit komme niemand auf die Idee, dass die Gemeinschaft nicht dafür aufkommen soll – von Unfällen nach Risikosportarten, über Lungenkrebs bei Rauchern bis hin zu Lebertransplantationen nach Alkoholmissbrauch. Es gebe unzählige Beispiele dieser Art.

Muss der Staat überhaupt Menschen schützen, die sich gegen eine Impfung entschieden haben?

„Ja“, sagt Prof. Rozek, Professor für Staatsrecht an der Universität Leipzig. „Ungeimpfte gefährden schließlich nicht nur sich selbst, sondern sorgen auch für überlastete Intensivstationen.“ Aber auch das Leben eines infizierten Impfgegners, der auf der Intensivstation um sein Leben kämpft, muss der Staat schützen. Das regelt Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. „Dieses Grundrecht tritt auch ein Impfunwilliger nicht ab“, so Rozek. Die Frage, ob Coronaleugner die Behandlung versagt werden sollte, stellt sich also nicht. Größere Sorgen würde Rozek ein Lockdown machen, der auch Geimpfte einschließt. Denn nicht nur wurde die Impfung als Ticket raus aus der Pandemie gepriesen. Sondern man warte auch noch immer auf die Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Bundesnotbremse. „Wenn es nach mir geht, könnte Karlsruhe da durchaus ein bisschen schneller arbeiten“, sagt Rozek. „Sonst laufen wir ohne rechtliche Absicherung in den zweiten Winterlockdown hinein.“ Weniger schlimm fände Rozek aus juristischer Sicht eine wie auch immer geartete Impflicht. „Die Rechtsgrundlagen unseres Infektionsschutzgesetzes lassen auf jeden Fall Spielraum für eine Impfpflicht“, sagt er. „Bei den Masern geht das ja auch.“ Warum nicht bei Corona? Rozek: „Das ist offenbar politisch nicht gewollt.“

Müssen Alten- und Pflegeheime jetzt wieder stärker geschützt werden?

Eine größere Infektionsdynamik gibt es in sächsischen Altenpflegeheimen bislang nicht. Aber Einzelfälle wie der Corona-Ausbruch mit elf Toten in einem Altenheim am Werbellinsee in Brandenburg lassen befürchten, dass es auch hier gefährlich werden könnte. Was also tun? Im Caritas Altenpflegeheim St.Gertrud in Leipzig-Engelsdorf sind über 80 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Das hat Leiter Klaus Mildner persönlich abgefragt. „Es gibt auch welche, die sich angesichts der aktuellen pandemischen Lage jetzt doch impfen lassen“, sagt er. Unter seinen Bewohnerinnen und Bewohnern beträgt die Impfquote 95 Prozent, die ersten Auffrischungen kommen gerade allmählich hinzu. Dennoch will Mildner ab kommender Woche die Regeln in seinem Haus wieder verschärfen. Zum einen bedeutet das, dass alle Angehörigen, die zu Besuch kommen, an der Tür getestet werden. Mitarbeitende müssen wieder FFP2-Masken tragen. Wer nicht geimpft ist, braucht jeden Tag einen frischen Negativtest, um weiter arbeiten zu können. Von dem Vorschlag, dass ungeimpfte Pflegekräfte nicht mehr arbeiten sollen, hält er nichts. „Dann können wir zumachen“, sagt er.

Ist zu befürchten, dass der Protest gegen die Regeln in Sachsen eskaliert?

Davon ist auszugehen. Die jüngst von der Landesregierung beschlossenen Verschärfungen stoßen in den ablehnenden Bevölkerungsteilen auf einiges Protestpotential. Im Vergleich zur Situation im vergangenen Jahr haben sich die Strukturen aber auch verändert und dabei verfestigt. Initiativen wie „Querdenken“ und „Widerstand 2020“ spielen kaum noch eine Rolle, dafür treten inzwischen die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften „Freien Sachsen“ als Dachverband der Proteste auf. Wie groß der Rückhalt insgesamt noch ist, wird sich am Samstag in Leipzig zeigen: Ein Jahr, nachdem sich Zehntausende nicht von Polizeiketten aufhalten ließen, wurde in der Messestadt wieder eine bundesweit beworbene Corona-Demo angezeigt.

Wer kontrolliert überhaupt die Einhaltung der neuen Maßnahmen?

Für die Kontrolle der Maßnahmen sind die Kommunen zuständig. Es ist die Aufgabe der Ordnungs- und Gesundheitsämter, die Umsetzung der 2G-Regel zu überwachen. Die Polizei kann maximal Amtshilfe leisten und dadurch einige Kontrollen übernehmen. Die Landkreise und Kommunen haben aber angedeutet, dass sie mit den Kontrollen überfordert sind. Sie könnten die neuen Corona-Regeln nicht überwachen, argumentieren sie. Von daher dürfte es oft dem Zufall und dem Willen der Gastronomen und Betreiber überlassen sein, ob die 2G-Regeln eingehalten werden.

Spaltet die 2G-Regelung die sächsische Gesellschaft noch mehr?

Der Soziologe Raj Kollmorgen, Soziologe und Professor an der Hochschule Zittau/Görlitz, sagt: „Die meisten Impfgegner wollen offenbar grundsätzlich an ihrer Position festhalten. Gleichzeitig weiß niemand von uns, wie lange die pandemische Lage noch dauern wird. Insofern stellt sich in der Tat die Frage nach gesellschaftlichen Spaltungsprozessen und sozialem Zusammenhalt. Ich würde aber davor warnen, das Problem aufzublasen. Zum einen begegnen sich – ganz jenseits der Pandemie – viele soziale Milieus im Alltag kaum. Das ist kein neues Phänomen und es ist auch nicht von vornherein gesellschaftszersetzend. In der Regel bleiben aber die Angehörigen der sozialen Oberklassen genauso unter sich wie die Unterklassen. Das kann man kritisieren und ändern wollen. Aber die 2G-Regel wird da zu keiner gravierenden Verschärfung führen. Wenn sich Milieus überschreiten, dann nämlich nicht dort, wo die 2G-Bestimmungen greifen. Sondern im privaten Leben, in Familien, in der Verwandschaft. Oder in Grundschulen. Auch deshalb würden die Entfremdungseffekte durch 2G vermutlich weniger stark ausfallen, als es jetzt einige annehmen.“

Von Björn Meine, Kai Kollenberg, Josa Mania-Schlegel, Matthias Puppe. André Böhmer