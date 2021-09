Leipzig/Berlin

Kinder und Jugendliche tragen weiterhin einen erheblichen Teil der aktuellen Corona-Infektionen in Sachsen. Etwa jede dritte Ansteckung mit dem Virus erfolgt derzeit in den Altersgruppen bis 19 Jahre. So fielen in der vergangenen Woche beispielsweise in Leipzig laut Robert-Koch-Institut 74 der insgesamt 245 Corona-Infektionen auf die jüngsten Messestädterinnen und Messestädter. In den anderen sächsischen Kreisen ist es ähnlich. Zusammengerechnet registrierten die Gesundheitsämter im Freistaat in der vergangenen Woche 530 Kinder und Jugendliche mit einer frischen Corona-Infektion. Seit Anfang September haben sich landesweit etwa 1500 mit dem Virus infiziert.

Im Vergleich blieben die Zahlen dabei in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Allerdings schließen nun auch die etwas jüngeren Schulkinder immer mehr zu den älteren auf. Während die 7-Tage-Inzidenz in den Oberstufen landesweit knapp unter 100 fiel, stieg die bei den Fünf- bis Neunjährigen auf 104 an.

Zwei Dutzend neue Fälle unter Grundschulkindern in Leipzig

In absoluten Zahlen waren das innerhalb der vergangenen Woche allein in dieser Grundschul-Altersgruppe beispielsweise 25 betroffene Kinder in Leipzig und 40 in Dresden. Im deutlich geringer besiedelten Vogtland gab es im selben Zeitraum 23 betroffene Fünf- bis Neunjährige, was eine 7-Tage-Inzidenz von 262 bedeutet – Rekord im Freistaat.

Das Risiko einer Infektion unter Erwachsenen ist dagegen merklich geringer. In keiner der Altersgruppen über 20 Jahren wurden in Sachsen zuletzt mehr als 50 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner registriert. Allerdings gab es auch unter den bisher am besten durch Impfungen geschützten Senioren zuletzt wieder gehäuft Infektionen – 267 innerhalb der vergangenen Wochen, darunter 70 betroffene 80-Jährige und älter.

Impfquote unter Sachsens Jugendlichen hinkt zurück

Während Grundschülerinnen und Grundschüler bisher generell nicht geimpft werden können, haben Jugendliche ab 12 Jahren diese Möglichkeit. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Impfbereitschaft in Sachsen auch bei den Jüngsten eher zurückhaltend. Bis zum Montag hatten knapp 23 Prozent der 12- bis 17-Jährigen hier mindestens ihre erste Impfdosis erhalten. Im Bundesschnitt liegt die Impfquote in dieser Altersgruppe bereits bei 39 Prozent, in Niedersachsen ist sie doppelt so hoch wie in Sachsen.

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) will den Schutz unter anderem mit koordinierten Impfaktionen auch direkt an den Bildungseinrichtungen vorantreiben. Dagegen wehrt sich der sächsische Landeselternrat (LER). „Eine Impfung, egal welcher Art, ist ein Medikament, und ein solches wird durch Ärzte nach eingehender Beratung verabreicht – so sich ein Patient dafür entscheidet. Insofern ist auch Impfen, wie jeder Arztbesuch, Privatsache, die weder meinen Nachbarn noch meine Banknachbarin in der Schule etwas angeht“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Elterninitiative befürchtet, dass Eltern und Kinder unter Impfdruck gesetzt werden.

Als generelle Ablehnung der Schutzimpfung soll die Kritik an den Terminen in den Schulen allerdings nicht verstanden werden. „Als ein wichtiges Mittel, um die Pandemie zu überwinden und auch an Schulen wieder zur Normalität zurückzukehren, gilt das Impfen“, so der Landeselternrat.

