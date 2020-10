Corona im Erzgebirge: Deutschlandweit nur zwei Regionen stärker betroffen

Erzgebirgskreis

Mit 252,6 neuen Fällen innerhalb der letzten sieben Tage, ist das Erzgebirge seit Montag die am drittstärksten von Corona betroffene Region Deutschlands. Davor liegen nur Cloppenburg (263,4), deren Wert zuletzt wieder leicht zurückging. Und das Berchtesgaadener Land, wo seit Dienstag der Lockdown gilt und alle Schulen und Kitas geschlossen sind. In Summe sind im Erzgebirgskreis aktuell 1259 Menschen an Covid-19 erkrankt. Verstorben sind seit Beginn der Pandemie hier 65 Personen, die sich zuvor infiziert hatten.

Das Erzgebirge ist dicht besiedelt

Aber warum ist das Erzgebirge so stark betroffen? Dafür gibt es mehrere Erklärungsansätze. Zum einen leben die Erzgebirgler recht eng beieinander – die Region ist das am dichtesten besiedelte Mittelgebirge Europas. Als einen weiteren Grund nannte der örtliche Landrat Frank Vogel ( CDU) am Sonntag im Interview mit der Sächsischen Zeitung die warme Mentalität der Bewohner. So hätten die Erzgbirger auch lange damit gehadert, dass man einander „nicht mehr die Hand geben kann.“

Weihnachtsmarkt Seiffen soll geöffnet werden

Seit Freitag dürfen im Erzgebirgskreis nur noch zehn Personen gemeinsam feiern. Einige Weihnachtsmärkte sollen aber weiter geöffnet bleiben, beziehungsweise trotzdem stattfinden. Während in Prag, Nürnberg oder Bautzen die Märkte abgesagt wurden, hält beispielsweise die Gemeinde Seiffen im Erzgebirge an ihrem Sternenmarkt unter strengen Hygieneregeln fest. Es mache „keinen Sinn“, erklärte der Veranstalter, „wenn sich alle Menschen ins Private zurückziehen und sich dort anstecken.“ Besser sei es, sich draußen „auf geregelten Märkten“ zu treffen.

Von Josa Mania-Schlegel