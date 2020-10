Dresden

Wo nur bleibt die Kirche, wenn es um die Deutung der Coronapandemie geht? Julia Gerlach, Studienleiterin in der Evangelischen Akademie Sachsen, fragt sich das seit Monaten. „Wissenschaftler sind in aller Munde“, konstatierte sie auf einer Podiumsdiskussion ihrer Akademie in der Dresdner Dreikönigskirche, überschrieben mit der Frage: „Apokalypse, Schicksal, Strafe, Chance – oder?“. „Virologe Christian Drosten schafft es auf die Titelseite der ‚Bunten’. Politiker sind an zweiter Stelle und versuchen, den Wissenschaftlern hinterherzulaufen. Die Wirtschaft ist etwas in den Hintergrund geraten. Aber die Kirche? Vor 150 Jahren hätte sie sicher mehr dazu zu sagen gehabt.“ Nicht nur ihren Mitgliedern, sondern der Gesellschaft.

Unsicherheit und Ängste in der Bevölkerung

Die Politik habe, zumindest am Anfang, viel Zustimmung bekommen. „Warum ist das den Kirchen nicht gelungen?“ Dabei herrschten Unsicherheit und Ängste angesichts der Komplexität des Geschehens. „Wenn es kompliziert wird, kann man es nicht mehr kontrollieren“, resümiert Julia Gerlach.

Sie erinnert an den evangelischen Theologen Hartmut Löwe, ehemaliger Militärbischof der Bundeswehr, der sich im Mai in der Frankfurter Allgemeinen ( FAZ) vom „Schweigen der Bischöfe“ beunruhigt zeigte. Sicher, auf Ebene der Gemeinden geschehe viel und Erstaunliches für seelsorgerlichen Zuspruch, räumte er ein. „Aber diejenigen, die sich sonst an Stellungnahmen zu allem und jedem überbieten, finden kein geistliches Wort“, konstatierte er.

Von der Pandemie kalt erwischt

Den evangelischen Theologieprofessor Rochus Leonhardt von der Uni Leipzig wundert das kaum. „Wie alle ist auch die Kirche von der Pandemie kalt erwischt worden.“ Verlautbarungen der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) sieht er generell von Fortschrittsoptimismus bestimmt. „Das ist gewissermaßen die linke Variante des Kulturprotestantismus. Da passt es nicht hinein, wenn plötzlich alles krachen geht. Damit sind sie überfordert.“

Theresa Rinecker hingegen, die als Generalsuperintendentin, eine Art Regionalbischöfin, den Sprengel Görlitz der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) leitet, kennt etliche Geistliche in ihrem Umkreis, die jetzt Kluges zu sagen hätten. Aber die würden einfach nicht gefragt.

Julia Gerlach kommen die Deutungen der Pandemie wie ein Spiegelbild der Gesellschaft vor. Wie in einem Brennglas zeigten sich deren Widersprüche: Zwischen Schülern mit gut situierten Eltern und denen mit ärmeren, die ihnen keinen Laptop für digitalen Fernunterricht kaufen könnten. Die Abhängigkeit von globalen Lieferketten. Die extremen Unterschiede zwischen der privilegierten Gesundheitsfürsorge in Europa und der mangelhaften in Entwicklungsländern.

Wie passt ein tödliches Virus in Gottes gute Schöpfung?

Wie passt ein tödliches Virus in Gottes gute Schöpfung? Und wie Distanzierung und das Verbot von Gottesdiensten zu einer Kirche, die von Gemeinschaft lebt? Deutungen für alle hält Rochus Leonhardt in der heutigen pluralistischen Gesellschaft für undenkbar. Angenommen, ein Christ erlebe Corona als göttliche Strafe, die Menschen zur Besinnung rufe, tauge dies nicht als wissenschaftlich-objektive Antwort. „Das lockt keinen Atheisten oder Agnostiker hinter dem Ofen hervor.“ Und die höhnische Frage von Atheisten an Christen, was denn ihr Gott mit Corona bezwecke, sei eine irrelevante Frage. „Wir könnten dem Atheisten die Gegenfrage stellen: Was weißt du mit deinem wissenschaftlichen Weltbild besser?“ Nein, der Theologe bleibt realistisch bescheiden: „Wenn es Deutungen gibt, können sie immer nur individuell sein.“

Julia Gerlach ist regelmäßig von weit verbreiteten säkularen Arten überrascht, in eigentlich religiösen Kategorien wie Strafe oder Apokalypse zu denken. Etwa bei Ökologie oder Klimawandel. Die Frage sei, inwiefern man eigenes Tun als Ursache betrachte. Dann werde das Naturereignis als Strafe gedeutet – und Umkehr als Chance.

Theresa Rinecker machte es schwer zu schaffen, als Pfarrerinnen oder Pfarrer zur Seelsorge in Altenheime gerufen wurden und wegen der Hygienebestimmungen nicht hinein durften. Masken, Distanz, Kontrolle – das beschäftige sie. „Was bedeutet das für einen Glauben, der auf Nähe, auf Berührung angewiesen ist?“ Noch im Frühjahr beobachtete sie Solidarität und Spendenbereitschaft. Das sei nun fast verschwunden. „Die Leute sind enorm müde. Sie haben die nötige Ausdauer nicht. Diese Pandemie verunsichert unsere Form von Gemeinschaft.“ Bürger wollten die Maßnahmen verstehen, wollten wissen, wie man die Krise handhabe und einen übergeordneten Sinn darin erkennen.

Weihnachten erhöht das Bedürfnis nach Nähe

Derzeit seien vor allem die Folgen für Gesundheit und Wirtschaft im Blick, meint Julia Gerlach. Über Auswirkungen auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, über Vereinsamung hingegen werde zu wenig gesprochen. „Mit diesen unsichtbaren Folgen werden wir noch viel zu tun haben.“

Theresa Rinecker blickt schon voll Unruhe über das Ende des Kirchenjahres hinaus auf die Advents- und Weihnachtszeit, wenn das Bedürfnis nach traditionellen musikalischen Vespern auch unter denjenigen groß ist, die sonst kaum Gottesdienste besuchen. Sie zählte in ihrer Kirche in den vergangenen Jahren immer um die 1500 Besucher zu Heiligabend. Schon werde überlegt, das Fußballstadion von Energie Cottbus für die Christvesper zu nutzen. Da passten nach derzeitigen Coronaregeln vielleicht 2000 Leute rein.

Rochus Leonhardt stellt sich schon auf einen zweiten Lockdown ein. Für diesen Fall sieht er die Bischöfe in der Pflicht, deutlich zu machen, dass der Gesundheitsschutz mit dem Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Kontakten und praktizierter Religion abzugleichen sei und auch vor sozialen Folgen zu warnen.

Von Tomas Gärtner