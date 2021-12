Hannover

Mitte Dezember hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Zulassung eines fünften Corona-Impfstoffs empfohlen. Das Mittel des US-amerikanischen Herstellers Novavax heißt „Nuvaxovid“. Im Juni hatte Novavax erklärt, in einer Studie mit fast 30.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen in den USA und Mexiko sei das Vakzin zu rund 90 Prozent gegen symptomatische Covid-19-Erkrankungen wirksam gewesen. Diese Daten gehen also von einem sehr hohen Schutz aus.

Die Analyse wurde Mitte Oktober auch als ein noch zu begutachtender Preprint veröffentlicht. Zu einem ähnlichen Ergebnis war eine im „New England Journal of Medicine“ erschienene Studie mit 15.000 Probanden in Großbritannien gekommen. Auch die EMA spricht von einer rund 90-prozentigen Effektivität.

Es liegen zu wenig Daten zu einer Novavax-Wirksamkeit gegen Omikron vor

Allerdings wurden beide Studien gemacht, bevor die Delta-Variante dominierte – und bevor Omikron entdeckt wurde. Deshalb ist auch noch nicht klar, wie wirksam Novavax bei der neuen Virusvariante ist. „Derzeit liegen nur begrenzte Daten zur Wirksamkeit von Nuvaxovid gegen andere besorgniserregende Varianten, einschließlich Omikron, vor”, heißt es in der EMA-Empfehlung.

Das Unternehmen selbst verkündete, Anfang Dezember seinen Impfstoff gegen die Variante prüfen zu wollen. „Labordaten werden in den kommenden Wochen erwartet“, heißt es in einer Mitteilung.

Zudem hat der Hersteller nach eigenen Angaben damit begonnen, ein Omikron-spezifisches Spikeprotein für den Impfstoff zu entwickeln. Eine erste Herstellung in einer kommerziellen Anlage werde nach derzeitigen Plänen „im Januar 2022 erwartet.“

Experten: Nicht mit der Impfung warten

Fachleute raten davon ab, auf das Mittel von Novavax zu warten. Die Zulassung sei zwar eine sehr gute Nachricht, aber kein Grund, einen mRNA-Impfstoff abzulehnen, der ebenso gut ist, sagt etwa der Infektiologe Clemens Wendtner in einem Faktencheck der München-Klinik Schwabing: „Es gibt keinen Grund zu warten. Im Gegenteil: Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich und sein Umfeld zu schützen.“

