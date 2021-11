Leipzig

Wie viele Menschen in Sachsen wegen einer Covid-Erkrankung gerade im Krankenhaus liegen, dass wissen Ärztinnen, Ärzte und auch das Sozialministerium ziemlich genau. Eigens dafür wurde ein Dashboard eingerichtet, das die drei Krankenhäuser der Maximalversorgung in Dresden, Chemnitz und Leipzig für die jeweilige Region mit Daten versorgen. Aber wie wurden die sogenannten Vorwarn- und Überlastungsstufen festgelegt? Die Bettenbelegungen in Sachsen also, ab denen automatisch Einschränkungen gelten, Kontaktbeschränkungen etwa?

Berechnungen des Uniklinikums Dresden

Die Stufen dienen dem Sozialministerium als Vorwarnindikatoren, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Zwar sind die Werte politisch festgelegt worden. Berechnet wurde der Wert für die Überlastungsstufe aber von Experten des Uniklinikums Dresden. Kriterien dafür waren einem Sprecher des Klinikums zufolge Erfahrungen aus der zweiten Corona-Welle vom Herbst 2020 an bis in den Januar 2021. Während dieser Welle war es nötig geworden, Covid-Patientinnen und Patienten von sächsischen Intensivstationen aus in andere Bundesländer zu verlegen - die sächsischen Krankenhäuser konnten die Behandlung nicht mehr alleine stemmen.

Ziel der Stufen: Verlegungen in andere Bundesländer verhindern

Das Uni-Klinikum Dresden analysierte die Entwicklung der Bettenbelegung in Sachsen während dieser Welle. Die Experten suchten nach dem Moment, an dem sich Verlegungen durch Maßnahmen wie etwa Kontaktbeschränkungen wohl noch hätten vermeiden lassen. Dabei gingen sie davon aus, dass der späteste Moment des politischen Eingreifens mindestens zwei Wochen vor dem Tag liegen müsse, an dem in der zweiten Welle die erste Verlegung nötig geworden war.

Dieser Moment war bei einer Bettenbelegung von etwa 1300 Patienten auf den sächsischen Normalstation und etwa 420 Covid-Patienten auf den Intensivstationen erreicht worden. Dem Uniklinikum Dresden zufolge konnten aber auch bei dieser Auslastung schon die an Covid Erkrankten nur unter großen Anstrengungen untergebracht werden. Beide Werte - mehr als 1300 Covid-Patienten auf normalen Stationen oder mehr als 420 Patienten auf Intensiv - wurden als Überlastungsstufe festgesetzt.

Die Vorwarnstufe wurde dem Sozialministerium zufolge schlicht auf einen „niedrigeren Wert“ festgesetzt - bei der Auslastung der Normalstationen auf halb so viele belegte Betten wie bei der Überlastungsstufe, 650 nämlich.

Von Denise Peikert