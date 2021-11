Leipzig/Berlin

Der Gesundheitsökonom Reinhard Busse von der Technischen Universität in Berlin spricht im LVZ-Interview über Covid-Patienten und die Belegung auf den Intensivstationen in deutschen Krankenhäusern.

Herr Busse, wie bestimmen Krankenhäuser, wie viele Betten sie frei haben - und in einer, zwei oder drei Wochen noch frei haben werden?

Wie wissen, wie viele Menschen wegen einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus müssen: Von 100 Infizierten sind das inzwischen mit gewisser zeitlicher Verzögerung etwa drei bis vier – und weniger als einer, nämlich etwa 0,8 Prozent aller Infizierten, muss auf eine Intensivstation. Je nach Inzidenz kann man also leicht ausrechnen, wie viele Menschen pro Tag ins Krankenhaus müssen. Diese Zahl sagt aber noch nichts darüber aus, wie belastet die Krankenhäuser sind, denn die Patienten bleiben ja auch eine gewisse Zeit. Auf den Intensivstationen liegen Covid-Patienten im Schnitt 12 bis 13 Tage. Im Schnitt liegen dort also alle die, die in den vergangenen zwei Wochen aufgenommen worden sind - im Schnitt, manche sterben ja leider. Neben den Neu-Aufnahmen muss ich also bedenken, wie viele schon da sind und wann der Belastungslevel erreicht ist.

Und wann ist er erreicht?

Schwer zu sagen. Wenn man Deutschland mit anderen Ländern vergleicht, haben wir extrem viele Intensivbetten. Dort liegen natürlich auch andere Patienten - solche, die kein Covid haben. Und wenn man so will, sind diese Patienten das Problem. Wir können gar nicht so genau sagen, warum das so ist, aber: Schon ohne Covid-Patienten haben wir vergleichsweise viele Patienten auf den Intensivstationen. Die Covid-Patienten sind aktuell noch in der Minderheit - und waren es auch auf dem bisherigen Höhepunkt der Belegungszahlen während der Pandemie. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus, da waren zum Teil fast nur noch Covid-Patienten auf den Intensivstationen.

Lesen Sie auch Wie Vorwarn- und Überlastungsstufe berechnet wurden

Das klingt erstmal nicht so, als sei das ein Problem.

Ist es aber. Kurzfristig, in der Pandemie, sagt man: Okay, ich vermeide zugunsten der Covid-Versorgung diejenigen, von denen ich weiß, dass sie auf Intensivstationen müssen. Also etwa die Patienten nach einer Operation. Mittelfristig muss man da aber ran und schauen: Wer kommt denn sonst noch so auf unsere Intensivstationen, außer den Covid-Patienten? Gehören die da eigentlich hin?

Zur Person Reinhard Busse ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin. Er gilt als einer der profiliertesten Experten in Deutschland, wenn es um die Organisation und Finanzierung von Kliniken geht.

Hätte man das zwischen dem Herbst 2020 und dem Herbst 2021 nicht diskutieren können?

Es gibt die Debatte ja, auch schon vor der Pandemie. Allen ist klar, dass wir weniger Patienten auf Intensivstationen aufnehmen müssen. Es ist aber schwierig, sich darauf zu einigen und das umzusetzen. Wir tendieren auch insgesamt dazu, sehr viele Personen ins Krankenhaus zu legen, die in anderen Ländern nicht im Krankenhaus liegen. Wir haben viel zu viele Krankenhäuser und bezahlen sie in normalen Zeiten dafür, dass sie Patienten behandeln - und das tun sie dann eben auch. Wir haben extrem viele Patienten in Deutschland mit Bluthochdurck oder Diabetes, bei denen man sich fragt: Was machen die eigentlich im Krankenhaus? Die Zahl der Patienten auf den Normalstationen ist ja jetzt während der Pandemie auch deutlich zurückgegangen. Die Zahlen bis Ende Mai 2021 zeigen das: Die normalen Krankenhausbetten waren so wenig ausgenutzt wie noch nie in der Geschichte des deutschen Krankenhaussektors.

Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin. Quelle: Reinhard Busse

Warum?

Weil die Menschen zu Pandemie-Zeiten neue Risiko-Nutzen-Abwägung mache, wann sie ins Krankenhaus wollen. Deswegen kommt das Thema jetzt ja auch automatisch auf die Agenda, denn die Krankenhäuser kommen wegen der wenigen Patienten in finanzielle Schwierigkeiten.

Aber wir hören doch gerade das Gegenteil: Die Krankenhäuser sind voll.

Ja, das ist eine quergelagerte Debatte. Die Krankenhäuser sind nicht voll, sie sind leer. Aber man muss das von der Besonderheit auf den Intensivstationen trennen: Die sind akut natürlich in Gefahr, irgendwann überlastet zu sein, sollten die Zahlen immer weiter steigen.

Im Frühjahr haben Forscher für Aufregung gesorgt, die berechnet hatten: Auch auf dem Höhepunkt der zweiten Welle seien noch mehrere tausend Intensivbetten frei gewesen. Sie hatten sich zwar mehrfach verrechnet, aber im Kern stimmte der Befund doch, oder?

Man muss sich das so vorstellen: Die Nicht-Covid-Patienten bleiben im Schnitt vier Tage auf einer Intensivstation. Zu normalen Zeiten, jenseits einer Pandemie, hat eine Intensivstation etwa 20 Prozent der Betten frei. Und von den belegten 80 Prozent werden bei vier Tagen Verweildauer auch jeden Tag welche frei. Eine Intensivstation hat zu Nicht-Covid-Zeiten damit 40 Prozent Aufnahme-Kapazität, jeden Tag. Darum ist das kein Widerspruch - auf Intensivstationen sind immer freie Kapazitäten. Aber je höher der Anteil der Covid-Patienten steigt, desto geringer ist dieser Prozentsatz, weil diese Patienten eben nicht nur vier, sondern zwölf Tage bleiben.

Was ist gemeint, wenn bei Intensivkapazitäten von „Notfallreserven“ die Rede ist?

Das sind die Betten, die da sind, aber derzeit nicht mit Personal ausgestattet.

Und die kann man in Betrieb nehmen - unter der Voraussetzung, dass man das Personal findet?

Da muss man unterscheiden: Häufig ist das Personal ja prinzipiell da, wenn auch weniger als noch vor einem Jahr, etwa durch Arbeitsreduktionen. Dazu kommt aber: Personal ist auch teuer. Und wenn Sie eine Intensivstation mit 20 Betten haben, aber nur zehn Patienten sind da - dann lassen Sie ja nicht Personal kommen für 20 Betten, sondern vielleicht für 13. Und die anderen sieben Betten sind dann eben die Notfallreserve, die Sie hochfahren können, in dem Sie mehr Personal kommen lassen.

Aber gerade dieses Personal ist doch knapp.

Da macht sich jetzt bemerkbar, dass wir so viele Intensivbetten haben. Wir haben nicht weniger Pflegepersonal insgesamt als in anderen Ländern - aber eben viel mehr Betten. Da fehlt uns bislang die Konsequenz zu sagen: Wir brauchen weniger Betten mit dem gleichen Pflegepersonal - dann haben wir mehr Personal pro Bett. Und das heißt, wie schon gesagt, wir müssen an die Frage ran: Wer liegt eigentlich in unseren Betten?

In Sachsen hat die Politik Vorwarn- und Überlastungsstufen definiert. Ab einer bestimmten Bettenbelegung greifen ganz automatisch politische Maßnahmen, etwa Kontaktbeschränkungen. Halten Sie das für gut?

Wir wollen ja verhindern, dass es mehr Covid-Patienten werden. Da braucht man Auslösemechanismen, wie soll man das denn sonst machen? Ganz am Anfang der Pandemie war es noch so, dass ungefähr sechs Prozent der Infizierten auf Intensivstationen kamen. Das hat sich mit der Impfung geändert, aber auch, weil man jetzt besser Bescheid weiß über die Krankheit. Mit einer Inzidenz von 50 - der Höchststand der ersten Welle - war die selbe Intensivbelastung verbunden wie jetzt mit einer Inzidenz von etwa 300. Die Politik kann also immer den Inzidenz-Grenzwert erhöhen - oder eben gleich die Zahl derer nehmen, die auf Intensiv geht. Und das ist ja viel sinnvoller, dafür habe ich mich auch eingesetzt.

Von Denise Peikert