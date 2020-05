Corona: Was ist zu Pfingsten in Sachsen verboten?

Leipzig

Pfingsten steht vor der Tür und damit das nächste lange Wochenende, das für Unternehmungen wie geschaffen ist. Bei aller Vorfreude wird es zunehmend schwieriger, den Überblick zu behalten, was erlaubt und was verboten ist. Hier ein Überblick, was in Sachsen aktuell gilt:

Darf ich mich mit Freunden und Verwandten treffen?

Ja, aber nicht mit beliebig vielen. Wegen der weiter gültigen Kontaktbeschränkungen sind nur Treffen mit Angehörigen des eigenen Hausstandes – meist ist das die eigene Familie – sowie mit der Partnerin beziehungsweise dem Partner erlaubt. Zusätzlich darf ein weiterer Hausstand mitfeiern, Sport treiben oder Ausflüge unternehmen. Diese Kontaktbeschränkungen gelten sowohl im Freien als auch in Räumen.

Muss auch in Fernzügen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden?

Diese Pflicht gilt nicht nur im öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr, beispielsweise in S-Bahnen und im Regionalexpress, sondern auch in Fernzügen.

Wo muss ich eine Maske tragen?

Es gibt keine allgemeine Maskenpflicht. Allerdings wird eine Mund-Nasen-Bedeckung zum Schutz der Mitmenschen empfohlen, ein Tuch oder ein Schal tut es auch. Dadurch soll das Risiko von Infektionen vor allem für Risikopersonen reduziert werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Läden müssen solche Abdeckungen auf Mund und Nase getragen werden. Der jeweilige Inhaber kann diese Pflicht mit Hilfe der Polizei durchsetzen.

Baden nur im Freien erlaubt

Darf ich im Freien baden gehen?

Nicht überall. In Freibädern oder an frei zugänglichen Gewässern müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Für die Kontrolle sind die Betreiber verantwortlich, die dafür ein genehmigtes Konzept brauchen. Ob das Freibad der Wahl die Auflagen erfüllt und zu Pfingsten öffnen kann, ist also nicht garantiert. Vor dem Badeausflug in Familie ist es ratsam, sich vor Ort zu informieren.

Machen Schwimmhallen und Saunen wieder auf?

Vorerst nicht. Freizeitbäder, Thermen, Saunen und Dampfbäder bleiben Pfingsten geschlossen.

Darf ich mit dem Boot oder Surfbrett aufs Wasser?

Durchaus, aber auch Wassersport darf nur allein oder mit dem eigenen und einem weiteren Hausstand, der Partnerin oder dem Partner ausgeübt werden.

Darf ich angeln?

Nur, wenn die Kontaktbeschränkungen beachtet werden. Berechtigungen wie Fischereischein und Erlaubnisschein sollte man dabei haben.

Stimmungswechsel in Bars und Restaurants

Haben Gaststätten geöffnet?

Ja, wenn Hygienevorschriften eingehalten werden. Zu den Auflagen gehören Sicherheitsabstände zwischen den Gästen, Maskenpflicht für das Personal und gründliche Desinfektionen.

Viele Traditionsveranstaltungen wie die Ritterspiele im Schloss und Park Trebsen fallen wegen der anhaltenden Kontaktbeschränkungen Pfingsten aus. Quelle: Frank Schmidt

Kann ich auf einen Drink an die Bar?

Zumindest nicht wie gewohnt. Während der Verkauf von Getränken über die Theke bei Einhaltung der Mindestabstände erlaubt ist, darf an der Bar oder der Theke nicht Platz genommen werden, um einen zu heben.

Kann auf Spargel- oder Erdbeerplantagen frisch gekauft und selbst gepflückt werden?

Selbsterzeugende und vermarktende Gartenbau- und Baumschulbetriebe dürfen ihre Erzeugnisse an Selbstpflücker verkaufen. Um das Infektionsrisiko durch Menschenansammlungen beim Besuch der Verkaufsstände und den Plantagen zu minimieren, sind 1,5 Meter Mindestabstand zwischen den Besuchern und weitere Hygieneregeln einzuhalten.

Heimbesuche erwünscht

Darf ich Verwandte im Pflegeheim besuchen?

Alten- und Pflegeheime, Wohngemeinschaften und Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen sowie Hospize dürfen zwar prinzipiell nicht von Besuchern betreten werden. Das Sozialministerium hat zu diesem Besuchsverbot inzwischen aber viele Ausnahmen zugelassen. Die Einrichtungen haben Besuche grundsätzlich, im Einzelfall auch innerhalb der Einrichtung, zu ermöglichen. Dabei sollen sie einerseits den Schutz der Bewohner und der Mitarbeiter sowie andererseits die Bewohnerrechte im Blick haben. „Die Bewohnerinnen und Bewohner leiden unter den Kontakt- und Besuchsbeschränkungen. Sie wollen auch in dieser schweren Zeit ihre Angehörigen und Familien sehen“, betonte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD).

Pflegeheimbewohner freuen sich auf Besuch und Ausflüge. Quelle: privat/DNN

Darf ich mit Angehörigen das Heim verlassen?

Heimleitungen haben nicht das Recht, Bewohnern das Verlassen des Heimes zu untersagen, unterstreicht das Sozialministerium. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist allein, aber auch mit Angehörigen des eigenen Hausstandes, der Partnerin oder dem Partner, mit Sorgeberechtigten und mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes gestattet. „Die Einrichtungen sind ausdrücklich gehalten, Ausgänge und Aufenthalte außerhalb der Einrichtung zuzulassen“, hieß es aus dem Ministerium.

Mehr Auslauf für Inlandstouristen

Darf ich als Tourist nach Sachsen kommen?

Die Einreise nach Sachsen und auch die Übernachtung zu touristischen Zwecken ist zulässig.

Sind Aufenthalte in Ferienwohnungen, im Wohnmobil und Camping möglich?

Diese Aufenthalte sind inzwischen wieder erlaubt. Beim Camping sind aber die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Sind Hotels und Herbergen geöffnet?

Hotels und Beherbergungsbetriebe dürfen öffnen. Geschlossen bleiben aber dazugehörige Hallenbäder, Saunen und Dampfbäder. Auch Diskotheken in Hotels dürfen nicht öffnen.

Dürfen kulturelle Veranstaltungen in Kirchen, Schlössern oder Burgen stattfinden?

Ja, unter Beachtung der Hygieneauflagen sowie Kontaktbeschränkungen.

Finden Stadtführungen, Fahrten in Kutschen, Schiffen, Parkeisenbahnen statt?

Soweit die Vorschriften über Kontaktbeschränkungen sowie Hygieneauflagen eingehalten werden, ist der Betrieb möglich. In geschlossenen Verkehrsmitteln ist ein Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Wie viele Gäste dürfen an einem Gottesdienst, einer Beerdigung, Trauerfeier oder Trauung teilnehmen?

Es gelten keine grundsätzlichen Beschränkungen hinsichtlich der Teilnehmerzahl, soweit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Für anschließende Feiern und Zusammenkünfte gelten allerdings die Kontaktbeschränkungen. Das heißt, es dürfen derzeit nur die Mitglieder des eigenen Hausstandes und eines weiteren Hausstandes daran teilnehmen.

Auf Magistralen wie der A 4 und A9 kann es wegen der gelockerten Reisebeschränkungen laut ADAC am Freitag, Sonnabend und Montag wieder zu Staus kommen. Quelle: Marijan Murat/dpa

Tschechien wieder offen – aber nicht für Touristen

Sind Reisen an die Ostsee wieder möglich?

Nur mit Übernachtung. Das Einreiseverbot für Mecklenburg-Vorpommern ist zwar aufgehoben, auch Sachsen und Thüringer dürfen wieder an die Ostsee – allerdings nur, wenn eine Übernachtung in einem Hotel, einer Pension oder auf einem Campingplatz gebucht ist. Für Tagestouristen bleiben die Landesgrenzen vorerst dicht.

Was gilt für Sachsen-Anhalt und Thüringen?

In Thüringen konnte man sich schon frei bewegen. Ab Donnerstag (28. Mai) sollen Urlaube für Touristen aus ganz Deutschland auch im Harz, der Altmark und überall in Sachsen-Anhalt wieder möglich sein.

Sind Reisen nach Tschechien wieder möglich?

Nicht für Touristen. Die Grenzübergänge sind zwar seit Dienstag wieder offen, darunter auch 26 Übergänge nach Sachsen, allerdings gelten sie vor allem für Berufspendler. Die Einreise für Touristen ist weiterhin verboten. Bei Zuwiderhandlungen drohen Geldstrafen von umgerechnet bis zu 36 000 Euro.

Von Winfried Mahr