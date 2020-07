Leipzig

Für jeden fünften Sachsen hat sich das Einkommen während der Corona-Krise verschlechtert. Vor allem die Jüngeren sind davon betroffen. Bei drei Viertel ist es gleich geblieben. Und vier Prozent können sich sogar über mehr Geld in der Haushaltskasse freuen. Das ergab eine aktuelle Umfrage.

Ältere sind finanziell am besten durch die Krise gekommen

Finanziell sind die Befragten ab 60 Jahre am besten durch den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stillstand gekommen. 86 Prozent dieser Altersgruppe geben an, dass ihre Einkünfte über die Corona-Zeit stabil geblieben sind. Das hängt auch damit zusammen, dass Renten und Pensionen unverändert gezahlt wurden. Nur für zehn Prozent dieser Altersgruppe hat sich das Einkommen verschlechtert.

Junge Generation hat mehr Einnahmeverluste

Mehr zu leiden unter den finanziellen Folgen des Lockdowns hat die jüngere Generation. So geben 26 Prozent der 18- bis 39-Jährigen an, durch Corona weniger im Portemonnaie zu haben. Von den 40- bis 49-Jährigen sind es 28 Prozent. Und auch von den die 50- bis 59-Jährigen blickt jeder Vierte (25 Prozent) auf weniger Geld in der Haushaltskasse.

Für die repräsentative Umfrage der Leipziger Volkszeitung zur Einkommensentwicklung befragte das Erfurter Insa-Institut vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2020 insgesamt 1020 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Sachsen sowohl telefonisch als auch online. Die maximale statistische Fehlertoleranz beträgt 3,1 Prozentpunkte. Für Insa-Chef Hermann Binkert zeigen die Ergebnisse, „dass die Corona-Pandemie in Sachsen auch für den Einzelnen noch nachhaltige Auswirkungen haben wird, weil viele einkommensmäßig stark zurückgeworfen wurden.“ „Die Corona-Pandemie vertiefe die Unterschiede zwischen Jung und Alt oder Arm und Reich. Die Überwindung der Folgen der Pandemie ist eine Herausforderung, die über das reine Infektionsgeschehen hinausgehe, so Binkert.

Nur bei zwei Drittel der 18- bis 49-Jährigen blieben die Einkünfte stabil

Nur bei zwei Drittel der 18- bis 49-Jährigen ist das Einkommen stabil geblieben. Bei den 50- bis 59-Jährigen konnten sich drei Viertel über ein gleichbleibende Einkünfte freuen. Damit hat die Corona-Krise die Älteren finanziell mehr verschont als die Jüngern. Verbesserungen gab es mit sechs Prozent am meisten bei den 30- bis 39-Jährigen.

Vor allem Wähler von SPD und CDU mit gesicherten Bezügen

Nach Parteibindungen geben vor allem Wähler von CDU und SPD mit fast 90 Prozent an, dass ihr Einkommen gleich geblieben ist. AfD-, Linke- und FDP-Wähler sind dagegen am meisten von Verschlechterungen ihrer Einkommenssituation betroffen – zwischen 27 und 29 Prozent. Von den Anhängern der Grünen klagt jeder Fünfte über weniger in der Kasse durch die Corona-Schutzmaßnahmen.

Bei den Frauen in Sachsen hat sich durch Corona weniger am Einkommen verändert als bei den Männern. So ist es bei 77 Prozent der Frauen unverändert geblieben, aber nur bei 73 Prozent der Männer. Das starke Geschlecht muss auch etwas mehr Einbußen verkraften (21 Prozent) als die Frauen (18 Prozent).

Konjunktureinbruch und Kurzarbeitergeld als Ursachen

Ein wesentlicher Grund für die Einkommensverluste ist der massive Konjunktureinbruch, zu dem die Corona-Krise nach Einschätzung des Dresdner Ifo-Instituts im ersten Halbjahr geführt hat. Demnach sinkt das Bruttoinlandsprodukt im Osten laut Prognose in diesem Jahr um 5,9 Prozent. In Sachsen könnte die Wirtschaftsleistung wegen des größeren Industrieanteils sogar um 6,4 Prozent zurückgehen. Dadurch stöhnt der sächsische Arbeitsmarkt weiter unter den Corona-Folgen. Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen betrug im Juni 133 700. Damit waren im Vergleich zum Juni 2019 rund 21 800 Menschen mehr auf Arbeitssuche. Ohne Kurzarbeit wäre die Zahl ungleich höher. Denn laut Arbeitsagentur beziehen über 500 000 Männer und Frauen im Freistaat Kurzarbeitergeld. Viele Selbstständige sind in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Und nicht nur Studenten fehlen die Einnahmen aus Jobs in Gastronomie und Tourismus.

Von Anita Kecke