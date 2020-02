Corona-Virus: Reisende aus Italien werden am Prager Flughafen genauer durchgecheckt

Prag/Dresden

Am Václav-Havel-Flughafen in Prag werden wegen des Corona-Virus Flugreisende aus Südkorea und Italien bei ihrer Ankunft ab sofort durch einen gesonderten Ausgang geführt. Wie die Verantwortlichen des Airports mitteilten, ist dazu seit Mitternacht ein Gateway entsprechend hergerichtet worden. Dort gelten besondere Hygienemaßnahmen, außerdem ist das Personal angewiesen, genau hinzuschauen, ob Reisende Fiebersymptome aufweisen.

Flüge zwischen China und Prag bereits eingestellt

Jährlich fliegen fast 18 Millionen Passagiere vom Prager Flughafen – darunter auch viele Reisende aus Sachsen. Über die A 17 oder mit der Bahn ist der Flughafen, von wo aus etwa 70 Fluggesellschaften fast 170 Reiseziele auf dem Erdball anfliegen, ist der Airport bequem und schnell zu erreichen.

Neben Direktverbindungen in die südkoreanische Hauptstadt Seoul stehen auch eine ganze Reihe von Zielen in Italien auf dem Flugplan, darunter Mailand, Venedig, Florenz, Pisa und Rom. Berichte tschechischer Medien zufolge nutzen jährlich fast eineinhalb Millionen Menschen die Verbindungen von und nach Italien.

In Italien und Südkorea waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Corona-Fälle gemeldet worden. Letzten Angaben zufolge sind in dem asiatischen Land inzwischen fast 900 Fälle bestätigt, in Italien mehr als 200. In einer Meldung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verweist die Leitung des Prager Flughafens darauf, dass der Airport eigenen Informationen nach der erste auf der Welt ist, der zu einer solchen Maßnahme greife. Flüge zwischen China und Prag waren wegen des Virus bereits früher eingestellt worden.

Von Sebastian Kositz