Leipzig

Nach wochenlangem Teil-Lockdown öffneten am Freitag in Sachsen wieder Einrichtungen, die längere Zeit von Schließungen betroffen waren. So groß die Erleichterung vor allem bei Kulturschaffenden, Hotel-Betreibern und im Freizeitsport-Bereich auch ist – immer neue Regeln sorgen zunehmend für Verunsicherung. Die aktuelle Verordnung ist die 46. in Sachsen seit März 2020. Wer wann was darf und was unter welchen Auflagen gilt – das sich seit knapp zwei Jahren ständig ändernde Regelwerk des öffentlichen und privaten Lebens hinterlässt bei vielen Menschen ein Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins. Mediziner warnen vor einer Überforderung, weil die vielen Wechsel nicht mehr zu verkraften seien. „Unsere Gesellschaft wird dadurch bestimmt, dass es Verbindlichkeiten und verlässliche Regeln gibt. Wenn wechselnde Vorgaben dazu kommen, ist das absolut schädlich“, sagte Professorin Katarina Stengler, Direktorin des Zentrums für Seelische Gesundheit am Helios Park-Klinikum Leipzig, im LVZ-Interview. Es sei zwar zweifellos notwendig, das Regelsystem immer wieder an das Pandemiegeschehen anzupassen, so die Medizinerin. Allerdings fehle es dabei mitunter an Klarheit und Nachvollziehbarkeit.

Mehr psychische Belastungen vor allem bei Kindern

Das Hin und Her bei den Entscheidungen hat nach Einschätzung der Expertin zu einer deutlichen psychischen Belastung über alle Altersgruppen hinweg geführt. „Entsprechend gab es auch deutlich mehr Inanspruchnahmen professioneller Hilfe“, sagte die Professorin. Angst, Depressionen und Suchterkrankungen stünden dann an vorderster Stelle. Stengler riet dazu, sich auch in der Ausnahmesituation weiter an der verbliebenen Normalität zu orientieren und dabei auch verbindliche Planungen nicht zu vergessen.

Der Leipziger Kinderpsychiater Andres Korebrits erlebte bereits im vergangenen Jahr einen enormen Anstieg von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. „Jedes Mal, wenn die Maßnahmen strenger und auch Schulen geschlossen wurden, kamen mehr Kinder in die Ambulanz und mussten dann auch auf den Stationen aufgenommen werden. Man merkte, dass sich die Krankheitsbilder verschlimmern“, so der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Helios Park-Klinikum Leipzig. Dabei sei immer wieder deutlich geworden, dass die psychischen Störungen nicht direkt auf das Virus zurückzuführen waren, sondern eher an den allgemeinen Umständen der Pandemie lagen. Die Kinderärztin Melanie Ahaus bestätigte diese Beobachtungen im LVZ-Talk am Donnerstag. „Es traten gehäuft Angststörungen, Essstörungen und Zwangsstörungen auf. Es gab Kinder, die massiv an Gewicht zugenommen hatten. Zum Teil erkannte ich die Kinder nach ein paar Wochen gar nicht wieder. Dazu kam der Medienmissbrauch. Ich musste noch nie so viele meiner Patientinnen und Patienten an die Klinik von Dr. Korebrits überweisen“, so Ahaus weiter. Auch sie sagt: „Die Kinder leiden nicht an Corona, sie leiden an der ganzen Pandemie.“ Sie bittet deshalb immer wieder auch Erwachsene, sich schnell impfen zu lassen, damit die Ausnahmesituation bald eine Ende haben kann.

Kulturschaffende brauchen mehr Verlässlichkeit

Bei aller Freude über die Öffnungsmöglichkeiten in den kulturellen Bereichen betont Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, dass mit Blick auf den künftigen Umgang mit der Pandemie mehr Vorlauf für Kulturschaffende wichtig sei. „Eine Oper oder ein Theaterstück ist nicht von heute auf morgen wieder auf die Bühne gebracht. Es ist zwingend, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie Kultur mit der Pandemie erlebbar wird.“ Dazu müsse es bundeseinheitliche Überlegungen geben, so die Kulturbürgermeisterin. Und es brauche einen Diskurs über Folgen der Pandemie für die Kultur in diesem Land. Jennicke: „Es wird Veränderungen bei Programm, Publikum und dem Personal in Kultureinrichtungen geben, die einen zu gestaltenden Transformationsprozess in Gang setzen werden. Die Annahme, dass es nach der Pandemie eine ‚Vor-Corona-Kulturwelt‘ geben wird, wäre beim Blick auf die zurückliegenden Monate nicht klug“. Dazu erfährt Jennicke Beistand von Leipzigs Gewandhaus-Direktor Andreas Schulz. „Alle, die nun mit Hochdruck an der Vorbereitung der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 19. Januar arbeiten – vom Kartenverkauf bis zu den Musikerinnen und Musikern, die die Programme ja erst einmal proben müssen – bedürfen der Sicherheit und Verlässlichkeit. Und die ist in der jetzigen Situation schwerlich herzustellen“, so Schulz. Der Sorge hat, dass, wenn sich die Lage in den Krankenhäusern wieder zuspitzt, auch Kultureinrichtungen wieder schließen müssen. Schulz: „Das wäre dann einerseits eine bedauerliche Verbrennung von Ressourcen, und es würde, was noch schlimmer wäre, andererseits bei allen Beteiligten für Frust und Enttäuschung sorgen. Nichts zuletzt auch beim Publikum.“

In Sportvereinen sind Kontakte verloren gegangen

Auch in den Sportvereinen haben ständig wechselnde Regeln ihre Spuren hinterlassen. „Es ist einfach traurig. Die Sportfamilie, die eigentlich so eng zusammenhält, hat in der Corona-Zeit mehr und mehr den Kontakt verloren“, beschreibt Bernd Merbitz, Präsident des SC DHfK, die Lage im Amateursport. In den Wintermonaten sei die Anzahl der Abmeldungen erneut gestiegen. „Viele haben einfach keine Perspektive mehr erkannt, wann es im Sport wirklich weitergehen könnte“, so der Leipziger. Online-Veranstaltungen und -Training sei keine echte Alternative gewesen, zahlreiche Mitglieder hätten unter dem Sportverbot körperlich und seelisch gelitten. „Wenn dir der Sport als Ausgleich fehlt, zieht dich das auch mental richtig runter“, sagt Merbitz und ergänzt: „Das sind ganze Freundesgruppen und soziale Treffpunkte, die daran ein Stück weit zerbrochen sind.“ Auch das Chaos und die wechselnden Regulierungen seien zu einer großen Last für die Vereine geworden. Der 66-Jährige habe selbst nicht immer den Überblick behalten, da die Schutz-Verordnungen „keine leichte Kost“ seien. „Wir haben eigentlich täglich Rückfragen erhalten, was nun erlaubt sei und was nicht. Ich hoffe sehr, dass es nun endlich besser wird.“

Neue Verordnung in Sachsen gilt bis 6. Februar

Mit der neuen sächsischen Corona-Notfallverordnung, die bis 6. Februar gilt, dürfen Museen von Geimpften und Genesenen (2G) besucht werden. Für Theater und Kinos sowie die Gastronomie gilt die 2G-plus-Regel. Geimpfte und Genesene müssen damit zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Er entfällt, wenn man eine Boosterimpfung nachweisen kann oder die zweite Impfung noch relativ frisch ist. Gleiches gilt für junge Menschen im Alter bis 18 und für Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das neue Regelwerk sieht zudem Lockerungen für Hotels vor. Sie dürfen mit der 2G-plus-Regelung wieder Gäste empfangen. Restaurants können bis 22 Uhr öffnen. Außerdem soll Kinder- und Jugendsport wieder möglich sein. Für alle Skifreunde sind die Skigebiete unter 2G-Bedingungen erstmals in dieser Saison offen. Am Wochenende wird am Fichtelberg mit einem Ansturm gerechnet.

Von Matthias Puppe, André Böhmer, Thomas Lieb, Peter Korfmacher und Tilman Kortenhaus