Corona-Update Sachsen: Vierte Welle stagniert auf höchstem Niveau – mehr als 1000 Todesopfer

Erstmals seit Monaten scheint das Corona-Infektionsgeschehen in Sachsen nicht mehr so rasant anzusteigen. Von einem Abbremsen der Pandemie kann allerdings keine Rede sein. Vielmehr rasen die täglichen Neuinfektionen mit gleichbleibend hoher Geschwindigkeit voran. 

Laut Robert-Koch-Institut wurden von der Dresdner Landesuntersuchungsanstalt in der vergangenen Woche 62.000 neue Infektionen nach Berlin gemeldet. Das sind 7000 Fälle weniger als in der Vorwoche – aber trotzdem noch immer ein extrem hoher Wert.

Zumal die Zahlen aufgrund des Zusammenbruchs der Kontaktnachverfolgung im Freistaat aktuell ohnehin trügerisch sind und tatsächlich höher liegen. Die sächsischen Gesundheitsämter kommen bei der Registrierung von täglich bis zu 1000 Fällen pro Landkreis nicht mehr hinterher.

Die Nachverfolgung von möglichen Kontakten einer infizierten Person sei in der Regel aufgegeben worden, hieß es am Montag auch in einem Dokument des Kultusministeriums. Die Gesundheitsämter beschränkten sich inzwischen auf die Bearbeitung bekannter Fälle und von vulnerablen Situationen.

12.000 Seniorinnen und Senioren zusätzlich betroffen

Zu diesen gehören vor allem Infektionsketten mit Seniorinnen und Senioren. 12.000 Menschen über 60 Jahren haben sich in der vergangenen Woche in Sachsen mit dem Virus infiziert (-1300 Fälle zur Vorwoche). Darunter waren auch 3800 über 80 Jahren. Seit Anfang Oktober sind mehr als 60.000 betroffene Seniorinnen und Senioren hinzugekommen.

Regional trifft es in dieser Altersgruppe aktuell viele, vor allem im Erzgebirge (1610 neue Fälle in einer Woche), in Mittelsachsen (1440) sowie in der Sächsischen Schweiz, Dresden, Meißen und Bautzen (jeweils mehr als 1000 neue Fälle). In der Sächsischen Schweiz lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 80-Jährigen angesichts von 376 neuen Infektionen in einer Woche bei mehr als 2000.

15.000 Kinder und Jugendliche positiv getestet

Es sind aber nicht nur die Älteren, die sich aktuell vielfach mit dem gefährlichen Virus infizieren. Etwa die Hälfte der vergangene Woche in Sachsen registrierten 62.000 neuen Infektionen betraf Menschen zwischen 30 und 60 Jahren. Zudem werden bei den regelmäßigen Testungen in den Bildungseinrichtungen weiterhin viele Infektionen bei Kindern und Jugendlichen entdeckt: In der vergangenen Woche 15.000 neue Fälle in der Gruppe bis 19 Jahren.

Laut Kultusministerium kommen die Virusübertragungen zwar in der Regel nicht im Klassenraum zustande – dennoch mussten wegen der Corona-Ausbrüche aktuell mehr als 400 sächsische Schulen teilweise oder ganz aussetzen.

Mehr als 1000 sächsische Tote in der vierten Welle

Wo es viele Infektionen gibt, mehren sich nach einigen Wochen auch schwere und schwerste Verläufe. Das bleibt in Sachsen trotz der inzwischen 60 Prozent geimpften Menschen (2,5 Millionen) und etwa 530.000 Auffrischungs-Booster weiterhin so. Denn noch immer sind 1,5 Millionen im Freistaat ohne jeglichen Schutz.

Bisher hat die vierten Corona-Welle in der Region mehr als 1000 Todesopfer gekostet – seit Pandemiebeginn sind es mindestens 11.000 sächsische Corona-Tote.

Solange die Infektionszahlen nicht sinken, wird es weitere Todesfälle geben. In der Regel kämpfen Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal wochenlang um das Leben der Betroffenen. Mit 2700 Corona-Patientinnen und Patienten – darunter 600 auf Intensivstationen – sind Sachsens Kliniken längst an Kapazitätsgrenzen und über dem menschlichen Belastungslimit. Seit Tagen werden bereits Betroffene in andere Bundesländer ausgeflogen.

