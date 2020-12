Leipzig

Die Versorgung von an Covid-19 erkrankten Patienten in Sachsen spitzt sich zu. Erstmals räumte ein Arzt in Sachsen ein, dass aus Mangel an Behandlungskapazitäten Mediziner entscheiden mussten, welchem Patienten sie helfen und wem nicht. Die konkrete Situation aus dem Krankenhaus Zittau sei ihm neu, sagte Friedrich R. München, stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft in Leipzig. Nach seiner Kenntnis werden alle Patienten, bei denen eine medizinische Krankenhausversorgung indiziert ist, im Krankenhaus Zittau auch versorgt. Tatsächlich gebe es aber in Ostsachsen ein Problem, weil das Aufkommen an Corona-Patienten so groß ist. „Wir haben im ehemaligen Dresdener Regierungsbezirk rund 1200 stationäre Patienten“, so München. „Tendenz steigend.“

Immer mehr Personal fällt aus

Engpässe gibt es aus seiner Sicht aber weniger durch fehlende Betten als durch Ausfälle beim Personal. Insbesondere mangele es an Pflegepersonal. Viele seien positiv auf Corona getestet und würden sich in Quarantäne befinden. „Weitere Pflegekräfte müssen zu Hause bleiben, weil Schulen und Kitas geschlossen haben. Die Kommunen kümmern sich aktuell um eine Kita-Notbetreuung“, so München.

Wo es Engpässe gibt, werden Patienten in andere Krankenhäusern verlegt. „Aber auch da sind die Möglichkeiten begrenzt.“ Innerhalb von Sachsen könne momentan insbesondere Leipzig noch aufnehmen, weil dort die Situation noch nicht so angespannt sei.

Verlegung in andere Bundesländer gestaltet sich schwierig

Generell klappe die Abstimmung zwischen den drei sächsischen Maximalversorgungs-Krankenhäusern – den Unikliniken Dresden und Leipzig sowie dem Klinikum Chemnitz – sehr gut. „Die Verlegung in andere Bundesländer gestaltet sich hingegen schwierig“, so München. Brandenburg und Berlin könnten schon keine Fälle mehr aus anderen Ländern aufnehmen, weil sie mit der Versorgung eigener Erkrankter zu tun hätten. „Und in Thüringen bereitet man sich gegenwärtig wegen hoher Inzidenzzahlen auf einen Anstieg an Intensivpatienten vor.“ Ohnehin sei die Beatmungskapazität in Thüringen nicht sehr groß. Die Bemühungen laufen aber intensiv weiter, Verlegungen auch in andere Bundesländer zu ermöglichen.

München kritisierte, dass es „leider vermehrt leichte Fälle ins Krankenhaus überwiesen werden, die besser hätten zu Hause behandelt werden können. Das sorgt für zusätzliche Belastungen und führt zu weiteren Engpässen.“ Aus diesem Grund rechne er trotz des Lockdowns mit einer Verschärfung der Situation.

„Alle Patienten werden grundsätzlich gleich behandelt“

Grundsätzlich werden alle Patienten gleich behandelt und maximal versorgt, sagte München. Liege der Patient im Sterben, „müssen Ärzte immer entscheiden, ob eine Therapie mit Maschinen noch sinnvoll ist oder ob das Behandlungsziel hin zu palliativmedizinischer Versorgung, also schmerzlindernd, geändert werden muss.“ Mit dem Wort „ Triage“ habe er persönlich Probleme. Der Fachbegriff stammt vom französischen Verb „trier“, das „sortieren“ oder „aussuchen“ bedeutet, ab und wird in der Militärmedizin verwendet, wo Ärzte in Extremsituationen über Leben und Tod entscheiden müssen. „Jeder Patient, der einen Beatmungsplatz in deutschen Krankenhäusern benötigt, erhält auch einen.“ so München.

