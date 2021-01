Corona-Todesfälle in Sachsen auf Höchststand: Ansteckungen noch vor Dezember-Lockdown

Leipzig

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Deutschland geht weiterhin nicht nach unten. Im Gegenteil: Das Robert Koch-Institut ( RKI) meldete am Donnerstag einen traurigen neuen Höchststand. Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter 1244 neue Todesfälle, wie aus den RKI-Zahlen hervorgeht. Der bisherige Höchststand bei den Toten von 1188 war am 8. Januar erreicht worden. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz (bundesweit 151) liegen Thüringen (310) und Sachsen (292) auf den Spitzenplätzen. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 84,0.

Tägliche Todesfälle nach Covid-19-Infektion in Sachsen. Quelle: LVZ

Sachsen registrierte ebenfalls einen neuen „Rekordwert“ bei den Corona-Todesfällen. Nach 260 am Mittwoch wurden am Donnerstag 212 gemeldet. Vor einer Woche waren es noch 178 Todesfälle. Wie ist dieser plötzliche Anstieg nach über vier Wochen Lockdown (Beginn am 14. Dezember) in Sachsen zu erklären? Der sächsische Infektiologe Thomas Grünewald ( Klinikum Chemnitz) macht dafür eine zeitliche Ursache aus: „Die hohen Todeszahlen resultieren in den allermeisten Fällen aus Ansteckungen noch vor dem Lockdown“, sagte Grünewald der LVZ.

Ansteckungen waren Anfang Dezember

Für den Chemnitzer Chef-Infektiologen, der auch Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission (SIKO) ist, steht außer Frage, dass die härteren Beschränkungen im öffentlichen Leben sich noch nicht auf die Statistik auswirken können. „Nach einer Corona-Infektion vergehen bis zu zwei Wochen, bevor die Erkrankung ausbricht“, erklärte er. In den folgenden zwei bis drei Wochen könne es dann zu schweren Verläufen kommen, häufig vergehe eine weitere Woche bis zu einer lebensbedrohlichen Verschlechterung, so Grünewald. „Das heißt, dass sich die Menschen, die momentan an oder mit Corona sterben, etwa Anfang bis Mitte Dezember angesteckt haben.“

Durchschnittlich würden die Betroffenen rund zwei Wochen auf einer Intensivstation bleiben, wobei die Sterblichkeitsrate bei etwa einem Viertel der Patienten liege. „Dieser zeitliche Versatz muss bei der Bewertung der aktuellen Todesfälle unbedingt eingerechnet werden“, sagte Grünewald. Ähnlich hatte am Mittwoch auch Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg den dramatischen Anstieg für Leipzig begründet.

Lockdown-Folgen in Zahlen frühestens Ende nächster Woche

Mit Blick auf die weiter hohe Zahl an neuen Corona-Infektionen und die aktuellen Todesfälle warnt der Mediziner vor zu schnellen Lockerungen im Freistaat. „Wir haben in den Kliniken weiterhin diese dramatische Situation“, sagte er. Von einer Entwarnung könne längst noch keine Rede sein. Ob und wie sich der Lockdown ab Mitte Dezember tatsächlich auf die Infektionszahlen ausgewirkt habe, ließe sich frühestens Ende der nächsten Wochen konkreter sagen.

Von André Böhmer