Corona-Tests und Pflegeprämie – in Sachsen hängt es am Geld

Dämpfer für Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD): Das von ihr am Freitag vorgestellte neue Corona-Testkonzept für Sachsen kann noch nicht an den Start gehen. Grund ist eine bislang ungeklärte Finanzierung. Das teilte Sachsens Regierungssprecher Ralph Schreiber am Dienstag beim Corona-Videobriefing der Landesregierung in Dresden mit. Laut Schreiber laufen dazu noch Gespräche zwischen den Ministerien Soziales, Finanzen und Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Nach den Plänen Köppings sollen künftig mehr Risikogruppen in gefährdeten Bereichen („Hotspots“) getestet werden. Ein Test kostet aktuell 60 Euro.

Köpping hatte dafür ein Zweistufen-Modell vorgeschlagen. Demnach soll ab 35 Neuerkrankungen an Covid-19 pro 100 000 Einwohner (Phase gelb) Personal in Krankenhäusern und Rettungskräfte zum Test verpflichtet werden. Bei 50 Neuerkrankungen auf 100 000 Einwohner (Phase rot) sollen dann auch Bewohner und Personal in Pflegeheimen, Mitarbeiter der Jugendhilfe, Schulsozialarbeiter und Tagesmütter verbindlich getestet werden. Seit Ausbruch der Corona-Krise Anfang März hat es in Sachsen aber bislang nur zweimal in zwei Landkreisen die „Phase rot“ gegeben.

Auch bei einem anderen Prestige-Projekt hakt die Finanzierung im Freistaat. Am Freitag hatte der Bundesrat die Pflegeprämie beschlossen. So sollen Altenpflegefachkräfte einmalig einen Bonus von 1000 Euro als Anerkennung für ihren Einsatz in der Corona-Krise erhalten. Die Bundesländer sollen die Prämien auf bis zu 1500 Euro aufstocken. Daran lässt die Landesregierung auch keinen Zweifel, wie Regierungssprecher Schreiber klarstellte. „Es gibt in Sachsen allerdings verschiedene Rechenmodelle“, sagte er. So sei noch ungeklärt sei, wer am Ende die 1500 Euro auch als Prämie beziehen könne. Laut Schreiber wird es in den nächsten 14 Tagen aber eine Einigung geben.

Von André Böhmer