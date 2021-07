Corona-Tests und Maskenpflicht: So soll es nach den Ferien in Sachsens Schulen weitergehen

Dresden

Gut sechs Wochen haben Sachsens Schülerinnen und Schüler nun Zeit, um sich von einem mehr als komplizierten Schuljahr in der Pandemie zu erholen. Nach den Sommerferien geht es am 6. September zurück in die Klassen. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hat bereits einen Plan vorgelegt, wie beim künftigen Lernen vieles in geordneteren Bahnen laufen soll, als noch in den vergangenen Monaten. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie wahrscheinlich sind erneute Schulschließungen?

Zumindest zum Start nach den Ferien wird wohl überall normaler Unterricht stattfinden. In Sachsens Schul- und Kita-Verordnung ist von einem Regelbetrieb bis zur regionalen 7-Tage-Inzidenz von 100 die Rede, aktuell sind solch hohe Werte auch nicht in Sicht. Wissenschaftler rechnen frühestens im Oktober mit einer vierten Welle – und auch dann ist nicht sicher, wie schwer diese ausfallen wird. Vieles hängt vom Impfschutz in der Bevölkerung und der Achtsamkeit in den Ferien ab. Klar ist zudem: Generelle Schulschließungen, wie es zuletzt in der „Bundesnotbremse“ gab, soll es in Sachsen künftig nicht mehr geben. Die Behörden vor Ort können aber punktuell einschreiten, falls sich irgendwo Infektionen häufen.

Was passiert, wenn die Zahlen doch wieder hoch gehen?

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 findet in Grundschulen eingeschränkter Regelbetrieb statt – so wie es im Frühjahr schon beim Überschreiten der Marke 50 der Fall war. Das heißt, die Kinder würden dann zusammen in ihrer Klasse unterricht, allerdings von den Parallelklassen getrennt. In Oberschulen und Gymnasien soll beim Überschreiten der 100 wieder Wechselunterricht eingeführt werden – mit geteilten Gruppen in häuslicher Lernzeit und in der Schule. Generelles Homeschooling für alle schließt Sachsens Kultusminister aber aus.

Wird es eine Maskenpflicht geben?

In den ersten beiden Wochen nach den Ferien auf jeden Fall – so sehen es die Sicherheitsvorkehrungen vor. Liegen die Infektionswerte in Kommunen und Städten nach dem 19. September dann unter der Inzidenz 35, fällt die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerschaft weg. Allerdings ist das Tragen auch weiterhin empfohlen, können die Einrichtungen somit eigene Regeln erlassen. Liegt die Inzidenz zwei Wochen nach dem Schulstart über 35, gehört die Maske wieder zum Standard – außer in Grundschulen. Glaubhafte Ausnahmen für Ältere werden nur mit ärztlichem Attest akzeptiert.

Werden ab September Corona-Tests durchgeführt?

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich in den ersten beiden Schulwochen mindestens zweimal wöchentlich testen lassen. Liegt die regionale Inzidenz zu diesem Zeitpunkt über dem Wert zehn, sollen die Kinder und Jugendlichen sogar dreimal pro Woche überprüft werden. Lehrerschaft und Schulleitungen müssen zudem bereits in der letzten Ferienwoche zum regelmäßigen Testen ran. Auch nach dem 19. September sollen die Corona-Tests dann weitergehen – bei einer Inzidenz unter zehn muss das Stäbchen allerdings nur einmal pro Woche benutzt werden.

Werden in den Schulen noch Luftfilter eingebaut?

Wahrscheinlich nicht. Sachsens Kultusminister hält nicht viel von diesem zusätzlichen Schutz. „Der Instrumentenkasten ist bekannt. Mobile Luftfilter gehören nicht zwingend dazu. Sie können die Maßnahmen aus Testen, Lüften und gegebenenfalls Masken nicht ersetzen“, sagt Piwarz und beruft sich auf Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA). Die Dessauer Behörde beschreibt Luftfilter als weniger effektiv gegenüber geöffneten Fenstern. Von Fachleuten aufgestellt, sind sie als Ergänzung dennoch zu empfehlen, urteilt das UBA allerdings auch. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, will Sachsens Landesregierung die Beschaffung mit Hilfe von Bundesmitteln zumindest prüfen lassen. Inwieweit Geräte dann letztlich auch in Klassenräumen zum Einsatz kommen, ist noch völlig unklar. Bisher stehen Luftfilter in Sachsen eher nur in Behörden.

Kommt eine Impfpflicht für Schülerinnen und Schüler?

Nein. Weil sich die Delta-Variante inzwischen vor allem auch unter jüngeren Menschen ausbreitet, werden bisher nur Impfungen für Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen, die älter als 12 Jahren sind, empfohlen. Gut möglich, dass sich diese Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) noch ändert. Manche Experten, wie der Leipziger Kinderarzt und Immunologe Michael Borte, sehen eine Standardimpfung für alle Jugendlichen ab 12 Jahren als Voraussetzung für sicheren Regelbetrieb im Herbst.

Von Matthias Puppe