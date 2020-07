Corona-Tests für Reiserückkehrer: So starten die Flughäfen in Sachsen

Dresden

Sachsen bietet voraussichtlich ab Samstag, 1. August, an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden freiwillige Corona-Tests für Reiserückkehrer an. Das kostenlose Angebot gelte auch für sonstige Einreisende mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt im Freistaat, teilte Sachsens Sozialministerium am Dienstag in Dresden mit. Rückkehrer könnten sich innerhalb von 72 Stunden nach Einreise auf das Coronavirus testen lassen.

Corona-Tests am Flughafen : Risikogebiete im Fokus

Schwerpunkt sollen laut Ministerium Rückkehrer aus Risikogebieten sein, die einer entsprechenden Quarantäneverpflichtung nach der sächsischen Verordnung unterliegen. Aber auch Einreisende aus Nicht-Risikogebieten könnten sich kostenlos und freiwillig an den Flughäfen auf das Virus testen lassen.

Anzeige

Alternativ könnten sie sich auch an ihr örtliches Gesundheitsamt wenden, hieß es. Zur Einrichtung der Testcenter an den Flughäfen werde der Freistaat eine entsprechende Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen abschließen.

Weitere DNN+ Artikel

Covid-19-Tests für Reiserückkehrer: Wer zahlt?

Die Kosten für das ärztliche und nichtärztliche Personal übernimmt laut Sozialministerium der Freistaat. Die Laborkosten tragen die Gesetzlichen Krankenkassen nach den Vorgaben der Testverordnung des Bundes. Auch für Reisende, die nicht mit dem Flugzeug aus dem Urlaub zurückkehren, seien Testmöglichkeiten in Sachsen geplant, hieß es.

Wie stehen Sie zu den Corona-Tests für Reiserückkehrer? Sagen Sie uns Ihre Meinung. Hier geht es zur Umfrage.

Lesen Sie auch

Von RND/dpa